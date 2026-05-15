Miles de contribuyentes en Colombia podrían quedar bajo procesos de embargo por mantener deudas pendientes con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Las medidas apuntan principalmente a personas y empresas que no respondieron requerimientos oficiales ni regularizaron obligaciones relacionadas con impuestos, sanciones o procesos aduaneros. Según comunicados oficiales de la DIAN, la entidad reiteró durante mayo de 2026 que continuará adelantando procesos de cobro coactivo para garantizar el recaudo tributario. No obstante, aclaró que los embargos no se realizan de manera masiva o automática, ya que cada caso debe cumplir etapas administrativas y requisitos legales específicos. Entre las obligaciones que más frecuentemente derivan en medidas cautelares aparecen las relacionadas con: La entidad puede avanzar con procedimientos administrativos cuando demuestra que el contribuyente ignoró las notificaciones oficiales o incumplió acuerdos de pago previos. La autoridad tributaria explicó que las medidas pueden recaer sobre activos que representen propiedad efectiva del deudor. Entre los bienes susceptibles de embargo aparecen: La DIAN indicó que estas acciones buscan garantizar el pago de obligaciones pendientes sin vulnerar los derechos de los contribuyentes. Uno de los puntos aclarados por la entidad tiene que ver con las tarjetas de crédito. La DIAN recordó que estos productos no pueden ser embargados porque representan un cupo de financiamiento otorgado por los bancos y no dinero propiedad del usuario. Además, la normativa colombiana establece límites de inembargabilidad para algunas cuentas de ahorro pertenecientes a personas naturales. Según explicó la entidad, el monto protegido corresponde hasta 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes depositados en la cuenta más antigua del contribuyente. La entidad señaló que antes de ejecutar cualquier medida realiza notificaciones formales e invita a los contribuyentes a ponerse al día o negociar acuerdos de pago. Solo cuando las comunicaciones son ignoradas y la deuda continúa vigente pueden iniciarse procesos administrativos de cobro coactivo. Especialistas tributarios recomiendan revisar periódicamente el estado de las obligaciones fiscales, mantener actualizada la información ante la DIAN y responder oportunamente a los requerimientos para evitar sanciones más severas. Los contribuyentes que ya estén vinculados a procesos de cobro pueden acercarse a la DIAN para solicitar asesorías, verificar el estado exacto de la deuda y evaluar alternativas de pago. Expertos advierten que ignorar los requerimientos puede derivar en restricciones financieras importantes, afectando movimientos bancarios, acceso al crédito y disponibilidad de recursos.