Fed, Ómicron y una suba del 25%: el combo por el que ahora en Wall Street reina la cautela

La volatilidad regresó a Wall Street . Los temores a la nueva variante de coronavirus, junto con la extraordinaria suba que viene mostrando el mercado estadounidense alientan a analistas e inversores a tener un mayor grado de cautela para los meses que vienen .

A ello se suma el posible giro de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), otro factor de riesgo que monitorea de cerca el mercado.

La semana pasada se evidenció un fuerte salto en el miedo en la volatilidad en el mercado estadounidense. La nueva variante de coronavirus, Ómicron, destapó nuevos temores sobre el posible impacto que podría tener la misma sobre el nivel de actividad en Estados Unidos y a nivel global .



Se teme que los Gobiernos deban imponer nuevas restricciones a la circulación para frenar los contagios y que dichas medidas terminen perjudicando a la recuperación económica.

Debido a estos temores, las acciones reaccionaron con fuertes caídas, lo cual desató una importante suba en el VIX. El S&P 500 cayó 2,2% la semana pasada y generó una disparada del 54% en el índice de volatilidad, que cerró el viernes en niveles de 24 puntos.

Incluso, los temores de un posible impacto en el nivel de actividad a partir de los contagios de la nueva variante de coronavirus golpearon fuertemente al petróleo durante la semana pasada.

El crudo cayó 10,45% la semana pasada, su mayor baja semanal desde abril de 2020. De hecho, el mismo viernes evidenció una baja del 12%. Lo cual implicó también el mayor retroceso diario desde abril.

Los sectores aerocomercial, extracción de petróleo y energía fueron los que más cayeron el viernes pasado, con bajas diarias de 7,2%, 6,5% y 4% respectivamente.

Toma de ganancia

La baja reciente se da también en un contexto en el que las acciones se encontraban inmersas en un rally que parecía imparable. En lo que va del año, el S&P 500 acumula ganancias de 22%, habiendo ganado hasta 25% en su pico reciente.

Tanto el Dow Jones, el S&P500 y el Nasdaq operan en máximos históricos y la baja reciente es, por ahora, una corrección normal después de un fuerte rally. El mercado no genera una baja mayor al 10% desde hace 15 meses, por lo cual, el rally alcista casi no tuvo descanso.

De hecho, si se toma desde el piso de marzo de 2020, las acciones se han más que duplicado. Salvo el Dow Jones que sube 87% desde ese mes, tanto el S&P500 como el Nasdaq se han más que duplicado. El primero sube 125% mientras que el índice tecnológico gana más de 129%.

El hecho de que las acciones del sector tecnológico tengan una alta ponderación en el índice S&P 500 permite que el índice tenga una performance excepcional este año y se despegue de su par, el Dow Jones.

José Ignacio Bano, gerente de research de IOL Invertironline, dice que el mercado americano prácticamente no evidenció un ajuste desde marzo de 2020.

"Es cierto que, con un 25% de suba del S&P 500 luce alto, aunque si miramos desde el piso de marzo de 2020, el mercado más que se duplicó. Casi no descansó desde entonces, solo con una pausa en el último trimestre de 2020. De esta manera, y dado que el mercado americano sube más de 110%, podríamos pensar que puede frenar, aunque tampoco vemos que haya evidencia suficiente para confirmar dicha hipótesis ", sostuvo Bano.

Riesgos en el horizonte

Más allá de la rentabilidad que alcanzó el mercado estadounidense, también hay riesgos en el horizonte, fuera de lo que implica el coronavirus.

El cambio en la política monetaria de la Fed, a partir de un contexto de inflación más alto y con chances de ver subas de tasas, genera un riesgo para la renta variable norteamericana.

La probabilidad de ver tres subas de tasas en 2022 pasó recientemente de niveles por encima del 90% al 70% en la actualidad. Esto es debido a los temores de un impacto negativo del Ómicron sobre el nivel de actividad.

Es decir, si bien el mercado espera una Fed más hawkish, se ha reducido en el margen el giro hacia una la política monetaria más contractiva .

