Bajó el dólar MEP y BCRA compró otra fuerte cantidad de divisas en el mercado

El Banco Central compró otra fuerte cantidad de divisas en el mercado oficial de cambios. El saldo positivo de este martes fue de u$s 171 millones, en una jornada en la que el mercado sigue atento a todas las variaciones, en medio de la polémica por el token LIBRA. Los dólares paralelos, en tanto, operaron con tendencia a la baja.

El BCRA retomó así las compras de divisas en el mercado oficial, luego del saldo negativo de u$s 15 millones que registró ayer por el bajo nivel de actividad que generó el feriado en Estados Unidos. Este martes, con la normalización de operaciones, el volumen negociado repuntó a u$s 446,6 millones de contado.

Tras el resultado positivo de este martes, el saldo de compras netas acumulado en lo que va de febrero ascendió a u$s 1017,5 millones. Sin embargo, las reservas internacionales brutas retrocedieron u$s 341 millones respecto al cierre previo y quedaron en u$s 28.404 millones.

"Los ingresos de divisas desde el exterior dominaron el desarrollo de las operaciones en el mercado oficial mayorista, abasteciendo con suficiencia los pedidos de compra. La cotización oficial fue cediendo hasta tocar mínimos en $ 1059, nivel que se mantuvo hasta el cierre de la jornada", señalaron los operadores de PR.

A la vez, destacaron que "el exceso de oferta de divisas en el mercado oficial de cambios fue aprovechado por el Banco Central con compras que absorbieron todas las divisas disponibles sin aplicación, defendiendo simultáneamente el piso de la cotización oficial del dólar hasta el final de la jornada".

Por su parte, los dólares alternativos operaron con tendencia a la baja. El dólar MEP a través del bono GD30 retrocedió 0,6% para ubicarse en $ 1203 y el contado con liquidación (CCL) mediante Cedear se mantuvo casi sin variación, en $ 1210. El dólar blue, en tanto, operó sin cambios, en $ 1215 en la punta de compra y $ 1235 en la de venta.