Alerta dólar: cuándo se levantaría el cepo cambiario y qué se espera que pase según un importante economista

El Gobierno se mantiene firme en su objetivo de alcanzar el déficit fiscal cero, a través de un fuerte plan de ajuste y reducción del gasto. Sin embargo, las restricciones sobre el dólar continúan como una problemática para los analistas.

En este sentido, el economista Jorge Ingaramo destacó que " los superávit gemelos del primer trimestre han sido muy alentadores ", pero manifestó no estar " tan de acuerdo con la cuestión cambiaria " debido a que se mantienen los " problemas con el régimen ".

¿Qué pasará con el cepo cambiario en 2024?



El exfuncionario del ministerio de Economía consideró que el Gobierno debe " dejar de ser cepo dependiente, pasar al curso legal del dólar y con eso resolver los problemas que el Banco Central no puede resolver ".

En diálogo con Willy Kohan en Radio Rivadavia, argumentó que " todos los meses cae un poquito la popularidad del Gobierno y la popularidad de la gestión ", por lo que aconsejó llevar adelante medidas que garanticen la libre circulación de la divisa estadounidense.

No obstante, sostuvo que " no se puede levantar el cepo en este marco ". " Lo que habría que hacer es una reforma integral del sistema financiero, cambiario y monetario. Permitir que la gente haga transacciones en dólares y garantizarle la seguridad jurídica absoluta de que no va a haber ninguna clase de problemas ", añadió.

Cepo al dólar.

Según el asesor de ASAGIR, la liberación del tipo de cambio " pondría en marcha la economía porque si no es pura recesión y se complica mucho la sostenibilidad del modelo ".

Además, cuestionó a la cartera que dirige Luis "Toto" Caputo por no llevar adelante una de las medidas que "se proclamó" en campaña. " Yo creo que este Gobierno se empantanado entre sus promesas, sus insultos y sus realidades ", denunció Ingaramo.

" No puedo entender que el Gobierno que venía a dolarizar o a hacer la competencia de monedas, tenga en este momento este enredo de tener que discutir si el tipo de cambio está o no atrasado ", cuestionó, luego de que el ministro asegurará que se trataba de " una política de Estado ".

Las proyecciones sobre la inflación y la Ley Bases



Por otra parte, el analista financiero consideró que " no hay mucho espacio para que el Senado rechace lo aprobado por diputados ", en relación a la Ley Bases que incluye una fuerte reforma tributaria y laboral, entre otros aspectos.