De todos modos, la probabilidad de ver tres subas sigue siendo muy alta , contemplando que la tasa actualmente se ubica en niveles de entre 0% y 0,25% y esto implica un riesgo para las acciones.





A partir de estas amenazas y los riesgos de un potencial ajuste, los analistas comienzan a recomendar posiciones defensivas.

Manuel Carpintero, head portfolio manager de Nash Inversiones, advierte que los últimos datos de inflación y un posible tightening antes de lo esperado ponen algo de incertidumbre a este cierre de año.

"El mercado mostró algo de debilidad contra los máximos (puntualmente en el S&P500). Si bien aún mantenemos algo de overweight en equity americano, no descartamos comenzar a buscar posiciones de cobertura", dijo.

"En ese sentido, preferimos el cash y el oro por sobre los bonos (en un contexto de tasas e inflación subiendo). Dentro de la posición de equity, preferimos migrar parcialmente algunas posiciones de growth (principalmente tecnológicas) hacia sectores más defensivos (consumo). Puntualmente en Cedear vemos con potencial a Johnson & Johnson (JNJ) y acompañar la tendencia de Costco (COST)", agregó.

Por su parte, los analistas de Bull Market Brokers explicaron que desde la compañía han venido recomendando una rotación de cartera hacia sectores defensivos.

" Hemos rotado inicialmente desde el sector tecnología en agosto de 2020 hacia el sector industrial y bancaria , luego energética, y finalmente, ahora estamos en la etapa de cautela extrema desde finales de agosto. Es cierto que el mercado siguió subiendo, pero no fue parejo. En esta última rotación se destacó sobre todo bancos y energéticas nuevamente. En los últimos 12 meses y post elecciones americanas el flujo de capital giró abruptamente a una apuesta de la suba de tasas y un cuello de botella energético", explicaron.

En ese sentido, desde la compañía ven riesgos sobre la dinámica de la tasa americana, y su potencial impacto en el mercado estadounidense y en emergentes.

" Hoy seguimos cautelosos por la suba de la tasa americana , que lo está haciendo de manera poco uniforme. Nos preocupa la tasa a 10 años y su potencial 3%, sobre todo en el sector tecnológico, pero más aún sobre las monedas emergentes. Y esto podría seguir debilitando posiciones en emergentes como Brasil, India, Malasia, Indonesia, Filipinas y en menor medida Argentina", dijeron.

A nivel de recomendaciones y estrategia, los analistas de Bull Market ven valor actualmente en posiciones defensivas .

"Nos está gustando el combo Coca-Cola (KO), Paypal (PYPL), Exxon Mobil (XOM) y Harmony Gold (HMY), acciones representativas de consumo estable, medios de pagos, petróleo y oro junior (altamente volátil). Principalmente porque vemos que la tasa irá al 3%, Estados Unidos no caerá en el cierre por esta nueva ola de COVID. Los precios del petróleo se mantendrán altos con riesgo de un shock petrolero en pleno invierno y porque pese a la suba de la tasa, el dólar comenzará a debilitarse favoreciendo posiciones en oro", proyectaron.

Valuaciones altas

Las acciones se encuentran con precios elevados. Si se hace una comparación entre la economía real y el mercado financiero, luce que, mientras la economía americana está en niveles pre pandemia, el S&P 500 opera con ratios de valuación por encima de la pre pandemia.

José Ignacio Bano remarca que el precio de las compañías ha estado soportado por buenos números corporativos.

"Si ampliamos el marco temporal y miramos desde 2008 a la fecha, Wall Street nunca paró de subir. Tenemos que las empresas no paran de ganar dinero, con excelentes resultados. De hecho, en el último trimestre, el crecimiento de las ganancias del S&P 500 interanual fue casi 40% cuando se esperaba 25%. Es decir, las acciones traccionan, pero lo resultados soportan los precios y en este contexto, no vemos que haya evidencias sufrientes para pensar que es el fin de ciclo ", resaltó el gerente de research de IOL.

En cuanto a la estrategia de acá en más, Bano no cree que sea el momento de pasarse a posiciones defensivas, pero sí considera que ajustar stops luce como una buena opción.