Dólar barato: el mundial de clubes dispara la salida de divisas por turismo

La postal no es celeste y blanca. Es blanca y roja, o azul y oro. Pero, sin dudas, es típicamente argentina. El dólar barato estimuló un aluvión masivo de hinchas de River Plate en las calles de Seattle y de Boca Juniors en las playas de Miami. Con el dólar oficial cayendo este martes a $ 1185, miles de personas aprovecharon para volar a los Estados Unidos para asistir al primer Mundial de Clubes.

Esa oleada de turistas plantea un desafío de cara al futuro: si el tipo de cambio continúa estable en los próximos meses, esas imágenes se repetirán en las próximas vacaciones y en la Copa del Mundo de 2026, lo que generará más déficit en la cuenta turismo y mayor presión sobre el tipo de cambio.

En abril, el mes en el que se levantó el cepo cambiario, los argentinos gastaron u$s 765 millones en consumos en el exterior. Ese rubro incluye no sólo viajes y pasajes, sino también otros consumos efectuados con tarjetas con proveedores no residentes, como las plataformas de streaming, entre otros.

Según informó el Banco Central, "un 60% de estos consumos con tarjetas (registrados como egresos en la cuenta "Viajes") son posteriormente cancelados de forma directa por los clientes con fondos en moneda extranjera, lo que reduce el impacto deficitario de los mismos en el mercado de cambios". Esto se da porque muchos ahorristas prefieren evitar pagar la cotización más cara del dólar turista, que este martes operó a $ 1540,50, y utilizan los dólares que tienen en sus cajas de ahorros en el banco.

De la mano de la apreciación cambiaria, el turismo emisivo está duplicando al receptivo. Mientras que en abril salieron del país 881 mil turistas, llegaron apenas 418 mil extranjeros, según informó el Indec. "Hay una forma muy directa para entender el impacto del atraso cambiario en la cuenta turismo, en el acumulado del primer cuatrimestre de este año salieron del país casi 6 millones de personas, el valor más alto de toda la serie histórica iniciada en 2016", explica Claudio Caprarulo, director de Analytica.

El analista financiero Christian Buteler remarca que el actual tipo de cambio fomenta la salida de argentinos al exterior: "Lo que tenés que ver también son cómo han caído los ingresos de turistas al país. Esto se da en un contexto en el que no vuelan los ingresos de los argentinos".

En el mercado creen que la cuenta turismo sería deficitaria por u$s 11.000 millones en 2025, lo que equivale a 1,6% del PBI. "Esto no mete presión a las reservas, porque el ajustador natural es el tipo de cambio oficial. Lo que tendrías que pensar es que le pone presión al dólar. Esto es parte de lo que se discutirá en el segundo semestre. ¿Cuán sustentable en el tiempo es? Dependerá del ingreso de capitales por la cuenta financiera", asegura Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI.

MÁS DEMANDA DE DÓLARES

Tras el levantamiento del cepo, la demanda de dólares para pagar gastos en el exterior se empezó a canalizar por el Mercado Libre de Cambios. De cara a un 2026 donde habrá una mayor presión estacional en enero y febrero por las vacaciones de verano y en junio y julio por el mundial de fútbol, se espera que el fenómeno continúe si el dólar se mantiene estable.

Pero los analistas advierten que eso podría cambiar si hay un salto del tipo de cambio. En especial, si se ubica cerca del techo de las bandas cambiarias, hoy en $ 1428. "Si sube, habrá una menor salida de dólares por turismo", vaticina Anselmi.