Acciones a todo ritmo: los ADR saltaron hasta 12,8% y el Merval llegó a máximos históricos

El trade de encuestas volvió a decir presente y el Merval pegó un salto del 3,9%, que lo situó en un nuevo máximo histórico de 79.004,76 unidades .

En una rueda en la cual no hubo un viento a favor para destacar desde el exterior, más allá de un buen día en Brasil, las acciones argentinas subieron hasta 9,65% en la plaza porteña y 12,8% en Wall Street.

Medido en dólares contado con liquidación, tomando la cotización implícita en la acción de Banco Galicia, el índice bursátil porteño se colocó en 437 puntos.

Si bien el Merval ya había subido en la rueda del lunes (1,7%), el alza había sido con un muy poco volumen, debido a que el feriado en Estados Unidos había dejado con poco movimiento a la plaza local.

Pero esta vez la disparada estuvo acompañada por los montos operados, que alcanzaron los $ 2474 millones en papeles locales, aunque fueron superados por los Cedear (que movieron en $ 3024 millones).

Analistas consultados por El Cronista consideraron que el mercado apuesta por un mayor equilibrio en el mapa político argentino, lo cual estaría impulsando tanto los valores como las operaciones.

También los bonos soberanos emitidos bajo jurisdicción neoyorquina tuvieron un día verde, con subas a lo largo de toda la curva, que permitieron una leve baja del riesgo país, que se ubica en 1479 unidades.

SUBAS DE HASTA 9,65%

El panel líder mostró importantes avances durante la rueda del martes. El salto más fuerte lo protagonizó Central Puerto (9,65%), secundado por Banco Supervielle que ganó 8,07% por ciento. El tercer lugar del podio lo ocupó YPF (7,62%) , seguido muy de cerca por Banco Francés (7,35 por ciento).

El sector bancario en general se mostró muy positivo: Banco Galicia subió un 6,6% y Macro hizo lo propio 5,57 por ciento.



También tuvieron un recorrido destacable Pampa Energía (6,4%), Transportadora Gas del Norte (5,51%), Cablevisión Holding (5,04%) y Transportadora Gas del Sur (4,77 por ciento).



" Creemos que las subas observadas a partir de la última semana de agosto responden a un posicionamiento por parte de los inversores a lo que pueda ser el resultado de las PASO el domingo próximo ", consignó Santiago Ruiz Guiñazú, head de equity sales & trading de AdCap.

"Si bien aún es temprano para predecir el resultado de la elección, vemos que las valuaciones de las empresas se encuentran aún en niveles históricamente muy bajos", aclaró Ruiz Guiñazú.

Por último, el analista de AdCap mencionó: "La suba que comenzó el 23 de agosto viene acompañada con una mejora en volúmenes operados, tanto en el mercado local como en los ADR. Dicho esto, los volúmenes continúan siendo bajos en términos históricos. Por lo tanto, creemos que aún no hay un fuerte involucramiento por parte de fondos internacionales grandes. En ese sentido, será fundamental la entrada de los mismos para darle mayor impulso a la suba ".

Por su parte, el director de Portfolio Personal Inversiones (PPI), Santiago Abdala, afirmó respecto del rally: " La expectativa de que no vaya a a haber margen para una mayor radicalización del oficialismo después de las elecciones, alimenta el apetito por el riesgo hacia los activos argentinos, que vienen de valuaciones muy castigadas, pese a haber tenido una cierta recuperación" .

En tanto, Joaquín Candia, de Banco CMF, agregó: " El principal driver del último sprint del índice fueron las expectativas que se generaron en torno a las encuestas que se fueron conociendo en las últimas semanas, ya que gran parte de ellas indicaban una buena performance de la oposición en las elecciones del próximo domingo ".

A partir de esta mención, Candia advirtió: " No hay que perder de vista que es una situación potencial y en caso de que la performance no sea tan buena, los activos locales volverán a pricear un escenario negativo, ya que la situación de fondo aún no mostró indicios de mejora . Y el Gobierno, en caso de perder en las PASO, tiene dos meses para revertir la situación, mientras se sigue empeorando la situación macro, lo que generaría mas tensión en el mercado".

los ADR, se mueven ATR





Las empresas de propietarios argentinos que cotizan en Wall Street no se quedaron atrás y cerraron con subas en prácticamente toda la pizarra.

El avance más marcado lo ostentó Central Puerto (12,4%), seguido por IRSA Propiedades comerciales (9,4%) y Banco Supervielle (9,3% por ciento). También tuvieron un día más que positivo Banco Galicia (8,6%), Pampa Energía (7,8%), YPF (7,7%), Banco Francés y Banco Macro (ambos 6,9 por ciento).

BIEN LOS BONOS GLOBALES

También los activos de renta fija argentina en dólares tuvieron un día lleno de velas verdes, a lo largo de toda la curva. Entre los emitidos bajo ley estadounidense, el principal avance lo mostró el Global 2041 (GD41), que subió 1,13 por ciento. En tanto, el GD30 avanzó 1,05 por ciento.

Entre los ley local, la suba más interesante la arrojó el AL35D (1,1%), seguido por el AL29D (1 por ciento). El AL30, por su parte, subió tan solo 0,2 por ciento.

El informe diario de Grupo SBS consignó: "Los bonos en dólares mostraron muy buena demanda, cerrando con una suba de 40 centavos promedio a lo largo de la curva. No corrieron la misma suerte los bonos en pesos ajustables por CER que estuvieron muy ofrecidos, cayendo 0,3% en el tamo corto de la curva, pero un 2% promedio en los tramos más largos. Por su parte la deuda soberana dólar-linked quedó flat en el caso del T2V1 y cayó 0,5% en el caso del TV22 ".

WALL STREET CERRÓ EN ROJO, SALVO POR EL NASDAQ

El S&P 500 cerró, pero el Nasdaq alcanzó un máximo histórico, ya que los inversores sopesaban los temores sobre la desaceleración del ritmo de recuperación económica frente a expectativas de que la Reserva Federal mantenga su política monetaria expansiva, según informó la agencia de noticias Reuters.

El Dow Jones cayó un 0,75%, para cerrar en 35.104,56 puntos, mientras que el S&P cedió un 0,33% a 4.520,26 puntos. El Nasdaq subió un 0,07% a 15.374,08 unidades.