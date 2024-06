Cepo al dólar: cuáles son las 4 condiciones para eliminar los controles, según Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que deberán cumplirse cuatro condiciones fundamentales en la economía argentina para poder liberar el cepo cambiario, lo cual es uno de los principales objetivos del gobierno de Javier Milei y una de las medidas más esperadas por el mercado financiero.

BCRA ya decidió qué hará con la tasa de interés cuando salga el dato de inflación

En una entrevista, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que el equipo económico del Gobierno no estableció una fecha exacta para salir del cepo cambiario porque no tiene "la bola de cristal" para saber cuándo será el momento adecuado, pero afirmó que se fijó una estrategia para levantar los controles.

Las 4 condiciones para eliminar el cepo



Caputo aseguró se tienen que cumplir esencialmente cuatro condiciones para levantar las restricciones al acceso al dólar y la primera de ellas es tener equilibrio fiscal, algo que el Gobierno ha estado sobrecumpliendo ya que viene registrando superávit.

En segundo lugar, solucionar "el problema del stock heredado" de pesos, que ejerce fuertes presiones sobre los niveles de inflación.

En tercer lugar, "haber solucionado el flujo" de dinero en la economía, indicó el ministro durante la entrevista televisiva.

La cuarta condición para eliminar las restricciones al acceso al mercado oficial de cambios, según el funcionario, es lograr que haya una "relación razonable" entre las reservas internacionales del Banco Central y los pasivos remunerados de la misma entidad.

"Hoy, entre esas cuatro condiciones, la que se cumple claramente es la del equilibrio fiscal. El stock y el flujo lo hemos solucionado en un 75%. En donde todavía estamos lejos es la del stock de reservas internacionales sobre pasivos remunerados", comentó Caputo.

Sin urgencia



El funcionario afirmó que en el Gobierno no tienen urgencia en salir del cepo cambiario. Aseguró que lo más importante es "no hacer macanas" y eliminar las restricciones cuando el equipo económico del Gobierno esté seguro de que esta medida no le va a "generar un problema a la gente".

Caputo sostuvo que "pensar que se podía salir del cepo cambiario en diciembre es no entender nada de lo que era la estructura de stocks", ya que "había por lo menos 20.000 millones en pesos para comprar dólares, insensible a precios, lo cual habría sido un desastre".

"Pasamos de diciembre, calamidad; a enero, pésima idea; febrero, mal; abril y mayo, inapropiado. Lo hemos corregido un montón. Se compraron u$s 17.000 millones para las reservas, la base monetaria amplia la hemos reducido 45%. Estamos muchísimo mejor que en diciembre, pero todavía no estamos ahí", resaltó.