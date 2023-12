Cómo cobrar en dólares en diciembre con Cedear: cuáles pagan dividendos

Arrancó el último mes del año. Las ganancias acumuladas en Wall Street son impresionantes, aunque muy concentradas en el sector tecnológico. El rally en el Nasdaq del 46% empujó también al S&P500.

Ante la necesidad de diversificar carteras, el mercado busca oportunidades en acciones que pagan dividendos, las cuales suelen ser compañías más estables y con negocios maduros.

Oportunidad en Wall Street: los bancos proyectan un 2024 con acciones al alzaSe disparan las suscripciones de FCI dólar linked

Cobrar en dólares en la bolsa

Cobrar en dólares en medio de una aceleración del tipo de cambio financiero como se ha visto a lo largo de 2023 es una oportunidad para los argentinos.

Si bien el inversor no va a poder cobrar ese capital en forma mensual para hacer frente a sus gastos en Argentina, sí va a poder tener un flujo en moneda dura de manera periódica.



La manera de hacerlo es a través de la inversión en acciones que pagan dividendos.

La distribución de dividendos implica que el accionista recibe el beneficio que obtiene la compañía producto de su negocio.

Cuando la compañía obtiene ganancias, en vez de acumularlas o reinvertirlas en el negocio, decide distribuirlas a sus accionistas.

En ese sentido, grandes compañías en Wall Street distribuirán dividendos a lo largo de diciembre.



A comienzo de mes, las compañías que pagarán dividendos son Intel, HoneyWell, Visa, Wells Fargo, Ford, Pfizer, J&J, US Steel, Unilever, IBM, Eli Lilly y Toyota, Vale, entre otras.

Este grupo de compañías distribuirá dividendos este mes entre u$s 0,07 y u$s 0,4 por acción.

En la segunda semana del mes, Chevron, Exxon Mobil, 3M, S&P Global, United Health, Walgreens, Qualcomm, General Motors, Barrick Gold, Du Pont, Ebay y Gilead, entre otros, también pagarán dividendos.

Estas compañías distribuyen entre u$s 0,04 y u$s 0,3 dividendos por acción.

Por último, antes de cerrar 2023, Mc Donalds, Coca Cola, EA, Nvidia, Bank of América, Harley Davidson, HSBC, The Travelers Co y Las Vegas Sand también pagarán dividendos a sus accionistas.

Estas compañías pagarán entre u$s 0,07 y u$s 0,3 dividendos por acción en la última semana del mes de diciembre.

Juan Pablo Zicarelli, asesor del equipo de banca privada de Adcap Grupo Financiero, considera que luce oportuno buscar acciones en Wall Street que paguen dividendos.

"Estamos en un contexto de incertidumbre económica global, con posibilidad de recesión en Estados Unidos, los inversores buscan estrategias de inversión que les permitan proteger su capital y generar ingresos. En este sentido, consideramos que invertir en Cedears con alto pago de dividendos puede ser una buena opción", dijo.

Por otro lado, Zicarelli agregó que los dividendos son pagos que realizan las empresas a sus accionistas, y pueden ser una fuente de ingresos constante para el inversor en dólares, lo que puede ayudar a proteger el capital de la inflación.

Invertir en Cedear que paguen dividendos

Este año ha sido muy bueno para las acciones en Wall Street.

El Nasdaq marca una suba acumulada en 2023 del 46,5%, mientras que el S&P500 sube 20%.

Por su parte, el Dow Jones gana 9,5% en lo que va del año.

Las acciones que pagan dividendos no tuvieron un gran año ya que muestran una baja del 3,4%.

Sin embargo, los analistas consideran que este tipo de compañías son atractivas, sobre todo ante los riesgos de un contexto de mayor volatilidad, a la vez que se trata de compañías maduras.

Paulino Seoane, Head Investment Ideas en Balanz, explicó que por lo general, las empresas que distribuyen dividendos son aquellas con negocios maduros, ganancias estables y un historial de devolución de las mismas a sus accionistas.



