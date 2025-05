Cómo ganar 9% en dólares invirtiendo solo u$s 1 con obligaciones negociables

Las obligaciones negociables se han posicionado como la alternativa clásica para perfiles conservadores. Sin embargo, el desafío que presentan es que muchas de ellas tienen ticket mínimos de u$s 1000 al menos.

Aun asi, existen alternativas dentro de dicha clase de bonos que pueden ser comprados con solo u$s 1 y apostar a las tasas que dichos bonos ofrecen.

Alternativa de inversión

Una de las alternativas de inversión para perfiles conservadores son las obligaciones negociables (ON), es decir, deuda corporativa argentina, las cuales se encuentran ahora operando con tasas del 5% al 9%

El problema que enfrentan las ON es que muchas de las emisiones tienen ticket mínimos que van de u$s 1000 a u$s 5000 por lámina.

De esta manera, al tener un ticket mínimo de compra, los inversores minoristas no pueden hacerse de dichos bonos en sus carteras ya que un solo título puede llegar a ocupar un porcentaje importante de su cartera, golpeando la estrategia de diversificación.

Sin embargo, existen alternativas de inversión dentro de dicho asset class que no tienen ticket minimo, es decir, que se pueden comprar desde u$s 1 y obtener retornos en línea con las tasas que cotizan las ON.

La selección de estos créditos dependerá del plazo y el sector en el que el inversor quiera estar posicionado.

La ON con menor plazo de vencimiento y que no tiene ticket mínimo hoy es la de Telecom (TLCSO), que vence en agosto, con un chupón de 8,5% y una tasa en dólares del 5,1%. Similar tasa paga la ON de Pampa (MGCHO), que vence en noviembre de este año, con un cupón de 5%.

Casos como Arcor (RCCMO), IRSA (IRCIO) y Loma Negra ( (LOC2O) también vencen a finales de este año, con tasas de entre 4,5% y 6%, y no exigen ticket minimo.

Para 2026 se encuentran Central Puerto (NPCAO), Tecpetrol (TTC7O), John Deere (HUC8O), Telecom (TLC1O), Edenor (DNC3O) y Pampa (MGC90).

Estos bonos son en su mayoría ley local, con tasas de entre 5,4% y 8,55%, con cupones de entre 6% y 9,75% y vencen a lo largo de todo 2026.

Para 2027 y 2028 son bonos de Vista, Pampa, Genneia, Arcor, Tecpetrol, IRSA, entre otros, con tasas de entre 6% al 8%.

Para los bonos más largos se encuentra la curva de YPF, YPF Luz, Panamerican Energy, Edenor, Aeropuertos Argentina 2000, con tasas de 6,8% a 8,9%.

Ariel Manito, Director Comercial de Max Capital, destaca tres obligaciones negociables en dólares, sin monto mínimo de inversión, que hoy se posicionan entre las alternativas preferidas por los inversores con un horizonte de mediano a largo plazo.

Entre ellas seleccionó a Vista 2031 (VSCRO), dentro del sector Energía.

"Se trata de una Obligación negociable emitida por Vista Energy, una compañía líder en la producción no convencional de hidrocarburos en Vaca Muerta. Con un modelo operativo eficiente y un fuerte foco en crecimiento, se posiciona como uno de los jugadores más dinámicos del sector. Actualmente ofrece una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 8,2%", dijo.

Además, dentro del mismo sector, ve valor en la curva de YPF.

En particular, seleccionó a YPF 2031 (YMCXO) y YPF 2033 (YMCJO)

"Con fuerte presencia en Vaca Muerta, YPF en los últimos años amplió su participación en generación eléctrica, tanto térmica como renovable. Su escala, activos estratégicos y respaldo estatal le otorgan un rol central en el sector energético argentino. Actualmente, estas ONs ofrecen una TIR del 8,5% y 8,2%, respectivamente", detalló.

Matias Waitzel, socio de AT Inversiones, considera que en un contexto donde la salida del cepo aún convive con riesgos regulatorios, las Obligaciones Negociables (ON) en dólares de emisores sólidos siguen siendo una alternativa muy atractiva para perfiles moderados y conservadores, especialmente aquellas que no requieren ticket mínimo.

