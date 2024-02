¿Bopreal o Bonares? Cuáles son las causas por las que los inversores prefieren los soberanos

Los inversores buscan estrategias para dolarizar portafolios. Recientemente se agregó un nuevo instrumento al menú, es decir, el Bopreal.

Existen factores técnicos que juegan en contra del Bopreal, además que los inversores ven mayor potencial alcista en los soberanos, bajo la idea de que el gobierno pueda reencaminar la macro.

Decepción en los mercados con el anticipo de la Fed, que prometió algo que nadie esperabaCambió el ciclo y empiezan a ser más negocio los bonos ley local que extranjera, ¿por qué?

Entra a la cancha el Bopreal

A la hora de buscar opciones para dolarizar carteras, los inversores están encontrando un nuevo activo dentro del menú: el Bopreal.

Los bonos soberanos operan con tasas de entre 37% y 32%, lo cual luce una apuesta atractiva si es que se especula con una normalización de la curva argentina tanto de ley local como de ley internacional.

Sin embargo, observar que el Bopreal opera con tasas del 18% también implica una estrategia interesante para los dólares.

A la hora de hacer comparaciones, el Bopreal es un bono en dólares pero emitido por el BCRA, cuando los bonos soberanos (globales y Bonares), son emitidos por el Tesoro Nacional.

Esta diferencia explica que los Bopreal tengan un mejor riesgo crediticio que los bonos soberanos ya que el historial crediticio del Central es mejor que la del Tesoro.

Tanto la curva soberana de ley local como la de ley internacional operan de manera invertida. El tramo corto de la curva rinde entre 32% y 38%, mientras que el tramo largo rinde entre 20% y 23%.

Así, los bonos soberanos operan con una tasa superior respecto a la del Bopreal, que rinde 18% (AFIP), o 22% (medido como hard dollar).

Los analistas de la consultora 1816 explicaron que el mercado ve un mejor riesgo crediticio en el Bopreal que en los Globales.



"A u$s 67,5, el Bopreal rinde 18,1%, mucho menos que el GD30 que rinde 32,8% o el AL30 que rinde 36,1%. Esto indica que el mercado le asigna un valor considerable a las mejoras crediticias del Bopreal con respecto al soberano, a tal punto que sus rendimientos están más cerca de corporativos y provinciales", detallaron desde 1816.

Maximiliano Bagilet, team líder de TSA Bursátil, señaló que se empezó a ver algo de atractivo sobre el Bopreal en el público minorista e inversores de mediano plazo.

"Al ser un bono principalmente emitido por el Banco Central, no vemos el potencial incumplimiento de pago. Dado el track record que tiene el Banco Central, no vemos que haya un potencial incumplimiento de corto o mediano plazo", sostuvo.

¿Bopreal o soberanos?

En un contexto en el que los inversores buscan alternativas para dolarizar carteras, y en el que el cepo cambiario se ha mantenido intacto, el Bopreal entra dentro del menú para tal objetivo.

Sin embargo, a la hora de evaluar riesgos y oportunidades, hay cierto consenso por parte de los analistas que los bonos soberanos aparecen hoy como una mejor opción respecto del Bopreal.

Existen ciertos factores que limitan el potencial alcista del Bopreal, dadas sus características técnicas.

Los importadores suscriben ese bono para poder venderlo en el mercado secundario, hacerse de dólares y luego cancelar su deuda.

Por lo tanto, tienen una posición técnica negativa. Es decir, en esta instancia, hay más jugadores que quieran vender ese bono que comprarlo, por lo que el potencial alcista podría ser hoy más limitado que los soberanos y por ello los analistas ven mayor valor en estos últimos.

Juan Manuel Truffa, director de Mercados para Todos, afirmó que el Bopreal tiene un argumento en contra que es la potencial presión vendedora de los importadores que suscribieron en el mercado primario.

