La digitalización de procesos críticos se volvió un factor determinante para las empresas. En ese camino, los pagos a proveedores —históricamente fragmentados y con fuerte carga manual— aparecen como uno de los principales desafíos a resolver. Durante años, la coordinación entre empresas y proveedores se apoyó en múltiples canales —correos electrónicos, planillas, llamados— que, si bien resolvían la operación, dificultaban el seguimiento y abrían margen a errores. Con ese foco, ICBC lanzó Split Payments, único banco en tener este producto, una nueva solución diseñada para transformar la forma en que las empresas gestionan sus pagos a proveedores, digitalizando y estructurando la intención de pago dentro de ICBC. Con Split Payments es posible simplificar la gestión financiera automatizando el split de pagos a través de ICBC Multipay, reducir reprocesos y errores operativos, optimizar la gestión del capital de trabajo, y mejorar la trazabilidad y el control financiero de la empresa de forma rápida y segura. “Desarrollamos este producto porque comprendimos que todavía hay espacio para generar soluciones digitales que permitan a nuestros clientes y sus proveedores eficientizar los procesos de pagos. Sabemos que las condiciones de pago pueden ser acordadas por múltiples vías, pero luego son difíciles de seguir, consultar e incluso ejecutar”, explicó Alejandro Ansaldo, Product Manager & Team Leader Sales Cash Management Corporate Banking. El especialista de ICBC señaló que desde el punto de vista de la empresa compradora o pagadora se benefician principalmente tres áreas: Finanzas, porque la herramienta otorga previsibilidad y eficiencia en el flujo de caja; Tesorería, ya que proporciona una solución integral para generar pagos de manera fácil, con mejor gestión y control; y Compras, debido a que incorporar al proveedor en este esquema ayuda a fortalecer la relación y a generar sinergias muy importantes entre ambas partes. ICBC Split Payments institucionaliza digitalmente la coordinación entre empresas y sus proveedores y lo convierte en ejecución automática, segura y trazable. A través de ICBC Multipay, las empresas pueden centralizar la gestión y transformar una orden de pago en un flujo digital estructurado. El proveedor deja de ser un actor pasivo y pasa a tener un rol activo: define cómo quiere cobrar. Esto implica, por ejemplo, la posibilidad de fraccionar un pago en distintos eCheqs según las necesidades financieras. El resultado es un sistema que combina autonomía para el proveedor con control para la empresa, bajo un marco de seguridad y validación bancaria. “ICBC quiere seguir ofreciendo soluciones digitales y ser actores principales en la cadena de valor de las empresas, brindando productos disruptivos que permitan generar eficiencias en forma rápida y concreta”, afirmó Alejandro Ansaldo. La promesa de valor detrás de Split Payments se apoya en una idea simple y potente: eliminar la fricción operativa. Al automatizar tareas que antes requerían intervención manual, las empresas pueden reducir errores, evitar reprocesos y mejorar la trazabilidad de cada operación. La herramienta permite automatizar el fraccionamiento de pagos, optimizar el uso del capital de trabajo, mejorar la previsibilidad financiera y fortalecer el control y la seguridad en cada transacción. “Comprendimos que había un gran espacio para eficientizar los procesos de pago al observar cómo las empresas coordinaban mediante vías informales que luego eran muy difíciles de seguir o ejecutar. Desarrollamos Split Payments junto a compañías líderes de diversas industrias para crear no solo un medio de pago, sino un verdadero protocolo de acuerdo financiero que institucionaliza esta conversación de manera 100% digital”, comentó Ansaldo. Uno de los aspectos más relevantes de esta solución es su impacto en el vínculo entre empresas y proveedores. Al ofrecer mayor flexibilidad en la forma de cobro, se generan mejores condiciones para la negociación y se fortalecen las relaciones comerciales. El producto está disponible para empresas que operan con ICBC Multipay y módulo Pago Proveedores, y permite interactuar incluso con proveedores que no sean clientes del banco. Elimina una de las principales barreras de adopción y facilita su implementación en cadenas de valor complejas. El acceso se realiza mediante un enlace seguro, con validaciones que garantizan la identidad del receptor y la integridad de la operación. Detrás de este desarrollo hay un proceso de análisis y co-creación con empresas de distintos sectores, que permitió detectar ineficiencias estructurales y diseñar una solución adaptada a la realidad del mercado. El resultado es una herramienta que no solo digitaliza, sino que redefine un proceso clave para la operatoria diaria de las compañías. En un contexto donde cada mejora en eficiencia puede traducirse en ventajas competitivas, iniciativas como Split Payments marcan el rumbo hacia un modelo más integrado, automatizado y colaborativo. “Esta iniciativa posiciona a ICBC como el primer banco en el mercado en ofrecer este tipo de funcionalidad, es un paso importante en el fortalecimiento de nuestra propuesta de valor en banca transaccional para empresas, mejorando tanto la eficiencia operativa y financiera como la experiencia de nuestros clientes y sus proveedores. ICBC quiere continuar siendo un actor principal dentro de las cadenas de valor de las empresas”, concluyó Ansaldo. Con este lanzamiento, ICBC continúa fortaleciendo su propuesta de valor para el segmento empresas, integrando innovación aplicada, eficiencia operativa y control financiero en una sola solución digital.