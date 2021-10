Aeropuertos Argentina 2000 se aseguró fondos para el canje de obligaciones negociables

Aeropuertos Argentina 2000 (AA 2000) anunció ayer que el Citigroup se comprometió a adquirir Obligaciones Negociables (ON) del canje lanzado en septiembre por hasta un máximo de u$s 120 millones.

AA 2000 había presentado el 28 de septiembre pasado en la Comisión Nacional de Valores (CNV) una propuesta de canje de sus bonos a sus acreedores.

Se trata de una colocación de bonos que la compañía realizó en febrero de 2017, canjeó en 2020 al inicio de la pandemia y ahora deberá volver a reestructurar.

La propuesta implica la extensión del vencimiento final de los bonos hasta 2031 (hoy en 2027), con un período de gracia de cuatro años y una tasa de interés del 8.5%. Además, los nuevos bonos tendrán una estructura de garantía superior a la actual.

Comprador asegurado





En un comunicado dirigido a la CNV, AA2000 destacó que en la fecha de lanzamiento, la compañía informó que "se encontraba explorando alternativas de financiamiento para obtener los fondos necesarios para llevar a cabo las inversiones requeridas por el Contrato de Concesión ".

De acuerdo a los detalles vertidos en la presentación, con posterioridad al 28 de septiembre, l a empresa contrató a Citigroup Global Markets para que actúe como coordinador y comprador inicial de dos series de obligaciones negociables por un monto máximo, en conjunto, de hasta u$s 120 millones aproximadamente cuyo producido será destinado a cumplir con los requerimientos de inversión.

La primera serie se ofrecerá por un monto de u$s 64 millones y consistirá en la emisión de Obligaciones Negociables Serie 2021 adicionales, que resultarán totalmente fungibles y se consolidarán con las Obligaciones Negociables Serie 2021 ofrecidas en el marco de la oferta de canje y la solicitud de consentimiento.

En tanto, la segunda serie se ofrecerá por un monto de u$s 56 millones y consistirá en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 4 Garantizadas con vencimiento en 2028.

De acuerdo a lo informado por AA 2000, Citigroup acordó otorgar a la compañía un compromiso stand-by de suscribir el valor nominal que no resulte adjudicado en la oferta de las obligaciones negociables, por aproximadamente u$s 64 millones de valor nominal de ON Serie 2021 y por aproximadamente u$s 56 millones de valor nominal de ON Clase 4.

El compromiso stand-by se encuentra sujeto a ciertas condiciones que incluyen:

que al menos el 75% del valor nominal de las obligaciones negociables existentes se presenten válidamente al canje y sean aceptadas





la entrega de documentación a satisfacción razonable de Citigroup





la ausencia de cambios materiales adversos, o cualquier evento que implique un potencial cambio material adverso, en o afectando en general los negocios, el gerenciamiento, posición financiera, el capital social o los resultados de las operaciones de AA2000





la ausencia de cambios materiales adversos en las actividades comerciales bancarias o los mercados de capitales en Argentina o los Estados Unidos.

De acuerdo a lo informado por AA2000, Citigroup ya obtuvo por parte de ciertos inversores un compromiso stand-by, por medio del cual estos se comprometieron a adquirir por parte de ellos las ON por un valor nominal equivalente a lo previsto en esta instancia.

"El compromiso stand-by se encuentra sujeto al procedimiento de colocación previsto para la oferta de las obligaciones negociables. En relación con dichos compromisos, Citigroup y los referidos inversores recibirán una comisión por su otorgamiento", recalcó AA2000 ante la CNV.

Las Obligaciones Negociables serán ofrecidas en Argentina pero también en el exterior.