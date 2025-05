Cuál es el sector con mayor dinamismo a corto plazo y a qué acciones apostar

Desde los pisos de abril a la fecha, el S&P Merval en dólares sube 31% y 18% en pesos. Aun el mercado se ubica un 18% debajo de los máximos. En el último mes, el índice selectivo local avanza 13%, pero hay un sector que más que duplica el rally del índice, con subas cercanas al 30%. ¿Cuál es y qué papeles presentan una oportunidad de compra?

Pese a que, tal como se dijo, el S&P Merval sube 13% en lo que va del mes, muestra una merma del 7% en lo que va del año. Sin embargo, el índice muestra el promedio de la evolución de las acciones y, dentro de él, se incluyen acciones y sectores que tienen una mejor y peor evolución respecto de todos los componentes.

El sector más dinámico

Entre los sectores que peor performance tienen en el último mes es el de bancos el que muestra una variación nula, mientras que el de servicios financieros sube 6%.

En segunda instancia se encuentran el de materiales, que gana 8%, mientras que el de real estate avanza 9%. Todos ellos están debajo del 13% que sube el S&P Merval en el último mes.

Entre los sectores que mejor performance muestran en el mes se encuentra el de telecomunicaciones, que gana 15%; seguido por Oil & Gas, que avanza 19%; mientras que el de materiales se destaca como el de mayores ganancias y registra subas del 28% en el mes, más que duplicando al S&P Merval.

Parte de la explicación a la dinámica alcista en el sector de reguladas se debe a la mejora en las tarifas a los servicios públicos.

Los analistas de Grupo IEB remarcaron que en el año hay un sector que está es ganador: el de reguladas.

"Las ganancias en el sector de reguladas no es al azar, sino más bien, un incremento sustentado en los fundamentos de las compañías que componen dicho sector, tales como Transportadora de Gas del Norte (TGNO4), Ecogas (ECOG), Edenor (EDN), Metrogas (METR), Central Puerto (CEPU) entre otras", puntualizaron.

En ese sentido, agregaron que dichas compañías habían incurrido en un fuerte atraso tarifario durante años previos hasta llegada la nueva administración, que comenzó a realizar un trabajo notable para recomponer las tarifas de las compañías durante 2024.

"Mientras los incrementos otorgados durante 2024 lograron recomponer las tarifas finales percibidas por las compañías, la desregulación del mercado junto a la regularización de los pagos por parte de Camessa permitieron una mejora en el capital de trabajo de las empresas al mejorar el flujo de cobros. Se complementa con los incrementos tarifarios que se siguen realizando mes a mes de manera de no incurrir nuevamente en un retraso de las mismas que termine por perjudicar nuevamente los ingresos", explicaron desde Grupo IEB.

Los analistas de Rava Bursátil explicaron que, a raíz de la solidez de los resultados corporativos, la normalización del esquema de tarifas y la expectativa por la audiencia pública para la renovación de las concesiones de distribución de gas, las empresas reguladas mostraron un fuerte dinamismo y lideran la suba del Merval.

En este escenario, desde Rava resaltaron que Transener (TRAN) fue la más destacada y ven potencial, junto con Metrogas.

"Registró un incremento de 80% desde sus mínimos de abril, en la zona $2.800 a $3.000 luce "bien valuada" de cara a una posible transacción de venta de la empresa controlante. Es posible que en un escenario de optimismo tenga más recorrido, aunque a estas valuaciones vemos un atractivo superior en Metrogas (METR). Esta distribuidora de gas que se encuentra en la zona $2.400 aún posee 25% de recorrido hasta su máximo y se encuentra en tendencia alcista", detallaron.

Acciones con potencial

En el último año el S&P Merval sube 50%, mientras que el sector energético gana 62%.

En línea con el Merval, el sector de Oil & Gas trepa 48%, mientras que el sector de servicios públicos sube apenas un 27%.

De cualquier manera, el rally en el último mes se dio con más fuerza en el de reguladas, lo cual permite pensar que dicho sector podría acortar la distancia entre el índice general y los demás sectores.

