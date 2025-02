Caputo sale a controlar al dólar: cuántas reservas del BCRA gasta

Los dólares implícitos se mantienen a raya desde hace una semana. El contado con liquidación en la zona de $ 1.215 para mantener la brecha apenas por debajo del 15%, umbral que en las mesas mencionan varias veces como un techo psicológico.

Pero esta conducta no está exenta de la intervención oficial para lograr tal objetivo. El volumen en AL30 y GD30 T+1 aumentó 30% a u$s 130 millones, señal inequívoca de una aceleración en la presencia oficial en la plaza.

"Prefiero no opinar de ese tema, están sensibles en el gobierno", revelan consultores allegados al gabinete económico, cuando se los consulta sobre la intervención oficial.

Cuánto vale el Banco Nación SA hoy

Nuevos préstamos en dólares: cuánto cobrarán los bancos

Intervención del BCRA

La conducta es similar en las últimas ruedas: el BCRA sale fuerte al final vendiendo GD30 para frenar la suba de los dólares bursátiles, que terminan apenas $ 2 arriba: $ 1211 el MEP y $ 1216 el CCL, con un blue que logró bajar de $ 1240 a $ 1230 gracias al efecto fin de mes y vencimientos de resúmenes de tarjetas, que se pagan en pesos todos los gastos realizados en la Argentina.

Quien sabe de intervenciones, porque estuvo ahí en el Gobierno anterior es Jorge Carrera, cuando fue director y vicepresidente segundo del Banco Central. Cuando se lo consulta sobre el asunto, lo primero que hace es atajarse: "No quiero escupir para arriba, porque cuando estás ahí siempre te ves obligado a intervenir por distintas razones, ya sea por eventos políticos, o algunas dudas económicas como ahora es el acuerdo con el FMI".

Con reservas líquidas

"Pero es bueno preguntarse con qué estás interviniendo, porque al hacerlo con reservas líquidas son la parte que está encajada pero no son netas, por lo que pasa a ser una parte de vulnerabilidad".

"Me parece muy bien para reducir la volatilidad las intervenciones, pero la cuestión de fondo es si el nivel del tipo de cambio está apreciado, porque vos estás vendiendo dólares baratos, que se justificaría si tenés en el mediano plazo nuevas fuentes de dólares para compensar esto que estás gastando ahora", señala.

Maximiliano Ramírez, socio de Lambda Consultores, precisa que el BCRA acumula u$s 1.778 millones en lo que va de febrero: "Dicha dinámica se podría pensar que proviene de mayor liquidación del agro, sin embargo, la realidad no fue así. La liquidación del sector pasó de promediar u$s 117 millones la semana previa a la implementación de la baja de retenciones a u$s 58 millones en los últimos ocho días".

Préstamos en divisas

"En este contexto, las compras del BCRA se explican por una mayor oferta financiera. Los préstamos "documentos" a las empresas treparon u$s 9.578 millones a u$s 10.143 millones en lo que va del mes. La liquidación de ONs de las empresas explica el resto, pues se emitieron más de u$s 2.000 millones en lo que va de 2025", advierte.

Ramirez calcula que, luego de la irrupción del criptogate, se registró un fuerte salto en el volumen operado de GD30 y AL30 en D y C que sugiere intervención del BCRA que durante los últimos días se ubicó entorno a los u$s 1.000 millones, con el objetivo de mantener la brecha cambiaria estable en torno al 14%.

Ramiro Tosi, director de Suramericana, sostiene que las brechas cambiarias se han estabilizado alrededor del 15% gracias a las intervenciones diarias del BCRA que sacrifica acumulación de reservas a expensas de mantener la brecha y consolidar expectativas de baja de la inflación.