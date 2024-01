El esquema alternativo al aumento del dólar oficial de 2% que analiza el Gobierno

Mantener el "crawling peg", el ritmo de devaluaciones periódicas del 2% que fijó el Banco Central después de haber aumentado el dólar oficial el 118% al llegar al Gobierno en diciembre pasado, sería la decisión clave para la desaceleración de la inflación. ¿Lo hará el Gobierno?

Un salto brusco en el dólar oficial podría tener una repercusión directa sobre los precios. Ese efecto, que derivó en el fogonazo de la inflación en diciembre es lo que mira de cerca el Gobierno.

BCRA acumula más reservas y sostiene el crawling peg del 2%

Por qué este viernes es el Día D para las reservas del BCRA

Alternativa para el dólar

De ahí que se pueda llegar a pensar en otras alternativas acerca de las devaluaciones periódicas que actualmente llevaron el dólar oficial de $ 800 el 13 de diciembre a los actuales $ 842, 45.

Una aceleración del "crawling peg" en lugar de realizar otra devaluación.

El 2% mensual actual luce difícil de mantener, pero los contratos de futuros de dólar que se negocian en Matba Rofex muestran precios en baja, al punto que para el 31 de marzo se opera un dólar mayorista de $ 925, mientras que para fines de febrero de $ 857.



Si se lo toma con respecto a los $ 827 que cotiza el futuro mayorista para el 31 de enero, marcaría un crawling peg del 3,5% mensual durante febrero y luego otra microdevaluación del 8% mensual hasta fin de marzo.









Futuros de dólar

Desde SBS informan que, en el mercado de futuros en Rofex se negociaron u$s 238 millones, con un incremento del interés abierto (IA) de 38.000 contratos para totalizar u$s 1.493 millones de IA.

En la consultora 1816 indican que en algún momento del segundo trimestre de este año, el Gobierno podrá decidir si mantiene el rumbo (sigue licuando pasivos) para dolarizar o si aprovecha el mayor margen de maniobra para un giro de política monetaria (tasas reales positivas) para acelerar la desinflación: "Es una o la otra. Acceso de privados al MULC subió en el margen en enero, pero el BCRA sigue comprando a razón de u$s 162 millones diarios".

Mantener el crawling peg parecería ser clave para que la inflación vaya desacelerándose, porque un salto brusco en el tipo de cambio puede tener una repercusión directa sobre los precios. De ahí que se pueda llegar a pensar en acelerar el crawling peg en lugar de realizar otra devaluación.

BCRA de compras

Las compras de dólares del Central son claves para que se mantengan estos parámetros y no se disparen los valores del dólar. Desde GMA Capital hacen foco en la estrategia monetaria del BCRA que, por la vía del Bopreal, que implica una promesa de venta de dólares en 2027, rescató $ 3,36 billones de la base monetaria. En otros términos, aspiró el 37% del stock de dinero de alta potencia vigente al momento de la emisión del Bopreal.

"Esta medida contribuye a morigerar el impacto expansivo de la compra de dólares récord desde el inicio de la gestión: entre el 11 de diciembre y el 25 de enero, la intervención neta superó los u$s 5.810 millones, con saldo positivo durante todas las ruedas. Solo por este factor, la base monetaria sumó $ 4,7 billones", señalan.

Bopreal mimado

En IEB vieron muy positiva la licitación del Bopreal de la semana pasado, tanto en términos de la cantidad de empresas que participaron (690) como del monto adjudicado u$s 2.454 millones. Esto implica que hasta esta licitación el BCRA logró una suscripción de u$s 4.096 millones, restando tan sólo u$s 904 millones para completar la Serie 1.

Desde Outlier, la consultora de Juan Manuel Truffa, coinciden en el optimismo en los primeros días de gestión a raíz de las compras de divisas por parte del BCRA en el mercado de cambios, por lo que las chances de acelerar e ir hacia otra devaluación se evaporan.

Cronogramas de pagos

Los Bopreal logran ser aceptados y eso genera que se liberen algunos cronogramas de pago: "Pero no todo es llano en el camino por delante, dado que la buena racha de compras tiene un alto componente normativo", se atajan.

Adicionalmente, en febrero la demanda de pesos se ve reducida, lo cual juega sumado a la baja liquidación estacional de exportaciones que pondrá cierta dificultad en continuar con un alto nivel de compra de dólares.

Tests políticos

En un contexto inflacionario que aún tiene que terminar de resolverse mostrando a diciembre como pico, se aproximan tests políticos importantes para un gobierno que aún tiene que demostrar gestión en este plano.

"A riesgo de parecer portadores de realismo, que no debe confundirse con malas noticias, nos permitimos plantear cautela y reforzar los pasos a seguir para evitar caer en un error de secuencia que complique la ya frágil realidad", recomiendan.