Reservas: el BCRA vendió más dólares y entregó u$s 560 millones en cuatro días

El Banco Central sigue perdiendo grandes cantidades de dólares de sus reservas en sus intervenciones en el mercado oficial de cambios. La autoridad monetaria obtuvo este miércoles un saldo negativo de alrededor de u$s 90 millones, de acuerdo con estimaciones privadas.

El Central acumula así cuatro jornadas consecutivas con saldos negativos en la plaza cambiaria. En lo que va de julio, las ventas netas ascienden a u$s 560 millones, aproximadamente, a pesar de la temporada alta de liquidaciones del sector agroexportador.

El dólar blue se recalentó al cierre y se vuelve a ampliar la brecha del oficial con el marginal





La autoridad monetaria vendió u$s 560 millones de sus reservas en sólo cuatro jornadas.

Las ventas de las primeras ruedas del mes contrastan con el saldo positivo de u$s 336 millones que obtuvo durante el mismo período del año pasado. En lo que va del año, acumula las compras netas por unos u$s 1280 millones, muy por debajo de los más de u$s 6790 millones que obtuvo durante el mismo lapso de 2021.

PRESIÓN IMPORTADORA



Los operadores del mercado señalan que estos saldos negativos se explican principalmente por la demanda de divisas para la compra de la energía y combustibles que se está importando al país para cubrir el faltante, que en la jornada de hoy implicó un monto que volvió a superar los u$s 100 millones .

A lo anterior se agrega que en las últimas jornadas el complejo agroexportador ha estado ingresando al mercado cambiario montos inferiores a los que venía registrando días atrás, por lo cual la oferta de divisas en esa plaza se ha visto un poco reducida.