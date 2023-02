Dólar bajo presión: cuáles son los factores que empujarán al tipo de cambio todo el año

CIARA, la cámara que agrupa a los exportadores de cereal y aceites, informó la semana pasada que la liquidación de divisas del agro no llegó a los u$s 1000 millones en enero, siendo el peor primer mes desde 2006, y naturalmente el BCRA volvió a vender divisas en el MULC.

"Sigue siendo una regla que cuando hay dólar soja el Central compra dólares, y cuando no hay dólar soja el Central vende dólares", alerta un informe de 1816.

Tras el nuevo billete de $ 2000, ahora bancos suben la apuesta y piden uno de $ 10000



Nuevo billete de $ 2000: cuántos dólares se ahorrará el Banco Central

Ventas del BCRA

En las últimas 14 ruedas el BCRA tuvo que desprenderse de u$s 623 millones, monto lo suficientemente alto como para pensar que el Gobierno debe estar evaluando alternativas para cortar la sangría.

Desde Delphos Investment hacen hincapié en que la aceleración de las ventas del Banco Central en el mercado oficial de cambios comienza a llamar la atención. En la semana el BCRA se desprendió de u$s 262 millones, la peor semana desde noviembre.

El comienzo de febrero mostró un saldo negativo cercano a los u$s 50 millones diarios: "Una continuidad de la dinámica de estas ruedas, sumada a las reservas utilizadas en la recompra de deuda (hasta u$s 1000 millones), hacen muy desafiante el logro de la meta de reservas de marzo".

El Gobierno podría tomar un préstamo REPO garantizado con los títulos recomprados o anunciar un nuevo "dólar soja" (con resultados decrecientes respecto a ediciones anteriores) para lograr acumular u$s 500 millones de reservas netas en el primer trimestre

Reservas escasas

En este sentido, el funcionario del FMI Nigel Chalk comentó que "las reservas son escasas y preferiríamos que no se adopten acciones que dificulten la acumulación de reservas que se prevé en el programa", en respuesta a una consulta sobre el programa de recompra de deuda anunciado semanas atrás.

De todas maneras, en Delphos sostienen que el Gobierno podría tomar un préstamo REPO garantizado con los títulos recomprados o anunciar un nuevo "dólar soja" (con resultados decrecientes respecto a ediciones anteriores) para lograr acumular u$s 500 millones de reservas netas en el primer trimestre.

Nuevamente la dinámica del MULC se muestra insuficiente para lograr las metas de reservas netas acordadas con el FMI.

Recomprar deuda

"La medida de recomprar deuda es desafiante en un contexto de sequía con pérdidas esperadas de cosecha por u$s 11.000 millones y con reservas netas por apenas 1% del PBI", señala un research de AWM Valores que lleva la firma de su Head of Research, Bruno Panighel.

"Habrá más cepo y una tercera edición de dólar soja, que no descartamos que sea en marzo, para cumplir con la meta de reservas del primer trimestre, que quedó bastante comprometida con lo sucedido durante enero"

"El Tesoro cuenta con u$s 400 millones en DEG. El remanente podría cubrirse con una letra intransferible (y el BCRA pagar comprar bonos con reservas) o con pesos (adelantos del BCRA)", agrega.

Dólar soja 3

"Habrá más cepo y una tercera edición de dólar soja, que no descartamos que sea en marzo, para cumplir con la meta de reservas del primer trimestre, que quedó bastante comprometida con lo sucedido durante enero", advierte el paper de 1816.

De acuerdo a los números que manejan, el BCRA debería sumar u$s 1500 millones en los próximos dos meses para cumplir con el Fondo, "lo cual luce más que desafiante".

Deuda en pesos

Tan desafiante como ir rolleando la deuda en pesos, que según un informe de Gabriel Caamaño equivalen a un total de u$s 51.000 millones, dividido de esta manera: u$s 3000 millones en febrero, u$s 5000 millones en marzo, u$s 10.000 millones en abril, u$s 7500 millones en mayo, u$s 10.000 millones en junio y u$s 15.500 millones en julio, el mes previo a las PASO.

En los últimos tres meses, casi todo el financiamiento que tuvo el Tesoro llegó vía Ledes, y en enero el mercado siguió priorizando fondos T+1 por sobre fondos comunes de inversión de renta fija CER.