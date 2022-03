Con la caída del dólar y para cumplir con el FMI, flexibilizan el cepo a las empresas

Aprovechando el desplome del dólar MEP y el "contado con liqui", la Comisión Nacional de Valores (CNV) flexibilizó el cepo en la Bolsa : eliminó el cupo semanal de 50.000 nominales para la liquidación de títulos en dólares emitidos bajo legislación local y también dispuso que la operatoria de esos bonos en dólares dejará de gatillar restricciones sobre otras transacciones en el mercado.

Esta liberación del cepo bursátil regirá a partir del lunes e implica el fin de las trabas contenidas en Resoluciones Generales 907 y 911 .

Estos anuncios se alinean con el flamante acuerdo con el FMI , que imponía como condición previa a su aprobación dejar sin efecto las regulaciones que limitaban la negociación de títulos en dólares .

El dólar MEP se negoció este jueves en torno a los $ 196 mientras que el "contado con liqui" lo hizo a $ 201. Cuando el gobierno estuvo a punto de no pagar un vencimiento a fines de enero al FMI, el "contado con liqui" se operó a $ 237 en la Bolsa. Con el fantasma del default ya desaparecido, gradualmente el dólar se desinfló en todas sus vertientes, incluyendo al blue.

" Si flexibilizaron el cepo es porque ven que el mercado se va a pinchar . Todo el que quiera comprar dólares por esa vía va a poder hacerlo, pero la expectativa está en que con el acuerdo con el FMI, no va a haber tanto incentivo porque se va a interrumpir el sendero alcista" señaló un trader de una sociedad de Bolsa local.

El nacimiento de las trabas de la CNV a la operatoria del dólar en la Bolsa surgió cuando el Banco Central (BCRA), en plena ebullición cambiaria en 2021, intervenía en la plaza bursátil para contener la disparada del MEP y el "contado con liqui" . Eso abría la puerta a arbitrajes o los ya conocidos "rulos" y estas disposiciones de la CNV buscaron desactivarlos.

De esta manera, la operatoria del dólar en la Bolsa es ya una zona liberada . Sólo resta como restricción relevante el denominado "parking" que obliga a la tenencia de los papeles en cartera por 24 horas para su posterior venta en el caso del "MEP". Aún así no implica ese "parking" un freno significativo a la posibilidad de comprar dólares en la Bolsa.

Fuentes de la CNV aseguraron a este diario que las disposiciones adoptadas no están en relación con los fondos PIMCO y Templeton que aún tienen posiciones en pesos y que desean eventualmente dolarizarse . "No hay conexión alguna; simplemente estamos desarmando restricciones que ya no tienen sentido mantener y que fueron adoptadas en su momento para contener arbitrajes" aseguraron.

El cepo al dólar ahora básicamente se centra fuera del recinto bursátil: las trabas pasan por el acceso al mercado oficial de cambios . Esas restricciones demorarán bastante en ser desactivadas a la luz de la elevada brecha, entre 80% y 90%, aún existente entre las diferentes cotizaciones de la moneda norteamericana.

Nuevas condiciones

El BCRA informó hoy que mantendrá hasta fin de año las condiciones de acceso al mercado oficial aplicables al pago de importaciones, la conformidad previa para cursar pagos de deudas al exterior y las normas de refinanciación de pasivos externos. En reunión de directorio, además se informó que la entidad se incorporará al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones del que participa el Ministerio de Desarrollo Productivo y la AFIP. El cepo aún tiene larga vida.