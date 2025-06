Acciones a plazo fijo, día uno para una inversión que apuesta a un año

En la tarde de este jueves, el MSCI, la institución que diseña índices que guían las inversiones de fondos globales, podría dar un pequeño paso que permitirá a los inversores gigantes ganancias por apostar a las castigadas acciones argentinas apostando a una reclasificación significativa dentro de un año.

La entidad dará a conocer hoy su revisión de accesos a los mercados globales para 2025 (MSCI 2025 Global Market Accessibility Review) y el próximo 24 los resultados de la revisión de la clasificación anual de mercados para 2025 que ubica paneles de países de acuerdo con una clasificación.

La Argentina fue destituida en 2023 a la categoría "standalone" (inclasificable), en una escala sobre la cual están los "mercados de frontera", debajo de la de "mercado emergente" y, en la cima de la pirámide, la de "mercados desarrollados".

La persistencia del cepo cambiario y los controles para el giro de divisas de las empresas seguirían siendo una traba para una mejora sustancial de los mercados argentinos en la escala que implica, en algunos casos, el direccionamiento automático de inversiones globales de fondos que siguen los lineamientos de los índices de MSCI.

Ignacio Sniechowski, Head of Equity Research de Grupo IEB, puso la mirada en esta potencial reclasificación que tuvo impacto en el mercado.

En un informe advirtió que el resultado más probable de la próxima reunión es una re clasificación a "frontier market" (mercado de frontera) que allanaría el ingreso al club de mercado emergente el año próximo.

Cepo sin fin

"Tras haber asumido la administración Macri, en 2016, una de las primeras medidas tomadas fue el levantamiento total de las restricciones cambiarias que existían", reseñó Sniechowski. "En la reunión anual del MSCI en junio de 2017, la decisión tomada fue la de mantener a la Argentina como mercado de frontera", indicó.

Las razón esgrimida en su momento -recuerda- fue: a pesar de que el mercado de equity argentino presenta todos los criterios de accesibilidad necesarios para ser considerado un mercado emergente, queda aún pendiente una evaluación de la irreversibilidad de los cambios. De esta manera, la Argentina tuvo que esperar hasta la reunión de junio de 2018 para lograr la clasificación de mercado emergente".

Los tiempos irreversibles

Según el análisis, pasó poco tiempo desde el cambio de condiciones financieras hasta esta instancia de clasificación. "El levantamiento -no total- de las restricciones cambiarias ocurrió en abril de este año; mientras que durante la administración Macri se había realizado inmediatamente tras la asunción, en diciembre de 2016", dijo.

"La chance no inmediata de una recategorización a emergente de la Argentina claramente no se encuentra factorizado en precios y da espacio a un catalizador aún mayor; la perspectiva de que suceda el año próximo apunta a que el posicionamiento adecuado continúa siendo los sectores más líquidos del equity argentino: bancos y oil & gas".

Para MSCI "la irreversibilidad de los cambios es un factor importante y, creemos, que un triunfo en las elecciones de medio término solidificarían aún más la voluntad de un cambio en Argentina".

El segundo factor es el de "accesibilidad": el cepo no fue eliminado en su totalidad para las empresas.

Oportunidad

¿Qué impacto podría tener la reclasificación para la Argentina?

En diálogo con El Cronista, Sniechowski plantea que la hipotética reclasificación mercado de frontera no destraba el enorme potencial que implica volver a ser un mercado emergente.

"El diferencial de flujos entre fondos que invierten en mercados emergentes y mercados de fronteras es mayor a 100x (un flujo al mercado argentino de entre u$s 2000 millones a u$s 3000 millones)", explica. Ser mercado de frontera implicaría unos u$s 30 millones, en un mercado de empresas de alta capitalización que mueve u$s 500 millones por día en la Bolsa porteña.

Apuesta inmediata

No obstante, existen muchos fondos e inversores que suelen adelantarse a los eventos. "Estos inversores podrían comenzar a tomar posición -o eventualmente incrementarla- en el equity argentino esperando la reclasificación en 2026", opina Sniechowski.

En ese sentido, tras la salida del cepo cambiario, el equity argentino no ha mostrado la misma reacción que el riesgo país o los bonos. Y, por otra parte, la chance no inmediata de una recategorización a emergente de la Argentina "claramente no se encuentra factorizado en precios y da espacio a un catalizador aún mayor".

Con la perspectiva de que, con la perspectiva más optimista la recategorización se produzca en junio del año que viene, estima IEB que "el posicionamiento adecuado continúa siendo los sectores más líquidos del equity argentino: bancos y oil & gas".

Acciones, una a una

Para el analista, el contexto de presión en el precio internacional del crudo por el conflicto en Medio Oriente mejoran las chances para las tres empresas principales del sector: Vista Energy (VIST), YPF (YPF) y Pampa Energía (PAM), que en el caso de la recategorización formarían parte del panel large cap que recomendaría MSCI.

Otro tanto pasaría con Banco Macro (BMA) , Grupo Financiero Galicia (GGAL) y Grupo Supervielle (SUPV), del sector bancario que, tras haber sido estrella en 2023, fue de los más castigados luego de los máximos de enero de 2025. Nuestra preferencia en el sector se vuelca hacia: