Dólar hoy: subió el nuevo ingreso mínimo que piden para vender el cupo de u$s 200

"Si no acreditas tu sueldo ni haberes jubilatorios deberás adjuntar documentación actualizada para justificar ingresos por $ 78.000 netos al mes".

Con este aviso, uno de los bancos de mayor market share de la Argentina rebota a los clientes que quieren comprar el cupo de u$s 200 solidarios a través de su Home Banking.

"Si tenes cuenta sueldo, honorario o haberes jubilatorios, la documentación que adjuntes debe justificar ingresos desde $ 56.000 netos al mes ", precisan.

Documentación primero

"Sólo podrás realizar la compra de dólares una vez que presentes la documentación respaldatoria por online banking o en tu sucursal y que no estés incluido en la lista de no admitidos por el Central", completan.

"El banco tiene que evaluar a su cliente en el marco de las normas vigentes de conozca tu cliente ", advierten en el BCRA.

"Analizamos cada caso, ese monto varía", comenta el presidente de otra entidad, que actualizan el mínimo de ingreso de acuerdo a la evolución del salario mínimo, vital y móvil.





Ingresos documentados

Las reuniones que tuvieron los bancos con el Central indican que no pueden hacer ingresos diferidos según informes comerciales de sus clientes, sino que deben ser sobre ingresos documentados, deben pedirle recibo de haberes en caso de que no acrediten salario ahí y constancia de monotributo, para chequear que gane de acuerdo a un perfil socioeconómico C2 para arriba.

El otro problema es que si alguien gastó u$s 1 en Apple, la operación le sale rechazada, entonces tiene que probar con u$s 199 a ver si lo dejan, o con u$s 190, porque el BCRA no dice el monto que la persona tiene habilitado , como sí ocurría durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, que la AFIP autorizaba un monto.

No más cotitular

El otro punto es que el cotitular de una cuenta no puede comprar más dólares, sólo puede hacerlo una persona por cuenta, por lo que si uno compra aunque sea u$s 1, ya anula al otro para que pueda hacerlo.

Eso lo hacen para que la persona tenga que abrir otra cuenta en dólares, que no son baratas, ya que los bancos suelen cobrar u$s 10 por mes por el mantenimiento.

Las agencias de cambio se quejan que el Central les pidió una auditoría de sistemas con un nivel de detalles que les es casi imposible de cumplir , donde deben presentar los manuales de sistemas, procesos y los mismos protocolos de seguridad como si fuesen un banco.

Además, sufren que todavía hay transferencias que les vienen rebotadas cuando mandan al banco los dólares que el cliente compró.