"Estas compañías suelen ser de las industrias financiera, energética, servicios públicos, productos básicos de consumo, telecomunicaciones y bienes raíces. Las acciones que pagan dividendos tienden a ser menos volátiles que aquellas que no lo hacen. Además, un flujo de dividendos estable y confiable puede marcar la diferencia en los rendimientos de las carteras, proporcionando ingresos incluso en mercados inestables", detalló.

Por lo tanto, invertir en acciones que pagan dividendos suele ser una estrategia recomendada por los analistas y altamente aplicada por los inversores en Wall Street.

De esta manera, distintas compañías del mercado local han diseñado portafolios recomendados con acciones que pagan dividendos para ofrecerles a sus clientes la alternativa de cobrar dólares todos los meses.

Los analistas de Criteria explicaron que el dividendo que pagan las compañías no es independiente del precio de las acciones.

"El dividendo es flujo de caja generado por la compañía que decide repartirse en manos de los accionistas. Dentro de la estructura de flujo de caja libre de la empresa, el dividendo es efectivo que, de otro modo, se habría acumulado en el balance general en lugar de distribuirse entre los accionistas", dijeron.

Además, agregaron que el precio de la acción, al pagarse el dividendo, se reduce en la fecha a partir de la cual los que compran la acción no tienen derecho al cobro del dividendo.

En ese sentido, remarcaron que las empresas que pagan un dividendo respaldado por flujo de caja libre pueden ser excelentes inversiones a largo plazo.

"Algunos ejemplos son Visa (V), Apple (AAPL) y Microsoft (MSFT), como algunos de nuestros favoritos para pagar dividendos y que están dentro de nuestro portafolio recomendado de Cedear".

Actualmente el Portafolio recomendado de Cedear de Criteria mantiene una participación del 10% en Microsoft, 10% en Pepsi, 5% en McDonalds, 10% en Apple y en distintas empresas cuyo pago de dividendos se ven respaldado por una fuerte posición de efectivo neto y por sus flujos de cajas esperados.

Seoane detalló que Balanz cuenta con el pack de CEDEARs Dividend Yield, un porfolio seleccionado de compañías líderes en sus respectivos sectores que distribuyen dividendos de manera constante.

"Estas empresas tienen un alto dividend yield y un historial de crecimiento de dividendos en los últimos años. Además, cuentan con fundamentos sólidos y excelentes ratios, lo que los convierte en una parte valiosa de la mayoría de las carteras de inversión, ofreciendo un ingreso pasivo y reduciendo la volatilidad", afirmó.

La cartera de Balanz está compuesta por Altria Group, le petrolera Chevron Corporation, la farmacéutica Gilead Sciences, e IBM.

Finalmente, Ignacio Sniechowski, head de research de Grupo IEB, agregó que han diseñado una cartera de Cedear cuyo objetivo es lograr una efectiva cobertura cambiaria pero, a diferencia de la tradicional, maximizar la renta por dividendos.

La cartera de dividendos de Grupo IEB está compuesta por Bank of América, Altria Group, WalGreens, Verizon, AT&T, Dow Chemical, Pfizer, IBM, Abbvie y Chevron.

"La gran ventaja de una cartera de dividendos de Cedear es que los dividendos se cobran en dólares. La cartera de Cedear tiene un foco en dividendos a pagar en los próximos doce meses y arroja hoy un dividend yield (bruto) de 6,54% en dólares, con una volatilidad anualizada del 11%. Esto es mejor de lo que ofrece el S&P 500 que presenta un dividend yield de 1,51% con una volatilidad anualizada de 11,15%", señaló.

Desde Grupo IEB además detallaron los meses en los que el inversor sobraría los dividendos.

La cartera de Grupo IEB, tendría un inflow prácticamente todos los meses de dólares gracias a los cobros de los dividendos, con mayor flujo en los meses de noviembre, enero, mayo y agosto.