Cae el dólar futuro pero esperan un verano cambiario caliente

Los contratos de dólar futuro recortan posiciones luego de que se hayan reducido las chances de ver una dolarización de la economía, tras el corrimiento de Emilio Ocampo.

El mercado sabe que el Gobierno de Javier Milei tendrá que llevar a cabo una corrección del dólar oficial, por lo que la expectativa devaluatoria se mantiene.

Por lo tanto, los analistas siguen recomendando la búsqueda de cobertura a través de los bonos dólar linked fundamentalmente.

Expectativa devaluatoria

Los contratos de dólar futuro retroceden luego de la confirmación de que Emilio Ocampo no será el próximo presidente del BCRA.

Esto significa, entrelíneas, que la dolarización cayó a un segundo plano dentro del orden de prioridades del Gobierno de Milei.

Sin embargo, el mercado sabe que el próximo equipo económico va a tener que llevar adelante un plan de estabilización que incluya una devaluación del tipo de cambio oficial.

Hoy la macro argentina opera con una brecha cambiaria del 160%, combinado con un atraso cambiario significativo, haciendo que el tipo de cambio real multilateral se ubique en valores más bajos desde 2015.

Por ello es que las expectativas devaluatorias se mantienen intactas, aunque con leves bajas en el corto plazo.

Los contratos de Rofex suben levemente 0,13% en diciembre, y bajan 3% para enero y 4% en febrero. Las mayores mermas se dan en marzo, bajando 7% y en mayo, cayendo 6,5%

Para febrero, el mercado ya proyecta un dólar oficial en $1000, cuando antes de las elecciones lo esperaba para abril o mayo del 2024.

De esta manera, y pese a la baja actual, los contratos de dólar futuro marcan una devaluación esperada para diciembre cercana al 120% efectivo, y de 17% para enero.



En los meses de febrero a junio, la expectativa devaluatoria mensual se ubica en niveles de entre 5% y 12%.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), detallaron que se siguen viendo subas en los contratos de dólar futuro, anticipando un salto cambiario en las próximas semanas.

El foco está centrado en especial en los contratos de diciembre en adelante, los cuales escalaron entre 1,5% y 3,4%.

Desde PPI comentaron que, en cuanto a la posición de diciembre, la más relevante en este contexto debido a que es la primera que vence en la próxima administración opera en $800.

"Dado que el contrato de noviembre cedió y el de diciembre se incrementó, la tasa forward noviembre/diciembre se disparó a un récord de 127,9% mensual desde 121,9%, marcando un nuevo máximo histórico por tercer día consecutivo. Si bien el mercado podría estar descontando parcialmente una dolarización, consideramos que pricea más una rápida salida del Cepo a partir del 10 de diciembre 12 con la asunción de Milei", comentaron desde PPI.

Sin dolarización, pero con devaluación

En las últimas horas quedó en evidencia que el plan de dolarización de Milei está quedando en un segundo término.

En otras palabras, se confirmó la salida de Ocampo por lo que se refuerza la idea de que Milei intentará reordenar la macro antes de avanzar en un plan de dolarización.

Los bonos operaron con subas mayores al 5% tras los rumores.

El mercado se entusiasmó con el discurso ortodoxo y con el establecimiento de prioridades de Milei para poder resolver los desequilibrios macroeconómicos, dejando en un segundo plano las propuestas disruptivas.

Es decir, el mercado percibe que Milei se va a focalizar en corregir la macro antes de encarar una dolarización o el cierre del BCRA.

Javier Timerman, Managing Partner de Adcap Grupo Financiero, agregó que lo que busca el mercado es un plan de estabilización que tenga como ancla un ajuste fiscal.

"El mundo cree que la Argentina es incapaz de tolerar un proceso de estabilización basado en estabilizar el presupuesto y que sea más productivo. El simple ejercicio de ir hacia el equilibrio fiscal es algo que nunca logró Argentina en una situación de fortaleza política; siempre se intentó en momentos de debilidad. El mercado apunta a buscar un ancla fiscal y un acuerdo con el FMI. Si se marca un rumbo de consistencia fiscal se puede ir saliendo de los problemas porque el Gobierno va a tener credibilidad", detalló.

