El sistema financiero argentino, bajo la regulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA), utiliza un esquema de clasificación para determinar la solvencia y el comportamiento de pago de las personas físicas y jurídicas. Esta categorización, que va del 1 al 5, es la base de los informes que emiten entidades como Veraz (Equifax) y es consultada por bancos, inmobiliarias o empresas de servicios y comercio para la evaluación de riesgo crediticio. El sistema utiliza una escala numérica basada en el tiempo de retraso y la capacidad de pago. Cada nivel representa un grado distinto de riesgo para quien otorga un crédito o servicio: Es la categoría óptima ya que implica pagos al día o con retrasos mínimos que no superan los 31 días. Indica que el titular cumple con sus obligaciones en tiempo y forma, lo que le otorga libre acceso a productos financieros y comerciales. Denominada “seguimiento especial”, advierte sobre una irregularidad puntual que implica una mora de más de 31 y hasta 90 días. Aunque no es crítica, las entidades comienzan a monitorear la conducta de pago con mayor rigurosidad. Atrasos de más de 90 y hasta 180 días. El deudor presenta problemas de liquidez. En esta etapa, la calificación se considera negativa y se cierran las puertas para obtener nuevos préstamos o aumentos de límites en tarjetas de crédito. Incumplimiento de más de 180 días hasta un año. Se considera una situación de insolvencia técnica. La deuda suele ser derivada a departamentos de legales o agencias de cobranza externa para iniciar gestiones de recupero agresivas. Es la calificación más baja. Indica que el acreedor registró la deuda como una pérdida. En este estado, el titular de la deuda queda prácticamente excluido del sistema crediticio formal. El manejo de estos datos está regulado por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales que protege al titular mediante dos ejes fundamentales: El titular puede consultar su situación de forma gratuita en la Central de Deudores del BCRA ingresando su CUIL/CUIT o solicitar su informe gratuito a Veraz cada seis meses. Los registros de morosidad tienen un límite de permanencia. Para deudas impagas, el plazo máximo de exposición es de 5 años. Si la deuda es cancelada, el plazo se reduce a 2 años desde la fecha de pago (aunque el dato debe figurar como “cancelado”). Para mantener una salud financiera óptima, se recomienda la consulta periódica de estos registros.