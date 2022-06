Colapso y misterio: los bonos CER se desploman 25% en el mes y los pesos buscan destino

Los bonos ajustables por CER están sufriendo un fuerte selloff en las últimas jornadas. Sin embargo, no se logra observar con claridad hacia qué instrumentos van los pesos: no hay movimientos fuertes en otras clases de activos, reina la incertidumbre y los rumores en el mercado.

Es un muy mal día para los bonos que ajustan por CER. Todos los tramos de la curva está sintiendo el impacto negativo de perspectivas y rumores originados en la política.

El tramo corto de la curva CER (T2X2) cae hoy 0,85%, mientras que el TX23 retrocede 3,5%. Este último, en el último año pierde 6%.

Solamente hoy el TX24 retrocede 6% y pierde 10% en el último mes.

En el tramo medio y largo, el TX26 y TX28 pierden hoy 7% y 6,5% respectivamente. De esta manera, acumulan una baja en el último mes de 16% y 18%, respectivamente.

Finalmente, el extremo más largo es el que más siente el impacto. El par pesos (PARP) caen hoy 11,5% y acumulan un desplome del 23% en el ultimo mes.

El Cuasipar (CUAP) retrocede 10% hoy y baja 18% en el último mes. El Discount Pesos (DICP) pierde 5,8% y acumula una baja del 16% en el último mes.

En definitiva, se ve un desplome en la deuda CER en todos los tramos de la curva.

Así casi toda la curva opera con rendimientos sobre la inflación con el TX23 con vencimiento en marzo de 2023 en torno a CER+3% y los bonos del tramo medio por encima del CER+5%.

Los bonos de mayor duration superan el 8% sobre la inflación, más de tres puntos porcentuales que hace un mes atrás.

Los analistas de Delphos Investment señalan que es indudable que la curva CER se ha acomodado en un escalón de rendimiento muy superior al que observamos hace un mes atrás.

"Este movimiento parece reflejar perspectivas de una menor inflación en los próximos meses, que afectan en mayor medida a los títulos cortos. Sin embargo, los movimientos en los bonos de mayor duration sugieren que podría haberse interrumpido el carry que brindaron estos títulos en el primer parte del año, gatillando un reajuste de carteras", dijeron.

Entendiendo la baja

A la hora de explicar las bajas, las razones a las que le atribuye el mercado son varias. Sin embargo, no hay un hilo conductor claro y no hay un consenso sobre por qué se da semejante retroceso en tan corto tiempo.

Las explicaciones van desde cuestiones estacionales a ruido detrás de riesgos de reperfilamiento de la deuda y temores sobre la incapacidad del Gobierno de poder rollear los próximos vencimientos.

El hecho de que el BCRA no acumule reservas también dispara otros riesgos y desata otro tipo de especulaciones que terminan generando impacto negativo en la deuda CER.

Esteban Gette, estratega de Cohen advierte que los inversores se están haciendo de pesos para pagar compromisos.

"Atribuyo esta caída de los bonos en pesos las necesidades de liquidez que tienen las empresas e inversores para pagos impositivos y de aguinaldos. Se observa que la liquidez en entidades financieras cayó y por ende los inversores encontraron que los bonos CER eran los más fáciles para capitalizar ganancias y hacerse de pesos", dijo.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS alerta que efectivamente en las semanas recientes, se ha visto venta de bonos CER a lo largo de distintos tramos de la curva. Pese a esto, el dólar implícito en activos financieros se mantuvo relativamente estable.

En ese sentido, explica que la baja se podría estar dando por menores expectativas inflacionarias en el margen.

"Creemos que una parte podría deberse a que algunos inversores tal vez ven un camino de inflación desacelerando desde los altos niveles de los meses anteriores", dijo.

Además, el economista jefe de Grupo SBS considera que parte de la baja podría estar siendo explicada por una especulación de que el Tesoro buscaría convalidar tasas más altas en las licitaciones.

"Creemos que sería más factible que lo que se vea es la posibilidad de que las necesidades del Tesoro en pesos lleve al equipo económico a convalidar mayores tasas en las licitaciones. Así se eleva el atractivo a vender hoy CER para luego licitar ese asset class en primarias. De todas formas, falta bastante aun para la próxima licitación del mes, que incluso no es desafiante en materia de vencimientos como si lo es la fecha de licitación de fin de mes", dijo.

Hacia dónde van los pesos

También luce clave entender hacia donde están yendo los pesos ya que, mientras caen los bonos CER, no se ven un rally en otros activos financieros.

Los bonos dólar linked se muestran estables, mientras que el contado con liquidación tampoco evidencia fuertes subas.

Es decir, los pesos no están quedándose en el sistema financiero.

Esteban Gette, estratega de Cohen entiende que los pesos están encontrando como destinos otros sectores de la economía real.

"Estamos en un panorama complicado de reservas que puede repercutir en un cepo más estricto que resulte en un menor nivel de actividad. Por ende, mucho de esos pesos puede estar siendo trasladado a compra de insumos en la economía real. Hay que tener en cuenta que ante mayor cepo y menor actividad, la ganancia va a estar en aquellos que tengan mayor cantidad de stocks de materiales e insumos", comentó.

En cambio, el estratega de Cohen no ve que los pesos estén yendo hacia activos en dólares.

"El contado con liquidación está muy tranquilo y no se ve un flujo sustancial hacia los bonos dólar linked. Si bien el volumen a los bonos dólar linked aumentó, ese segmento no maneja toda la liquidez de lo que sí maneja el CER. Una parte fue a la dolarización de carteras pero no explican toda la caída de los bonos CER", afirmó.

El director de inversiones de un importante fondo local en pesos advierte que hay rumores de todo tipo que golpean a la deuda en pesos.

Sin embargo, también señala que no queda del todo claro el destino de los pesos y remarca que los pesos están saliendo de la industria de fondos.

" Hay rumores de todo, ya sea nuevos impuestos, riesgos crediticios detrás de la curva en pesos, expectativas de menor rollover futuro, mayores subas de tasas hacia adelante, etc. Parece que los pesos se van de la industria , buscando quizá adelantando consumo o yendo al dólar informal. No queda claro la dinámica de los pesos actualmente. El tema del rumor de reperfilamiento de pesos pega muy fuerte", comentó el especialista.

Carlos Fernández Berisso, head trader de Grupo IEB afirmó que parte de los pesos podría estar yendo a los fondos money market.

"Estamos viendo mucha suscripción a los fondos money markets debido a la incertidumbre o para guardar los pesos la próxima licitación del Tesoro. Aun así, llama la atención lo del contado con liquidación también. Es decir, que con esta baja de la parte pesos siga sin traccionar", dijo el head trader de Grupo IEB.

Finalmente, y con una visión similar, para Juan Manuel Franco, la salida de bonos CER también puede ser explicada por cuestiones de estacionalidad.

"Tesorerías de empresas vendiendo CER para colocar en money market para hacer frente a los aguinaldos de fin de mes en activos en pesos de nula volatilidad", dijo.

Dado este escenario, Franco considera que "a este nivel de dólar financiero hay valor en dolarizar carteras ya que nuestro análisis de la evolución de los agregados monetarios desde el retorno de los controles de cambios en septiembre 2019 apunta a ello".