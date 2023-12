Liquidación de fin de ciclo: el BCRA sigue tensando las reservas con fuertes ventas

El Banco Central vendió otra importante cantidad de dólares de sus reservas internacionales en el mercado oficial de cambios. Lo hizo por quinta jornada consecutiva, mientras los exportadores esperan el cambio de Gobierno y las primeras medidas oficiales.

El saldo negativo que registró el Central este miércoles tras su intervención en el mercado oficial de cambios fue de casi u$s 150 millones. Así, en las primeras cuatro ruedas de diciembre acumula ventas netas por u$s 365 millones y el resultado negativo del año asciende a u$s 1950 millones.

El saldo negativo de la autoridad monetaria continúa creciendo así, en medio de los bajos niveles de liquidación de divisas en el mercado oficial de cambios por parte de los exportadores, a la espera de definiciones por parte del nuevo equipo económico.



"Todas las expectativas están direccionadas a ver lo que sucederá a partir del lunes que viene, un hecho que en la práctica ha justificado conductas conservadoras que postergan para la vigencia del nuevo Gobierno todas las decisiones significativas en el mercado", comentó PR Corredores de Cambio.

Las ventas de reservas se dieron en una rueda en la que mejoró el volumen operado, con u$s 302,6 millones de contado, y el Central dispuso un incremento de $ 0,60 para el tipo de cambio oficial en la plaza mayorista, que avanzó a $ 363,70 para mantener así el ritmo de devaluación diaria.