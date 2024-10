Cuánto ya ganaron los inversores de bonos y acciones argentinas

Octubre apunta a ser un mes inolvidable para los tenedores de papeles argentinos. Los bonos argentinos muestran ganancias de hasta 15% en el mes, tal el caso de los GD35.

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York no se quedan atrás y el Banco Macro lidera las alzas con 18% de ganancia. En total, en ambos segmentos, el mayor valor de los principales activos argentinos llega a u$s 9.900 millones en el mes, repartidos entre todos sus tenedores. Un monto nada despreciable.

Analizando en detalle el comportamiento de cada segmento, se observa que los títulos públicos bajo legislación extranjera muestran alzas de valor por casi u$s 4.000 millones en el mes. En el caso de los papeles bajo legislación local, ese monto llega a u$s 2.000 millones aproximadamente.

Es precisamente en los títulos públicos en donde más se observan los posicionamientos de los inversores teniendo como faro que el riesgo país, que ayer cedió 6% y apunta a quebrar ahora los 1.000 puntos, pueda llegar antes de fin de año o a principios del 2025 a los 800 puntos. Esto será en función del superávit fiscal que vaya mostrando el gobierno mes a mes y los pagos de la deuda en el 2025. Debe consignarse que los desembolsos de enero de los servicios de amortización y renta, más de u$s 4.000 millones, un porcentaje no menor seguramente será reinvertido por los inversores, reduciendo aún más la sobretasa que pagan por encima de los bonos del Tesoro norteamericano. Esto ya está siendo descontado por el mercado.

De los bonos en circulación, el que más satisfacción dejó a inversores fue el GD35 por un total de u$s 1.514 millones. El GD30 y el GD38 suman cerca de u$s 800 millones cada uno mientras que el emblemático AL30 dejó u$s 764 millones de mayor valor en lo que va del mes a sus tenedores.

En las acciones hay empresas que no se alejan mucho de este clima festivo. YPF por ejemplo gan1 21% en el mes lo que representa una ganancia de u$s 1.780 millones. En el Banco Macro, la alegría adicional ascendió a u$s 722 millones. En el Grupo Financiero Galicia, asciende a u$s 688 millones con un alza de la acción de 18% en el mes.

Este efecto riqueza que dispara estas variaciones porcentuales tiene repercusiones macro, el consumo, que replican en cierta medida los movimientos y altas ganancias observadas en el mercado en los primeros años del Plan de Convertibilidad. La historia economía se repite, en esta ocasión bajo la forma de fiesta.

Perspectivas

¿Qué puede pasar en las próximas semanas? Los tenedores de títulos públicos son más reacios a desprenderse de los mismos. En este diario, la semana pasada, se mostró que, si la deuda argentina apunta a un riesgo país de 1.000 puntos, a un rendimiento de 12% anual en dólares, las subas adicionales en promedio debían ser de 15%. Cálculos aproximados. Gran parte de esa suba se consumió esta semana. Entonces la pregunta debería ser: ¿cuánto deberían rendir los bonos argentinos?

Con calculadora en mano, bien puede suponerse que, sin la aparición de cisnes negros, los rendimientos pueden bajar hasta 10% anual. Ese sería un óptimo a alcanzar. Hay que tener en cuenta que las elecciones de medio término serán un gran examen a superar por la actual administración. Pondrá a prueba el apoyo de la sociedad a las profundas reformas que se están encarando en la gestión de Javier Milei. Un triunfo del oficialismo podría dar un empujón adicional a los papeles argentinos. Caso contrario, las ventas podrían ser fuertes.

Pero para octubre del 2025 resta un siglo en los relojes argentinos. De corto plazo predomina el lema en inglés "the trend is my friend" (la tendencia es mi amiga) y por ende todo va en luz verde. Ventas de champagne en alza en el microcentro.