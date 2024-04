Bonos argentinos con potencial alcista: cuáles son los preferidos del mercado

Los bonos argentinos operan en máximos históricos. La mejora en las reservas y la expectativa de una normalización de la economía argentina permitieron la recuperación de los bonos.



El mercado sigue viendo potencial alcista en los Globales argentinos, con chances de subir más del 50% ante la convergencia hacia los países de riesgo similar al nuestro.

Cuáles son los papeles preferidos por los analistas ante un contexto de normalización de curva argentina.

Bonos y acciones argentinas toman caminos diferentes: dónde están las oportunidadesEl mercado se vuelve optimista sobre la inflación: cuáles son las oportunidades de inversión

Rally alcista de los bonos

Los bonos argentinos están transitando un incipiente proceso correctivo en los últimos días. Todos los tramos de la curva retroceden y se alejan levemente de sus máximos.

Los bonos a 2029 y 2030 bajan 2,5% y 2,4% respectivamente. Los Globales a 2035 y 2038 retroceden 3,1% y 2,8% en los últimos 3 días, mientras que los bonos de mayor plazo que vencen en 2041 y 2046 bajan 3,6% y 2,9% respectivamente desde sus picos recientes.

Pese a la baja reciente, los bonos argentinos operan en zona de máximos históricos y recuperaron el 100% de las pérdidas evidenciadas desde que salieron a cotizar en septiembre 2020.



La máxima perdida evidenciada por los bonos alcanzó el 70% hasta mediados de 2022 y desde entonces los Globales y los Bonares iniciaron una fuerte recuperación.

Las paridades de los bonos pasaron de valores debajo del 20% a niveles de 55% en promedio, con el tramo más corto exhibiendo mejoras mucho más importantes que los bonos más largos.

Los bonos del tramo corto subieron entre 136% y 145% en el último año, mientras que los más largos avanzaron entre 72% y 100% en el mismo periodo.

La fuerte ganancia en los bonos hizo que la curva se desplace hacia abajo, es decir, que la deuda pase de rendir niveles de casi 60% hasta los 20% en promedio que rinde actualmente la deuda local.

Además, el hecho de que los bonos del tramo corto hayan subido más que los más largos hizo que la curva se aplane, es decir, que pierda negatividad.

Esto implica que el mercado encuentra menos riesgos de ver un evento crediticio de corto plazo.

Potencial alcista

Dado la importante recuperación de los bonos, la pregunta clave es cuanto más pueden subir.

En ese sentido, y para poder establecer ciertos objetivos de suba, los inversores suelen mirar de reojo los niveles en los que operan la renta fija de países comparables, como el caso de Ecuador, El Salvador, Pakistán, Egipto, Angola, Nigeria, entre otros.

Los analistas de Research Mariva se muestran con un cierto grado de cautela sobre el futuro de la deuda argentina.



"Optamos por no sobreponderar los bonos soberanos en las carteras, dados los importantes riesgos que enfrenta el Gobierno en los próximos meses. Dado que el diferencial legislativo se sitúa actualmente en el 2,6%, muy por debajo de su media histórica del 8,5%, preferimos los bonos de ley extranjera (GD) a los bonos de ley local (Als). Entre los Globales, consideramos que el más atractivo es el GD38 y en menor medida el GD35", dijeron.

Además, detallaron que, "en un escenario positivo en el que la curva se normaliza y avanza hacia una calidad crediticia B-, el GD38 y el GD35 tienen el mayor potencial alcista. Por otro lado, en un escenario de reestructuración moderada, un contrato más favorable para tenedores convierte al GD38 en el bono más defensivo".

Según sus estimaciones, ante una convergencia a los créditos B-, los bonos podrían subir 50%, mientras que el GD35 y el GD38 podrían subir 60% en promedio.

Joaquín Álvarez, CEO de Imsa ALyC, cree que los bonos todavía tienen potencial alcista mayor de cara al mediano plazo.