Aun así, y dada la volatilidad que presenta el mercado local, los analistas aún ven potencial alcista en el mercado accionario local y con la necesidad de seguir diversificando carteras dentro del segmento de renta variable.

Los analistas de IOL InvertirOnline agregaron que el segmento de empresas reguladas fue uno de los más castigados durante la corrección del Merval desde sus máximos a comienzos del año.

Sin embargo, ven potencial en dicho sector. Según sus estimaciones, el índice accionario local marcó una caída en dólares de aproximadamente 40%, mientras que algunos papeles puntuales del sector regulado llegaron a registrar bajas de más de 50% en moneda dura.

"Desde nuestro punto de vista, ese castigo fue excesivo y dejó, consecuentemente, a muchas de estas compañías en niveles de valuación atractivos. En este sentido, debemos destacar que, en términos generales, la mayoría de las empresas que conforman el sector mencionado cuentan con balances sólidos, buena generación de caja y niveles de apalancamiento relativamente bajos", dijeron.

En cuanto a la selección de los papeles, desde Grupo IEB siguen favoreciendo un 35% en el sector de Oil & Gas, un 35% en bancos, un 20% en reguladas y 10% en materiales.

Yendo a papeles puntuales, recomiendan un 10% en YPF, 15% en Pampa, 10% en TGS, 10% en Central Puerto, 5% en TGN, 5% en Ecogas, 5% en Loma Negra, 5% en Ternium, 20% en Galicia y 15% en Supervielle.

Ajuste y recuperación

El S&P Merval atraviesa un proceso correctivo que aún no ha finalizado. Medido en dólares, pasó de u$s 2410 a los u$s 1490 y, desde allí, se recuperó hasta los u$s 1960 actuales.

Es decir, cayó un 38% desde los máximos y se recuperó un 31% desde los mínimos, aunque aún se ubica un 18% debajo de los máximos históricos en dólares.

Del mismo modo, el S&P Merval en pesos llegó a caer un 30% desde los máximos y gracias al rebote actual, recuperó parcialmente la baja pero aún permanece un 17% debajo de los picos.

Ante la posibilidad de que el mercado siga recuperándose y regresar a los máximos previos, los analistas buscan oportunidades en acciones.

Los analistas de Grupo SBS recomiendan un posicionamiento mayoritario en el sector de Oil & Gas, y en segunda instancia a los de servicios.

"Mantenemos como top pick al sector energético, con papeles como Vista, Pampa e YPF entre los favoritos. El sector de servicios también podría ser un sector de buen desempaño, de normalizarse el marco tarifario. En tanto, los bancos dependerán más que los sectores mencionados de una normalización macro", comentaron.

A su vez, agregaron que "para todos los sectores, en especial para los papeles de mayor liquidez, un ojo deberá estar sobre la evolución de las flexibilizaciones cambiarias dada la posibilidad de que, en una eventual remoción total de controles, los activos argentinos pasen a ser elegibles por fondos internacionales ante una hipotética reclasificación en índices de acciones".

Finalmente, los analistas de Don Capital detallaron que las acciones locales tuvieron una buena reacción alcista impulsado principalmente por una extraordinaria actuación del sector regulado durante el primer trimestre.

Esta mejora se dio gracias a la actualización tarifaria llevada a cabo por el gobierno en abril del 2024, el establecimiento de la nueva Revisión Quinquenal Tarifaria y la corriente reactivación económica que impulsó una mayor demanda de suministros.

Mirando hacia adelante, desde Don Capital entienden que, tras el resultado electoral de CABA, se consolida un escenario donde el oficialismo triunfa en las elecciones de octubre, lo que le permitiría tomar decisiones de mayor magnitud con más rapidez.

"Los inversores apuntan a una fuerte baja del riesgo país acompañado del apuntalamiento de la inflación y estabilización del dólar. Con esto en mente, creemos que la privatización de empresas públicas, la continua eliminación de impuestos y la liberalización del uso de dólares aumentarán la velocidad del recupero en la actividad económica. Preferimos ubicarnos en el sector bancario, para tener mayor exposición a las políticas económicas tomadas por el gobierno y a la baja del riesgo país", dijeron desde Don Capital.