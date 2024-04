Costantini se compró una joya financiera que vale millones de dólares

Nace una nueva compañía financiera de la mano de Eduardo Costantini: Consultatio-TPCG. Eduardo Costantini, fundador de la gestora de Fondos Comunes de Inversión Consultatio Asset Management y de la compañía de brokerage Consultatio Investments, compró 100% de TPCG Group Ltd. (UK), propietaria de TPCG Valores S.A.U. (Argentina) y de TPCG Financial Services S.A. (Uruguay) y del 100% de Southern Trust S.G.F.C.I. S.A. (Argentina).



En el mercado hablan que la operación pudo haber sido por alrededor de u$s 40 millones, aunque la cifra no fue dada a conocer.

Sorpresa

"El precio sorprende y mucho, pero el valor lo tienen en su operatoria en el exterior. Son muchos años que se dedicaron, porque siempre le pusieron mucho énfasis y un entramado de relaciones en el exterior muy respetado, que es el core de la empresa", comenta el dueño de una entidad financiera top.

"Nuestro negocio fuerte está afuera", afirman sus accionistas cuando hablan con algún interlocutor nacional. "Londres, Estados Unidos y Uruguay. Esa triangulación mínima es lo que tenés que tener para un negocio en el exterior".

New York, New York...

"Me imagino que hacen cabeza de playa en Montevideo, pero en Nueva York desde hace veinte años que se los ve y son muy respetados, nunca abandonaron eso, por más que se les hayan ido algunos socios", revela a la vez un colega que los conoce de cerca.

Con oficinas en Londres y Montevideo, aparte de Buenos Aires, la base de clientes de TPCG está integrada por inversores institucionales locales e internacionales y corporaciones ubicadas en Estados Unidos, Europa y América latina, principalmente de Argentina y Uruguay.

En 1999 hicieron un acuerdo con Pershing LLC Subsidiaria del Bank of New York para el servicio de liquidación de títulos de valores, y en en 2009 designaron a Bank of New York Mellon como custodio global de TPCG Group.

Costantini habla

"La Argentina atraviesa una transformación que podría ser copernicana si se cumplen los objetivos de equilibrio macroeconómicos de largo plazo. Esto transformaría radicalmente para bien toda la estructura de la industria financiera y el mercado de capitales".

"La solvencia profesional del factor humano será la causa fundamental del grado del éxito de las entidades financieras. Con optimismo y expectativa esperamos ese futuro", comentó Eduardo Costantini.