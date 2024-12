Avalancha de dólares: petroleras y siderúrgicas fondean fuerte nuevos proyectos

En esta noticia Impacto

La hora provincial

Los diversos canales financieros siguen nutriéndose de las divisas exteriorizadas en el blanqueo, de la confianza en las reformas económicas del Gobierno lo que se traduce en el mercado del dólar, que sigue cayendo en todas sus variantes. Para las empresas, a la vez, se transforma en menos riesgoso abrir sus billeteras de divisas.

Este contexto estimula una avalancha de financiamiento disponible para el sector privado y a una oportunidad de los inversores de hacer buenas apuestas. La combinación genera una ventana para empresas con planes de inversión ya desplegados o aquellas que necesitan mejorar las condiciones de los existentes.

Esta semana fue, nuevamente, el turno de Vista, la petrolera que encabeza Miguel Galuccio, que levantó u$s 600 millones en una serie de obligaciones negociables ley New York. No sólo logró ese financiamiento a 10 años, con una excelente tasa de 7.625 por ciento. El dato más significativo tal vez haya sido que en esta primera oferta internacional que realiza, recibió ofertas por u$s 2400 millones. Una sobresuscripción de cuatro veces la emisión.

Como se recordará, Vista se deshizo de sus operaciones en petróleo convencional y se abocó de lleno a no convencionales. Planea invertir más de u$s 1100 millones y perforar 52 pozos en sus activos durante 2025.

Miguel Galuccio, CEO de Vista Energy.

Se trata de la mayor emisión de ON de los últimos tiempos, a excepción de los u$s 800 millones de YPF de principios de este año, que en sucesivas emisiones fue extendiendo en duración y acortamiento de tasas de interés.

El panorama se completó con otra emisión, de Sidersa, la firma de soluciones siderúrgicas de capitales nacionales, que en el marco de su plan de inversión de u$s 300 millones, captó u$s 27,6 millones en obligaciones negociables (ON) simples Clase I, a dos años de plazo.

La tasa de corte de la licitación fue de 6,5% en un contexto en el cual recibió ofertas por u$s 39,4 millones.

Sidersa es una empresa radicada hace 70 años en San Nicolás, que para encarar este plan de inversiones consiguió u$s 100 millones de BID Invest.

Impacto

Ayer, en un panel en el Encuentro de los Líderes de El Cronista, el CEO de Puente, Lucas Lainez, comentó el contexto de las emisiones de ambas compañías.





"A nivel internacional este año el mercado de capitales volvió a abrirse para las principales empresas argentinas -explicó Lainez-. Vista cerró una de las emisiones más importantes de los últimos años, pero durante el año estuvieron obteniendo financiamiento compañías como YPF, Edenor, Pampa, TGS y otras importantes que seguramente me estoy olvidando. Y la Ciudad de Buenos Aires anunció la vuelta también al mercado de capitales internacional, con la emisión de un nuevo título".

"Entonces -planteó el CEO de Puente-, el mercado claramente está reaccionando, está reaccionando positivamente. El mercado local, no hay que olvidarse que también este último año ha tenido un nivel de actividad mucho más importante que el que venía teniendo hace tres o cuatro años atrás, con dos, tres, cuatro emisiones semanales de empresas que están buscando financiamiento o en moneda local o en dólares locales".

También indicó que, precisamente Sidersa, emitió su primera serie de ON, mientras que también lo habían hecho Cresud, Pampa, Telecom, son algunas de las compañías que han estado en el mercado, con un nivel de aceptación por parte del inversor local realmente muy importante y con mucho acompañamiento", indicó Lainez.

La hora provincial

El financista también señaló que las provincias son emisores relevantes. Y en pesos. "Este último mes, las provincias en el mercado local obtuvieron financiamiento por cerca de u$s 300 millones en emisiones en moneda local", reseñó.

La provincia de Buenos Aires, con un bono en pesos equivalente a u$s 150 millones, Córdoba, con un bono equivalente a u$s 120 millones; Santa Fe con un bono equivalente a u$s 50 millones, más allá de los habituales programas de letras de provincias o de municipios que están activamente, según el listado a mano alzada del CEO de Puente.

"Es auspicioso tanto para empresas como para gobiernos provinciales el acceso al crédito que vuelven a tener", concluyó.