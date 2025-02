Cedear: el ránking de los más buscados y las acciones que pagan dividendos en febrero

Todos los meses, una serie de grandes compañías en Wall Street pagan dividendos. Es una forma distinta de hacerse dólares de manera barata, invirtiendo en acciones.

El contexto bursátil en Wall Street es de mayor volatilidad dada la guerra comercial entre EEUU y China. La alta concentración de los índices también invita al mercado a ser más cautelosos en la incorporación de nuevos papeles a las carteras.

Las acciones que pagan dividendos

Como todos los meses, las grandes compañías de Wall Street anuncian el pago y distribución de dividendos.

Esto termina siendo una oportunidad para los inversores para hacerse de dólares extra, a la vez que invierten en acciones.

Durante la primera quincena del mes de febrero pagarán dividendos gigantes de Wall Street como Citi, MetLife, Kinder Morgan, Schlumberger, Costco, Wells Fargo, Apple, IBM, Las Vegas Sands, Blackstone, Visa,

Charles Schwab, Chevron, Eli Lilly e Invesco.

Estas compañías operan con un dividend yield de entre 0,3% y 5%.

Dentro de la segunda quincena de febrero será el turno de Bunge, J&J, Southern, Microsoft, S&P Global, Goldman Sachs, T-Mobile y Tyson Foods, entre otros.

En este caso, las compañías operan con un dividend yield de entre 0,5% y 4%.

La decisión de pagar dividendos corre siempre a cargo de la compañía.

La misma no está obligada a hacerlo, sin embargo, el pago de dividendos es la forma más común en la que una empresa reparte los beneficios a sus accionistas.

No todas las compañías deciden devolver la ganancia a sus accionistas ya que no todas ganan dinero y además, no todas las compañías están en la misma fase de maduración de su negocio como para retribuir el flujo a los accionistas.

Las compañías que distribuyen ganancias en general son aquellas que cuentan ya con un negocio sólido y estable.

Cuando el negocio de la compañía está en fase de crecimiento, generalmente las mismas deciden reinvertir el flujo que generó el negocio en nuevos (o los mismos) proyectos de la empresa.

Paulino Seoane, Head Investment Ideas en Balanz, explicó que, por lo general, las empresas que distribuyen dividendos son aquellas con negocios maduros, ganancias estables y un historial de devolución de las mismas a sus accionistas.

"Estas compañías suelen ser de las industrias financiera, energética, servicios públicos, productos básicos de consumo, telecomunicaciones y bienes raíces. Las acciones que pagan dividendos tienden a ser menos volátiles que aquellas que no lo hacen. Además, un flujo de dividendos estable y confiable puede marcar la diferencia en los rendimientos de las carteras, proporcionando ingresos incluso en mercados inestables", detalló.

Por lo general, las compañas listadas como Cedear tienen políticas de dividendos establecidas, pagando regularmente a sus accionistas.

Lo interesante para los inversores en la bolsa local es que los dividendos de los Cedear se abonan en dólares.

Por ello, el inversor que apuesta al Cedear de compañías que pagan dividendos, además de ganar por la apreciación de la acción, también apuesta al cobro de dólares mediante los dividendos.

Flavio Castro, analista de Wealth Management de Criteria explicó que el dividendo que pagan las compañías no es independiente del precio de las acciones.

"El dividendo es flujo de caja generado por la compañía que decide repartirse en manos de los accionistas. Dentro de la estructura de flujo de caja libre de la empresa, el dividendo es efectivo que, de otro modo, se habría acumulado en el balance general en lugar de distribuirse entre los accionistas", comentó Castro.

Además, agregó que el precio de la acción, al pagarse el dividendo, se reduce en la fecha a partir de la cual los que compran la acción no tienen derecho al cobro del dividendo.

En ese sentido, Castro agregó que "las empresas que pagan un dividendo respaldado por flujo de caja libre pueden ser excelentes inversiones a largo plazo".

Mayor volatilidad en el mercado

El contexto en el mercado financiero es de mayor volatilidad y tensión a partir del inicio de una guerra comercial entre EEUU y China.

El sábado EEUU anunció que impondrá un aumento de tarifas a las importaciones de productos de Canadá y México en un 25% y un 10% en China.

A lo largo del lunes, el presidente Donald Trump indicó que los aumentos a México y Canadá estaban en pausa, aunque no se refirió sobre el 10% que pesaba sobre China.

Como respuesta, China señaló que impondrá aranceles del 15% a las importaciones de carbón y gas natural licuado.

También anunció aranceles del 10% a las importaciones de petróleo crudo, maquinaria agrícola, vehículos de gran porte y camionetas.

El mercado reaccionó a la baja y el VIX sube 10% en la semana hasta los 17 puntos.

La Administración Estatal de Regulación del Mercado de China dijo que Google era sospechoso de violar la ley antimonopolio del país y se inició una investigación, sin demasiados detalles sobre cual podría haber sido la violación de la legislación china por parte del gigante tecnológico.

