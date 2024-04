Créditos: Banco Nación anunció la baja de tasas en una de las líneas de financiación

El Banco de la Nación Argentina (BNA) anunció este miércoles la baja de la tasa de interés aplicable a los Créditos del segmento individuos en hasta un 17% en promedio.

La medida facilitará el acceso a múltiples productos a los casi 18 millones de clientes de la entidad financiera, con la inclusión de jubilados y pensionados que cobran sus haberes por medio de la firma.

"Nuestra vocación es volver a prestarle a las familias, mejorar la oferta, adaptarla a sus demandas y necesidades. Este es el comienzo de la transformación del banco en una entidad más competitiva y que tanto las personas como las PyMEs puedan seguir creciendo e innovando en la Argentina" , resaltó el titular del BNA, Daniel Tillard.

¿Cómo acceder a un préstamo en el Banco Nación?





Para el caso de las personas que cobran sus haberes por el BNA, la tasa de interés se ubicará en 23 puntos porcentuales, ya que pasó del 75% al 52%. Respecto a los plazos, iniciará en 12 meses y hasta los 5 años.

¿Cómo son los créditos del Banco Nación para Jubilados y pensionados?





Los Jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través de la entidad financiera, podrán acceder un de los préstamos cuya tasa de interés ascenderá al 50%. El plazo máximo será de 60 meses.

¿Cómo son los créditos del Banco Nación de carta abierta?



Los préstamos del Banco Nación para el denominado segmento de "cartera abierta" también se beneficiarán: la tasa de interés pasará a 69%, a un período que va de los 12 meses a los 5 años de plazo máximo.

¿Cómo son los créditos del Banco Nación No CENDEU?



El BNA también disminuyó la tasa de interés del 49% al 40% para el denominado segmento "No CENDEU"; es decir, aquellos que no poseen tarjetas y que no pudieron acceder a préstamos o créditos, sobre todo en los últimos dos años.

"Por medio de esta línea, se otorgó asistencia financiera de hasta $ 10 millones, a un plazo único de 24 meses, a miles de clientes" , repasó la entidad financiera a través de un comunicado.

¿Cómo sacar préstamo por BNA +?

En relación con los créditos del Banco Nación, las diferentes líneas se podrán gestionar por medio de la App "BNA+".