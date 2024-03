Caen los bonos y sube el riesgo país: ¿el mercado sigue viendo una oportunidad?

Los bonos argentinos arrancan la semana en negativo en Wall Street. La deuda experimenta una pausa luego de semanas de fuertes ganancias.

Con la baja actual, los bonos pierden 3% en promedio en el tramo corto y 4% en promedio en el tramo largo en la última semana

Las acciones en Wall Street también operan bajo presión.

Arranque en rojo

Todos los tramos de la curva soberana argentina retroceden el lunes. El Global 2029 y el Global 2030 bajan 0,9% y 0,88% respectivamente.

Por su parte, en el tramo medio, los Globales a 2035 y 2038 marcan una merma de 0,93% cada uno, mientras que en el extremo más largo, las debilidades son de 1,07% en el Global 2041 y de 0,92% en el Global 2046.

De esta manera, los títulos de deuda argentinos se sitúan entre 3% y 6% debajo de sus máximos recientes.

De cualquier manera, los títulos de deuda local se ubican entre 35% y 70% por encima de los valores de octubre pasado, a la vez que acumulan una ganancia de entre 9% y 16% en el último mes.

¿Oportunidad?

Con el recorte de los últimos días en los bonos, el riesgo país experimenta un rebote.

El índice que mide JP Morgan se sitúa en 1697 puntos a comienzo de semana, alejándose de los 1585 que supo tocar hace dos semanas atrás.

De cualquier manera, pese a la baja actual, los bonos argentinos permanecen en su valor más alto desde septiembre de 2020.

Los analistas de la consultora 1816 afirmaron que gracias al rally de las últimas semanas, el GD30 se acercó a los u$s 50. Sin embargo, también puntualizan que la curva argentina todavía está lejos de ser normal.

"Mirando los rendimientos de mercados de frontera, todavía estamos lejos de una curva normalizada. Para elegir en qué instrumento posicionarse, ya es necesario hacer supuestos posibles la forma de la curva hard dollar en la transición hacia una potencial normalización. Mantenemos la preferencia por el GD30 porque, al ser el bono más líquido, puede recibir el mayor flujo del exterior y por la posibilidad de que se mantenga la tendencia en el aplanamiento de la curva. También vemos valor en el GD35", comentaron desde 1816.

Los analistas de Facimex Valores también ven sentido un posicionamiento en bonos en dólares.

"En las carteras de renta fija en dólares, mantenemos 70% de exposición a soberanos, 20% a corporativos y 10% a provinciales. Entre los soberanos, seguimos viendo atractivo en sobre ponderar AL30 y GD29 a la espera de que siga el bull steepening de los últimos meses. En lo inmediato, el objetivo más cercano es la convergencia del tramo corto hacia la curva de Ecuador, que es actualmente nuestro comparable más cercano", dijeron.

En ese sentido, desde Facimex Valores coinciden también con los analistas de 1816 al remarcar que "es atractivo complementar el posicionamiento con GD35, que es el instrumento mejor posicio-nado para capturar una compresión de spreads en el tramo largo".

Acciones bajo presión

En lo que respecta a las acciones, estas también inician la semana con mayoría de bajas.

Los papeles de BBVA Argentina son los que más retroceden, cayendo 3,66%, seguido por Central Puerto que pierde 2,9%.

Por su parte, Vista cae 2,1%, similar a las bajas de Corporación América, Banco Macro, Grupo Financiero Galicia, YPF y Pampa, que pierden entre 1,5% y 2%.

El S&P Merval en pesos desciende 2,9% mientras que el índice bursátil local en dólares cae 1,5% hasta los u$s 940.

Las acciones en pesos se han movido en línea con la dinámica cambiaria local. A su vez, la renta variable en dólares ha sufrido mucho más la volatilidad y la dinámica ha sido más dispar, con los papeles de bancos subiendo hasta 40% y las energéticas cayendo 20%

El mercado sigue viendo potencial alcista en las acciones aunque señalan la existencia de riesgos en el corto plazo y de mayor volatilidad.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI), señalaron que entre los puntos más importantes de la semana para el equity es a la continuidad de las comunicaciones para logar el tratamiento de la Ley Bases y la aprobación del Decreto 70/23 previo al Pacto de Mayo anunciado por el presidente en la apertura de sesiones.

"Al parecer el Merval se encuentra en un nivel relativamente cómodo oscilando entre los u$s 900 y los u$s 1000 y ya no alcanzan los anuncios para despertar la euforia. En el mientras tanto, es clave el comportamiento del tipo de cambio CCL, que se mantiene en uno de los niveles más bajos de los últimos años", dijeron desde PPI.

Por su parte, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, entiende que sigue existiendo una relación riesgo-retorno positiva para Globales

A su vez, detalló que también se encuentra somos constructivo a mediano plazo en el equity del sector energético pese a la débil performance reciente.

"Tanto para Globales como para equity, la volatilidad de corto plazo podría ser importante ante potencial ruido político y que sostenemos que se irá des-trabando valor si el gobierno logra dar "delivery" firme de su rumbo económico", afirmó Franco.