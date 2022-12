Bono de fin de año: cómo impactará en el dólar el ingreso extra que anunció el Gobierno

El Gobierno anunció ayer una compensación económica para dos sectores. Se trata de un monto único de $ 24.000 para trabajadores formales cuyo salario neto sea de hasta tres salarios mínimos mensuales ($ 185.000) y $ 13.500 para beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

Ante este excedente de pesos que tendrán los perceptores de este "bono de fin de año", algunos operadores empezaron a especular sobre el impacto que podría tener sobre las cotizaciones de los dólares paralelos, ya que, como es habitual, muchos podrían recurrir a la divisa para sumar ahorros .

Cambian los dólares en todo el mundo: desde enero se agrega un nuevo elemento, ¿mejora la cotización en la Argentina?





Medido con las cotizaciones paralelas, los $ 24.000 que los trabajadores formales recibirán en una sola cuota durante diciembre representan alrededor de u$s 75, mientras que los $ 13.500 que percibirán en dos cuotas entre diciembre y enero los beneficiarios de Potenciar Trabajo son unos u$s 42, aproximadamente.

CÓMO IMPACTARÁ en el dólar



El analista financiero Christian Buteler desestimó este dinero extra tenga algún impacto importante sobre las cotizaciones paralelas del dólar, ya que se trata de sectores que, debido a sus ingresos, no tienen una gran capacidad de ahorro. Además, los montos que recibirán tampoco son muy altos .

"No veo a gran parte de ese dinero volcándose al dólar. Como siempre, algún porcentaje habrá, pero no creo que sea muy relevante. No creo que por esto puntual haya una demanda fuerte que haga modificar los precios. Después, habrá que ver la emisión monetaria en general de este mes, que sí puede tener un impacto mayor ", indicó Buteler.

Incluso, agregó el especialista, muchas empresas (sobre todo, las pymes) tendrán que vender parte de sus dólares atesorados para poder abonarle ese monto que no estaba previsto entre sus gastos del mes, lo cual puede ayudar equilibrar la oferta y la demanda de divisas en los mercados paralelos.