Con el inicio del ciclo 2026, los contribuyentes ya pueden solicitar ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el reintegro de las percepciones aplicadas por la compra de moneda extranjera y consumos en el exterior durante el año anterior.

Si en 2025 compraste el cupo mensual de USD 200 o realizaste pagos con tarjeta en moneda extranjera, ya tenés habilitado el trámite para recuperar el 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias.

Dólar ahorro: ¿quiénes pueden solicitar el reintegro?

El trámite está dirigido a todas aquellas personas que no están alcanzadas por los impuestos que esta percepción pretende adelantar. Principalmente:

Monotributistas que no estén inscriptos en Bienes Personales .

Empleados en relación de dependencia que no lleguen al mínimo no imponible de Ganancias .

Jubilados y trabajadores informales que no tributen estos impuestos.

¿Qué necesito para pedir la devolución de percepciones?

Antes de iniciar la solicitud de devolución a través de ARCA, debés contar con:

CUIT.

Inscripción digital.

Clave Fiscal.

CBU de la cuenta bancaria en la que se efectuará la devolución solicitada.

Domicilio Fiscal Electrónico constituido.

Paso a paso para pedir la devolución del 30%

El proceso se realiza mes por mes. Si tuviste consumos durante todo el 2025, deberás completar este proceso por cada uno de los 12 meses.

Ingreso al servicio

Accedé a la web oficial con tu clave y buscá el servicio “Devolución de percepciones”. Si no lo tenés habilitado, podés sumarlo desde el “Administrador de Relaciones”.

Carga del período fiscal

Hacé clic en “Nuevo”. En la casilla “Período Fiscal”, ingresá el año seguido del mes (formato AAAAMM). Por ejemplo, para el mes de enero de 2025, ingresá 202501.

Confirmación de datos

El sistema te mostrará automáticamente las percepciones informadas por los bancos.

Revisá que los montos coincidan con tus resúmenes.

Seleccioná los ítems y presioná “Presentar”.

Si alguna percepción no aparece, podés cargarla manualmente con el comprobante en mano.

Seguimiento del depósito

Podés consultar el avance de tu pedido en la solapa “Mis solicitudes”. Allí verás si el estado es “Presentado”, “Aprobado” o si existe algún inconveniente que debas subsanar.

¿Qué pasa si pago Ganancias?

Si estás alcanzado por el impuesto, el mecanismo es diferente: no debés usar el formulario de devoluciones, sino cargar las facturas o resúmenes en el SIRADIG Trabajador (Formulario 572).

En este caso, el monto se te devolverá como una deducción en tu liquidación anual.