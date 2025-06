Reservas en tensión, el fin de ciclo del agro, el aguinaldo y las elecciones en juego

Si bien este lunes es el último día de la baja de las retenciones a la cosecha gruesa, los agroexportadores tienen 15 días hábiles post registro para liquidarlos. Es decir que lo que se registre este lunes como último día ingresará hasta el 21 de julio, que se van ingresando de acuerdo a cada empresa lo que registró.

"Habrá muy pocas ventas de productores a la exportación en julio, por lo que los dólares que ingresarán serán por el saldo de junio de la baja de retenciones", revelan en el sector.

En junio estiman que estarán por encima de los u$s 3000 millones y prevén que deben quedar unos u$s 2000 millones para ingresar en julio por lo registrado en junio. Por fuera de eso, estiman habrá sólo u$s 400 millones nuevos en julio.

Argendólares

Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, señala que si bien hasta mediados de julio habrá liquidación agrícola por todo lo que queda pendiente de las declaraciones juradas de junio, lo cierto es que todo lo que se liquide ahora, y lo que ya se liquidó por la baja de las retenciones, no se va a liquidar en el segundo semestre.

Además, resalta el factor aguinaldo, que si bien ya empezó a cobrarse, en otras empresas lo pagarán el 4 de julio, último día hábil para hacerlo, y esos pesos pueden presionar al tipo de cambio.

Por otra parte, está la previa electoral a las lecciones no sólo de octubre, sino como anticipo a las de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, y muchos inversores prefieren pasar la previa a los comicios resguardados en moneda dura.

¿Se producirá presión al dólar en julio?

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, cree que el mercado mira principalmente dos cuestiones: la capacidad de acumular reservas netas y el resultado electoral.

"Respecto a lo primero, será clave ver la dinámica de reservas una vez terminada la cosecha gruesa, y si ello tiene impacto sobre cotizaciones del dólar en un contexto en que, además, todo año electoral suele traer aparejada cierta demanda por dolarización de carteras".

"Respecto a lo político, el mercado seguirá de cerca las alianzas de cara a los comicios para ver cómo podría ser el resultado de las elecciones y la conformación del Congreso en la segunda mitad del mandato actual".

Cierre de listas

De ahí que desde Don Capital advierten que el segundo semestre político argentino se inicia con el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires el 9 de julio, anticipándose al cierre nacional previsto para agosto.

"El stock de reservas internacionales, tanto brutas como netas, se mantiene como un ancla fundamental para la estabilidad macrofinanciera y la validación del cumplimiento del programa con el FMI".

"La acumulación reciente, reflejada en compras de dólares en bloque por parte del Banco Central y por emisiones de deuda con posibilidad de suscribir en dólares, ha incrementado las expectativas de fortalecimiento del colchón de liquidez externa, aunque aún se encuentran deprimidas luego de la salida parcial del cepo, con la próxima finalización de la cosecha gruesa".

El tipo de cambio real multilateral ajustado, en $ 1.172, refleja un nivel que continúa relativamente apreciada en términos reales, limitando las ventajas competitivas de las exportaciones, pero contribuyendo a contener expectativas inflacionarias y evitar distorsiones cambiarias más severas".