Sin embargo, los analistas creen que, pese a que la dolarización quede en segundo término, esto no implica que no se vaya a devaluar.

Por ello, la expectativa devaluatoria se mantiene firme en Rofex, aunque podría verse reducida en el margen.

Desde PPI señalaron que esperan cierta descompresión en los contratos de dólar futuro a partir de que se reduzcan en el margen las chances de una dolarización.

"Con la salida de Ocampo se reduce significativamente la probabilidad de dolarización, siendo este economista el autor del plan que inicialmente llevaría adelante el gobierno de Milei. Por lo tanto, creemos que los futuros podrían descomprimir en alguna medida al incorporar esta noticia", afirmaron desde PPI.

Con una visión similar, desde un banco local explicaron que la situación macroeconómica condiciona la expectativa devaluatoria.

"Más alla de que se lleve a cabo (o no) la dolarización, la devaluación es inevitable y condiciona el futuro del dólar. El atraso cambiario es sustancial y el Gobierno debe corregir la brecha cambiaria. El plan económico que viene incluye si o si una dolarización y por ello los mercados siguen incorporando una expectativa devaluatoria en los contratos de dólar futuro", detallaron desde el banco.

Donde hay oportunidades para la cobertura

Debido a que el mercado ve como muy probable una devaluación, los analistas recomiendan aplicar estrategias de cobertura cambiaria ante dicho evento.

En general, el consenso es que los contratos de dólar futuro en Rofex lucen caros, mientras que encuentran más oportunidades en los bonos dólar linked.

Estos bonos han encontrado una fuerte demanda en las últimas jornadas, provocando un colapso en los rendimientos.

Las tasas de los bonos duales y dólar linked se ubican en -120% a -20%, lo cual refleja la elevada expectativa devaluatoria que tiene el mercado de cara a los próximos meses.

Mariano Calviello, head portfolio manager de FIMA, remarcó que los contratos de dólar futuro quedaron caros.

"El mercado ingresó al ballotage con un escenario de continuidad del modelo en precios, para luego, ya con el resultado, incorporar a precios una evolución diferente de las variables. La demanda por cobertura aceleró los precios, y en ese movimiento entendemos que quizás los precios de los futuros han quedado algo más caros que los precios que muestran bonos soberanos duales y dólar linked del mismo plazo", comentó.

En ese sentido, ve mayor valor en los bonos dólar linked y duales.

"Para cobertura contra el A3500, en el corto plazo (vencimiento febrero) a traves de bonos duales y DL ofrecen niveles de tipo de cambio razonables a febrero, en una duration corta que permitirá evitar el efecto tasa de interés posterior", detalló Calviello.

Diego Martínez Burzaco, head de estrategia de Inviu, también espera una unificación cambiaria.

"Creo que lo que sí va a ocurrir va a ser una unificación del tipo de cambio comercial oficial mucho más arriba de lo que estamos ahora. Vamos a ver cuál es la intención real del nuevo equipo económico", comentó.

En ese sentido, consideró que lo más conveniente es posicionarse en bonos dólar linked.

"Creo que la mejor manera de jugar tipo de cambio oficial es a través de algún fondo común de inversión que invierta en Dollar Linked. Invertir en algún instrumento individual lo veo bastante complicado. No hay tanta mercadería, es decir, no hay tanta oferta. En la curva de futuros, me parece que si bien están reculando a la expectativa, están algo caros respecto a donde apuntan las distintas versiones donde va a ir el Dólar Linked", sostuvo.

Finalmente, y con una visión similar, Juan Manuel Franco también ve a la deuda dólar linked como oportunidad dado el actual contexto.

Franco remarcó que los contratos de dólar futuro vienen de fuertes subas de diciembre en adelante, con los inversores buscando cobertura ante lo que creen podría ser un ajuste del tipo de cambio para recuperar algo de competitividad luego de la apreciación real de los últimos meses.

En ese sentido, recomienda tomar cobertura, en especial con dólar linked.