Del infierno al cielo: el bono del dólar para importadores agotó la primera serie

El BCRA adjudicó ayer el remanente disponible de la Serie 1° de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) por u$s 904 millones de valor nominal y así completó el cupo fijado de u$s 5000 millones para esta serie.

Fue la última oportunidad para acceder a este título para los importadores con deuda con proveedores del exterior sin pagar el impuesto PAIS y por ello la alta demanda existente.

"Las ofertas recibidas en esta sexta licitación por parte de 776 empresas ascendieron a u$s 1629 millones, excediendo el monto máximo disponible por lo cual se procedió a adjudicar las ofertas a prorrata. A lo largo de las seis licitaciones se adjudicó la totalidad de la Serie 1 entre un total de más de 1300 empresas", destacó el BCRA en un comunicado.

"Esto se suma a las cerca de 10.000 empresas Mipymes, con deudas registradas por hasta u$s 500.000 que podrán acceder al Mercado Libre de Cambios a partir del 10 de febrero, en forma escalonada", agregó el BCRA.

Cotizaciones

El Bopreal contra cable se operó en torno a los u$s 68,40. La semana que viene se entregarán los Bopreal suscriptos ayer.

"En los próximos días se estará comunicando el cronograma de licitaciones para las Series 2 y 3. La Serie 2, con acceso prioritario a Mipymes tendrá flujos de amortización en dólares entre julio de 2024 y junio de 2025, se ofrecerá por un monto máximo de hasta u$s 2000 millones y no devengará interés. En el caso de la Serie 3, se ofrecerá por un monto máximo de hasta u$s 3000 millones, devengará una tasa de interés del 3% y tendrá amortizaciones en tres cuotas trimestrales, desde noviembre de 2025 hasta mayo de 2026", agregó el BCRA.