"Creemos que aún hay valor en los bonos. Si bien hay riesgos latentes, la tesis de inversión en los bonos argentinos sigue estando vigente. Para los inversores que estén dispuestos a asumir riesgos, todavía vemos que hay valor relativo a comparables y manteniendo un ojo muy cercano en todos estos eventos o sucesos que están alrededor de la Argentina y del mundo", comentó.

Más reservas y más potencial

Una de las variables clave que permitieron la suba en los bonos argentinos es la mejora en las reservas internacionales.

El BCRA acumuló compras por más de u$s 12.000 millones y llevó a las reservas netas desde niveles de -u$s 11.500 millones hasta los -u$s 1000 millones.

El mercado evidenció la mayor cantidad de recursos del BCRA y por ello se redujeron en el margen los riesgos de un evento crediticio. Esto implicó naturalmente, una mejora en el precio de los bonos.

Con reservas en niveles más moderados y con la expectativa de una normalización en las variables fundamentales de Argentina, el mercado se muestra optimista sobre el futuro de la renta fija local.

Desde Facimex Valores agregan que en la medida en que el BCRA siga comprando reservas y el Tesoro profundice la consolidación fiscal, los bonos seguirán comprimiendo.

"En el caso de países con valuaciones tan estresadas como Argentina, la principal preocupación de los inversores es la capacidad de pago de muy corto plazo. Por eso, la acumulación de reservas y el avance de la consolidación fiscal son los dos principales factores que pueden seguir motivando una fuerte compresión de rendimientos., dijeron.

En ese sentido, desde Facimex Valores consideran que, aun con valuaciones de los bonos estresadas, el potencial para una compresión sigue siendo considerable, incluso convergiendo solamente a la mediana de créditos "B".

Según sus estimaciones, ante un escenario de aplanamiento de la curva, donde los rendimientos de los bonos convergen hacia aquel de menor rendimiento (GD41), dejaría retornos totales de 13% a 15% en el tramo corto de la curva de Globales.

En el caso en que la Argentina converja hacia curvas como Pakistán, o El Salvador, los retornos de los bonos oscilan entre 19% 28% en el tramo corto y 23% 29% para los más largos

Además, detallan que, ante una mayor compresión hacia la mediana de los créditos "B", que son los actuales comparables de Argentina, esto generaría retornos directos en torno al 35% para el tramo corto de la curva y hasta 53% para el tramo largo.

Además, detallan que, ante una segunda etapa de convergencia, el próximo objetivo serían los créditos "BB", y en el que los bonos podrían tener retornos de 45-46% en el tramo corto, aunque en el tramo largo los retornos llegarían hasta el 88%, como el caso del GD35.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, se muestra optimista sobre los bonos argentinos, aunque advierte sobre la volatilidad que estos puedan sufrir hacia adelante.

"Seguimos siendo constructivos a mediano plazo en los activos de riesgo argentinos. Si bien sigue habiendo espacio para comprimir TIR en Globales pensando en curvas de países emergentes, no es menos cierto que el beta de Argentina es alto y que eventuales tensiones en los mercados internacionales pueden golpear de forma adversa", comentaron.

En cuanto al potencial alcista, desde Grupo SBS tienen una visión en la que Argentina puede irse a rendir a niveles de 18% a 20 %, por lo que ven valor en el tramo corto (GD29/GD30).

Además, agregaron que para quienes apuesten por una mayor normalización y compresión de la curva, que lleve a los bonos a operar con tasa de 10% al 12%, pueden ver atractivo en GD35.

Finalmente, los analistas de Grupo IEB también esperan ver mayores subas en los bonos argentinos, aunque dependerá del escenario resultante en la macro.

"En un escenario en el que todo sale bien, el upside potencial de los bonos soberanos sigue siendo muy atractivo. Si vamos a TIRs en niveles de 15% los retornos a un año superan el 20% casi todos los bonos. Si la curva de soberanos comprime a niveles de 11% en todos los vencimientos, similar a lo que sucedió con El Salvador, la ganancia seria del 30% al 53%, por lo que toma sentido estirar la duration de nuestra cartera incorporando bonos 2035 y 2038 que ofrecen rendimientos mayores en este escenario", afirmaron.