Por otra parte, el Ministerio de Comercio de China dijo que había incluido a PVH Corp, el holding de marcas como Calvin Klein y Tommy Hilfiger, y a la firma de biotecnología estadounidense Illumina en su lista de "entidades no confiables".

China también anunció aranceles del 10% a las importaciones de equipos agrícolas estadounidenses que podrían afectar a empresas como Caterpillar, Deere & Co y AGCO.

Eso podría aplicarse al Cybertruck de Elon Musk, una oferta de nicho que Tesla ha estado promocionando en China, mientras espera la autorización regulatoria para comenzar a venderse.

El mercado teme que la escalada en el conflicto termine generando un aumento en la inflación, y que esto empuje a la Reserva Federal a tener que mantener la tasa por más tiempo, e incluso, en el extremo, tener que elevarla.

Javier Timerman, Managing Partner de Adcap Grupo Financiero, advirtió que podría darse cambios en la política monetaria en EEUU a partir de la guerra comercial.

"El dólar en el mundo se está fortaleciendo producto de esta guerra comercial donde los precios en EEUU van a subir y, la Reserva Federal (Fed), para prevenir otro rebote inflacionario seguramente modifique política monetaria. Esto va a impactar negativamente en las bolsas", comentó.

Los analistas de Schroders entienden que hoy la economía de EEUU esta en una mejor posición para enfrentar una guerra comercial respecto de la macro que tenia EEUU durante la primera presidencia de Trump.

"La economía estadounidense es mucho más fuerte ahora que durante el primer mandato de Trump. Una demanda relativamente fuerte significa que las empresas podrán trasladar mejor los aumentos de precios. Un dólar fuerte y márgenes de beneficio corporativos más bajos seguirán sufriendo parte del impacto, pero probablemente no tanto como en el pasado", dijeron.

Concentración y rotación de sectores

Lo que se observa este año es que hay una importante disociación en la dinámica de los principales índices en Wall Street.

Tal diferencia en la performance de los mismos se debe al importante share que tienen las acciones tecnológicas en los distintos índices.

El Dow Jones sube 4,7% en 2025, mientras que el S&P500 y el Nasdaq avanzan 2,6% cada uno.

Actualmente, cerca del 40% del S&P500 está explicando en acciones tecnológicas y dado que estas están operando a la baja, el principal índice americano terminó sufriendo.

Dado que el Dow Jones no tiene dicha ponderación y concentración en acciones tecnológicas, pudo evitar el contexto de mayor volatilidad y extendió el avance.

Johanna Kyrklund, Group Chief Investment Officer de Schroders, advierte que a nivel de concentración de los índices supera ahora con creces el de finales de los años 90.

"Desde el punto de vista de la cartera, no parece prudente tener una exposición tan elevada e involuntaria a un puñado de empresas. Es fundamental entender las acciones subyacentes y se necesita un enfoque activo para gestionar los riesgos", señaló.

Además, agregó que los principales índices bursátiles no ofrecen la diversificación que ofrecían en el pasado.

"Todavía hay que entender todas las implicaciones de la tecnología de DeepSeek, pero este ejemplo pone de relieve que los mercados son vulnerables a un paso en falso de una de las Big Tech o a la aparición de nuevos competidores. Los inversores que quieran crear carteras más resistentes tendrán que adoptar un enfoque activo, analizando sectores y geografías, para crear una diversificación genuina", indicó.

Lo que deja en evidencia este escenario es como la alta concentración en pocas acciones tecnológicas deja vulnerable al mercado en general, obligando a los inversores a diversificar mejor su posicionamiento en acciones.

Joaquín Álvarez, CEO de IMSA Alyc, explicó que a la hora de analizar las acciones en EE.UU. hay dos variables clave a analizar, que son las valuaciones y dos es la concentración.

"En ese contexto creemos que es muy importante ser selectivo con los activos y algo que hemos empezado a hacer hace un par de meses es una rotación, pasando del índice del S&P500 tradicional (que pondera por capitalización), al Equal Weight (igualmente ponderado). De esa manera damos una ponderación a otros sectores que vienen mostrando una aceleración en el Earnings Per Share", indicó.

Álvarez explicó que, al incorporar el S&P500 igualmente ponderado, se le da exposición a todo el índice.

Adicionalmente, desde IMSA también ven valor en sectores específicos que, por el contexto actual, podrían verse beneficiados.

"Uno de esos sectores es el sector financiero. Acabamos de ver la presentación de los principales bancos de Estados Unidos y hemos visto resultados sólidos y creemos que hay un mix de fuerzas que es interesante tener en cuenta. Los bancos que nos gustan son los que tengan presencia no solo comercial, pero también la parte de inversión. Los nombres que nos gustan JP Morgan, Bank of América y Citigroup", indicó Álvarez.