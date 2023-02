Alerta: para Bloomberg, Argentina está al borde de una devaluación peligrosa

El portal estadounidense especializado en finanzas Bloomberg anticipó que la Argentina al igual que Bangladesh y Nigeria serán las próximos tres naciones en devaluar su moneda respecto al dólar .

La corrección en el tipo de cambio respondería a la "necesidad de obtener mayor financiamiento" por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), según se detalla en el artículo "The Devaluation Run in Emerging Markets Is Just Getting Started" .

"El año ya ha visto a tres países cargados de deudas (Egipto, Pakistán y Líbano) bajar sus tipos de cambio para desbloquear la asistencia del Fondo Monetario Internacional. Eso puede ser solo el comienzo. Con al menos dos docenas de países haciendo cola ante el Fondo para recibir paquetes de rescate, los operadores de divisas se preparan para una posible nueva ola de devaluaciones en el mundo en desarrollo" , amplía el texto.

El estratega de Wells Fargo & Co. en Nueva York, Brendan McKenna, explicó al sitio que "es muy probable que se produzcan devaluaciones adicionales en algunos de los frágiles mercados fronterizos" .

"A medida que se agotan los amortiguadores externos, disminuye su capacidad para defender las paridades. Los inversores con exposición a estos mercados deberían pensar en protegerse contra los riesgos de devaluación" , insistió.



Por su parte, el economista jefe global de Renaissance Capital Ltd. en Londres, Charles Robertson, aseguró que este tipo de correcciones se erigirán a modo de "compensación" por la "falta de ahorro local tomando prestado en el extranjero cuando era barato" , y que ahora "se han visto muy afectados por la revalorización de las tasas de interés globales".

Para Bloomberg, si bien las monedas más débiles pueden ayudar a atraer capitales y hacer que un país sea más competitivo en términos comerciales, también puede generar una inflación más alta y pagos de deuda que se disparan .

"La devaluación de la moneda hace que una serie de mercados de valores en el universo emergente y fronterizo más pequeño sean intocables" , enfatizó el estratega de Tellimer en Dubái, Hasnain Malik, quien mencionó a la Argentina, junto a Egipto, Ghana, Líbano, Nigeria, Pakistán, Sri Lanka y Zimbabue como ejemplos de las naciones que "posiblemente estén al límite".

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) activó la devaluación sobre el dólar oficial que después de dos meses de un menor ritmo, vuelve a la tendencia alcista.

La corrección tiene lugar en un escenario marcado por el nivel de reservas que inspecciona el mercado y a la sequía como variable clave para poder determinar el futuro del tipo de cambio impartido por la entidad monetaria.

Así, en los primeros días de febrero 2023 se contabilizó un crecimiento del 6% mensual. De esta manera, el BCRA hace crecer el ritmo a fin de tratar de ajustarlo al del IPC general.