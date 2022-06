Desplome: los bonos se hunden otro 3% y el riesgo país se acerca a 2500 puntos

El castigo a la deuda argentina en dólares no se detiene. En todos los tramos de la curva vuelven a observarse este martes fuertes bajas, y la deuda se mantiene operando en zona de mínimos históricos.

El persistente deterioro de los bonos soberanos en dólares llevó al riesgo país por encima de los 2480 puntos y avanza 130% desde el canje de deuda.

Otra vez rojo

Todos los tramos de la curva de deuda soberana argentina vuelven a abrir con pérdidas. Los bonos del tramo corto operan con descensos de 2,8% y 3,1% en el Global 2029 y 2030 respectivamente. Por su parte, en el tramo medio, la deuda retrocede 2,7% en el Global 2035 y 2,4% en el caso del Global 2038.

Finalmente, los Globales 2041 y 2046 caen 2,5% y 2,4% respectivamente.

Si bien hay un claro viento de frente a nivel global, los bonos argentinos retroceden fundamentalmente por factores locales.

Esto queda en evidencia cuando se compara en el último mes, las pérdidas de los bonos a nivel mundial con la deuda argentina.

La deuda de grado de inversión (LQD) retrocede 4,9% y la deuda de corto plazo de grado de inversión (SLQD) cae 1,7% en el último mes. Los bonos de grado especulativo (HYG) pierden 6,1% en el último mes, mientras que los bonos emergentes (EMB) y emergentes de grado especulativo (HYEM) muestran pérdidas respectivas de 6,8% y 8% en el mismo período.

Yendo a los bonos argentinos, en el último mes caen entre 22% y 26,5% en los distintos tramos de la curva. Es decir, los bonos locales pierden entre 3 y 4 veces más que sus pares en el último mes.

Por lo tanto, si bien hay un factor global que está pesando sobre la deuda, el hecho de que los bonos argentinos caigan bastante más que sus pares refleja que los factores explicativos de la baja son tanto locales como externos.

Los analistas de Delphos Investment señalaron que las cotizaciones de los bonos en dólares implican que el valor de mercado de toda la deuda "hard dólar" no alcanza los u$s 20.000 millones, cotizando en promedio a un 24% de su valor nominal.

"Pese a que estamos a pocos días del pago de cupones y el aumento de la current yield en algunos títulos, la liquidación de dos fondos internacionales con una fuerte posición en bonos argentinos parece estar detrás de este indiscriminado ´sell-off´ ", dijeron.

Desde que salieron a cotizar, los bonos argentinos acumulan fuertes pérdidas. El Global 2029 cae 61%, mientras que el Global 2030 pierde 58,5%.

En el tramo medio, la deuda retrocede entre 55% y 48% mientras que en el tramo más largo, las bajas son del 44% para el Global 2041 y del 52% en el caso del Global 2046.

¿qué dicen estos precios?

Adrián Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex Valores, sostuvo que los precios actuales de la deuda son, por lejos, las valuaciones más deprimidas desde que los bonos reestructurados comenzaron a cotizar, t anto en términos absolutos como relativos a la deuda emergente.

"Poniendo algo más de perspectiva histórica, estimamos que hay que remontarse a la crisis financiera global de 2007 o al año 2002 para encontrar paridades similares. Las valuaciones no sólo se encuentran considerablemente por debajo del promedio histórico en reestructuraciones emergentes (30-35%), sino que solo parecen comparables a la reestructuración de 2005", comentó.

En base a lo que descuentan los bonos, para Yarde Buller el mercado espera un largo período de reestructuración.

" Los precios siguieren que los inversores descuentan un incumplimiento próximo, prolongado y seguido de una dura reestructuración. Las reservas netas alcanzan para efectuar el pago del 11 de julio (u$s 700 millones entre Globales y Bonares), aunque las valuaciones sugieren que se teme un incumplimiento", dijo Yarde Buller.

Juan Cruz Lekovic, fund manager de Schroders, tiene una visión similar.

Según explica, las paridades actuales de los bonos se ubican muy por debajo de sus paridades promedio que mostraron en momentos en los que se efectuó una reestructuración muy agresiva como la del 2005.

"Históricamente las reestructuraciones de deuda que tienen un valor de recupero de u$s 30 a u$s 35, sumado a que la reestructuración más agresiva de 2005 de Argentina (la más agresiva de la historia), tuvo un valor de recupero de u$s 27, Hoy estamos en u$s 22. Esto puede señalar que son precios de no solo una reestructuración sino de default más sostenidos en el tiempo. Es decir, bonos que están en default y fuera de mercado por un tiempo prolongado ", comentó.

Con el ajuste actual de la deuda, el riesgo país se disparó a 2489 puntos, avanzando 130% desde el canje de deuda.