En cambio, Truffa remarcó que la posición técnica de los bonos soberanos luce ya bastante limpia, con lo cual, la presión vendedora es menor.

En ese sentido, el especialista de Mercados Para Todos también ve mejor a los soberanos.

"La diferencia de paridades (o TIRS) constituye, a nuestro criterio, el principal punto de atractivo para optar por un bono soberano y no por el Bopreal. El mercado secundario le podría poner un techo al bono importador en unos dólares arriba del precio actual, pero no está claro que también lo haga con un Bonares o Globales", detalló Truffa.

Los bonos en dólares han mostrado una importante recuperación en los últimos meses, bajo la especulación de un cambio político y de la llegada de un gobierno más pro mercado.

Además, también se beneficiaron en el corto plazo de la mejora en las reservas y de medidas económicas que apuntaron a corregir los desequilibrios económicos.

Por ello, la deuda hoy cotiza en su mayor nivel desde 2021.

A la hora de las comparaciones, Bagilet se mostró con cautela sobre el futuro del Bopreal.

"En relación particular a lo que es Bopreal, no somos tan optimistas. El Bopreal es un instrumento de difícil valuación para definir si está caro o barato en términos financieros, con lo cual, no podemos dar una baja de línea de compra o venta", comentó.

Además, agregó que "la posición técnica de Bopreal todavía es mala porque los importadores que entran buscan venderlo inmediatamente contra cable para pagar las deudas de importación. Eso va a implicar que habrá bastante volumen vendedor hasta que se limpie obviamente este stock de deuda que todavía es importante"

Por otro lado, Bagilet agregó que la curva de soberanos, tanto globales como Bonares, ofrecen mejor paridad en este momento y menos espacio a la baja en el corto y mediano plazo.

"Si se le suma el potencial éxito de gestión en el primer tramo del actual gobierno, el espacio al alza todavía es interesante para la curva de soberanos", remarcó.

Recupero de la inversión

Otro de los factores que juega a favor de los bonos soberanos es el tiempo en que se tarda en recuperar la inversión, dado los flujos de cupones que tienen por delante.

En ese sentido, los analistas ven un mejor flujo de fondos en los soberanos, que lo terminan haciendo más atractivo que el Bopreal, aun a pesar de que este último pueda tener un mejor riesgo crediticio que los títulos del tesoro.

Juan Pedro Mazza, estratega de Cohen, comentó que el Bopreal hoy es un instrumento mucho más conservador que los Bonares y Globales.

"El Bopreal permite recuperar el 100% de la inversión recién a principios del 2027, en tanto que AL30 ya lo hace para mitades del 2026, es decir, el AL30 te permite recuperar la inversión más rápido. Además, el AL30 corre con la ventaja de que todavía le quedan 3 años y medio de flujos por cobrar", afirmó.

Por otro lado, también aclaró que si bien a simple vista el AL30 parecería ser un instrumento muy superior, se trata de un instrumento que tiene mucho más riesgo soberano.

Por esta razón, Mazza se inclina por los Bonares.

"Hoy prefiero AL30 porque es un instrumento mucho más puro, es decir, el riesgo que se están comprando es riesgo Argentina. No hay ningún mix un poco extraño que tiene el Bopreal entre dólar linked y hard dollar. Si bien paga un cupón relativamente alto (del 5%), es muy largo y recién a 2027 arrancan las amortizaciones", afirmó.

Finalmente, y con un análisis similar, los analistas de la consultora 1816 también le ven mayor valor en los Globales que en el Bopreal.

"Dada la diferencia de paridades entre soberanos y Bopreal, nosotros preferimos los primeros. Si se normalizan las curvas de rendimientos, los Globales y Bonares tienen mucho más potencial alcista. Al vencimiento (octubre de 2027), el Bopreal devuelve el 175% de su precio actual. Para enero de 2028, el Bopreal devuelve el 168% y debería pagar otro 107% adicional hasta julio de 2030", sostuvieron.