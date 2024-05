China espera una medida de Milei por el swap: u$s 5000 millones en juego

Excepto que el Gobierno haga un guiño con la reactivación de la construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner que son financiadas por China y están paralizadas por orden de Ejecutivo, la Argentina deberá pagar con reservas del Banco Central el swap con China.

A fin de junio deben pagarse u$s 2906 millones, aunque no hay un día específico, ya que hasta ultima día se puede negociar, y nadie conoce el contrato. Sí el desembolso de julio, por u$s 1938 millones, está todavía en negociaciones, según fuentes al tanto de los idas y venidas.

El problema es que habrá que hacer frente con dólares de las exportaciones, ya que no hay divisas nuevas del FMI ni tampoco hay nuevas fuentes de otros organismos internacionales.

Cepo para rato

"Por eso no veo que al cepo lo puedas sacar. Mantener el cepo es una necesidad más que una elección", vaticina Maximiliano Ramírez, quien formó parte del Ministerio de Economía durante la gestión de Martín Guzmán.

Hace hincapié que el año que viene es un año de elecciones legislativas, y no ve que el Ejecutivo quiera ningún ruido hasta las elecciones, en un contexto que hay una cosecha magra en término de liquidaciones.

Deudas a pagar

"Si a esto le sumamos que hay que pagar deuda en dólares con privados y organismos en el 2025, el cepo recién se podrá levantar a finales de año, en un contexto donde el status quo actual se mantiene", adelanta.

Este año resta pagar u$s 8400 millones, de los cuales u$s 6300 millones son de organismos internacionales y u$s 2100 millones de privados.

Mientras, en 2025 hay pagos de organismos internacionales, que incluye FMI, por u$s 7800 millones y de privados por u$s 7200 millones, entre capital e intereses, lo que da un total de u$s 15.000 millones.

Reservas

Esto en un escenario donde el BCRA dio a conocer el dato oficial de cierre de abril de las reservas netas, quedando las mismas negativas en u$s 3861 millones si se sigue la metodología standard del FMI y negativas en u$s 2777 millones si no se restan los depósitos del gobierno en moneda extranjera, según consigna la consultora Outlier.

Incluso eran negativas en unos u$s 1000 millones si no se restaban los vencimientos a un año vista del Bopreal serie 2, que empieza a pagar en julio.

En abril impactó el pago de capital al FMI que se había pospuesto. En consecuencia, las reservas netas acumularon una mejora de u$s 6684 millones desde el cierre de noviembre de 2023 y algo mayor si se calcula contra el 11 de diciembre del mismo año.

Deuda de importadores

Esto frente a compras de divisas durante el mismo período de u$s 13.941 millones, incremento del stock de pasivos remunerados en dólares del BCRA de u$s 3854 millones y acumulación de nueva deuda flotante de los importadores, producto de los plazos de acceso de las divisas, por más de u$s 10.000 millones.

"La única fuente de divisas es el resultado por la cuenta corriente y tanto el Tesoro, como el BCRA y la actividad compiten por ella", dice el paper de Outlier.

Esto en un escenario donde la cosecha gruesa se está comercializando a un ritmo inusualmente lento: hasta la tercera semana de mayo los productores vendieron apenas el 32,8% de la cosecha estimada de soja, cuando en los últimos 7 años esa cifra se había ubicado entre 36,3% y 50,6%.

Aunque el clima, la logística y los precios de Chicago pueden haber jugador un rol en diferir la venta de granos y oleaginosas, el efecto de las decisiones comerciales de los productores sobre la compra de divisas del BCRA y el flujo vendedor en el CCL es insoslayable.