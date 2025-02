Debutó el nuevo ritmo del dólar, subió el MEP y el BCRA compró divisas en el mercado

El nuevo ritmo devaluatorio fue puesto en marcha por el Banco Central en una jornada de gran volatilidad en los activos internacionales y las monedas, como efecto del fortalecimiento del dólar a nivel global tras el aumento de aranceles a las importaciones que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Banco Central dispuso este lunes un incremento de $ 0,65 para el tipo de cambio oficial mayorista, que finalizó la sesión en $ 1054,25. El avance representa alrededor de la mitad de lo que habitualmente aplica en cada inicio de semana, consecuente con el nuevo ritmo del crawling peg, que pasó del 2% al 1% mensual.

En tanto, la autoridad monetaria compró u$s 17 millones en el mercado oficial de cambios, en una jornada en la que el volumen operado repuntó a u$s 428,6 millones de contado. De este modo, continúa la seguidilla de compras netas, luego de los u$s 1748 millones que adquirió en enero a través de esa vía.

A la vez, las reservas brutas crecieron u$s 1149 millones hasta ubicarse en u$s 29.456 millones. Las tenencias recuperaron así las bajas de las jornadas previas, explicado por movimientos bancarios habituales en cada cierre e inicio de mes. El repunte neto no fue mayor debido a los u$s 640 millones que el Gobierno tuvo que pagar este lunes al FMI.

"El proceso de implementación de los requisitos para acceder al beneficio de la rebaja de retenciones todavía exige la atención y cumplimiento de las empresas, demorando en parte el esperado aumento en el flujo de ingresos de divisas al mercado oficial por parte del sector beneficiado", destaca Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

Quintana destaca además que los u$s 2000 millones que ingresaron en enero al mercado oficial de cambios por parte de los agroexportadores, según cifras informadas por las cámaras sectoriales, justificaron en gran parte el resultado positivo neto que obtuvo el Banco Central el mes pasado.

Sube el dólar



Por otro lado, los dólares financieros operaron alcistas, en medio de la volatilidad de las monedas del mundo. El MEP y CCL repuntaron 1% y 0,4% para ubicarse por encima de los $ 1176 y $ 1189, respectivamente. No obstante, los analistas no descartan que el Central haya intervenido para evitar avances mayores en las cotizaciones.

El dólar blue, con avances moderados al interior de la jornada, finalizó sin variación respecto cierre previo. De este modo, quedó en $ 1200 en la punta de compra y $ 1220 en la de venta en las casas de cambio informales de la City.

El dólar a nivel global se fortaleció tras la suba de aranceles que anunció Trump durante el fin de semana para las importaciones provenientes de Canadá, México y China. Al final de la jornada, marcaba un avance diario de 0,3% hasta ubicarse 108,8 puntos, aunque horas antes llegó a rozar los 110 puntos.

La desaceleración del avance de la divisa se dio luego de que Estados Unidos y México anunciaran la suspensión durante un mes en los aranceles mientras inician negociaciones. El menor avance redundó en una recuperación de las monedas del resto de los países, que habían arrancando la jornada con fuertes pérdidas contra la divisa estadounidense.