Actualmente, destaca dos ON de empresas con excelente perfil crediticio y sólida generación de caja.

En particular ve valor también en Vista Energy a 2031.

"La ON de Vista a 2031 (VSCRD ) es de ley NY y con calificación AAA. Opera con una tasa del 7,9% y se trata de una empresa integrada de Oil & Gas con apalancamiento controlado", indicó

Además, remarcó al título de YPF con vencimiento 2033 (YMCJD).

"YPF tiene fuerte respaldo y exposición al sector energético, uno de los más sólidos del país. Nos gusta el YMCJD, con vencimiento a 2033, una TIR de 8,1%, calificación AAA y ley NY", dijo.

En resumen, Waitzel destacó que estas dos ON permiten invertir desde montos bajos (sin ticket mínimo), tienen buen volumen y cotización en BYMA

"Según el análisis de deuda neta / EBITDA, estas compañías se destacan por su solidez financiera y baja exposición al riesgo de default, incluso por debajo de sus pares regionales", detalló.

Perspectivas para las ONs

En un contexto en el que las tasas de interés de los bonos soberanos han comprimido y el riesgo país vuelve a acercarse a los 500 puntos, los inversores esperan un proceso de normalización de la curva soberana, es decir, que la curva vuelva a tener pendiente normal.

Esto hace que los títulos de mayor duration tengan un mayor atractivo.

El mejoramiento en la curva soberana en dólares debería traer aparejado también un proceso positivo en las obligaciones negociables, aunque con una dinámica más moderada ya que los bonos corporativos son más conservadores.

De cualquier manera, el mercado ve potencial en los instrumentos de deuda de las grandes compañías argentinas, aunque con selectividad a la hora de incorporar papeles al portafolio.

Los analistas de Cohen consideran que, para estrategias más defensivas, recomiendan mantener una proporción de la cartera en bonos corporativos hard dollar.

"Existen compañías sólidas que ofrecen rendimientos de entre 6% y 7% de TIR. Privilegiamos los bonos bajo ley NY por las exigencias que requiere la legislación extranjera a la hora de colocar deuda y la seguridad jurídica que brinda al acreedor. Dado el bajo spread de tasas que hay entre el tramo largo y el corto, nos inclinamos por este último", dijeron.

Además, agregaron que, "con la incertidumbre global que se generó en el último tiempo a raíz de la guerra comercial iniciada por Trump, sumado a una inflación que aún no da señales de baja, el tramo largo de obligaciones negociables debería ofrecer mayores rendimientos para compensar ese riesgo y alargar los plazos".

Dentro de los corporativos bajo ley NY desde Cohen ven valor en la deuda de Mastellone 2026 (MTCGO TIR 7,4%), Arcor 2027 (RCCJO TIR 6,3%), YPF 2027 (YCAMO TIR 6,8%), YPF garantizado 2031 (YMCUO TIR 7,5%), TGS 2031 (TSC3O TIR 7,6%) y Aeropuertos 2000 2031 (ARC1O TIR 7,5%).

Finalmente, dentro de ley argentina resaltan los créditos de Cresud 2026 (CS38O TIR 7,6%), Minera Exar 2027 (XMC1O TIR 8,9%) y Vista Energy 2030 (VSCUO TIR 8,1%).

Por ultimo, los analistas de Facimex Valores detallaron que, en el segmento de deuda corporativa priorizan posiciones financieras sólidas, en un mercado que se volverá más sensible al riesgo crédito.

"Entendemos que Vista Energy 35 (VSCTO) sobresale y ahora se verá potenciado por la compra de Petronas Argentina, por su altísima rentabilidad y su capacidad de generar caja. YPF Luz 32 (YFCJO) es otro crédito que vemos atractivo ya que mantiene un apalancamiento muy controlado, muy altas coberturas de intereses y una posición de liquidez confortable. Finalmente, Telecom 31 (TLCMO) es atractivo con niveles de apalancamiento controlados, altas coberturas de intereses y profundo acceso al mercado local e internacional", detallaron.