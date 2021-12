Por la crisis, ahora dan créditos de $ 200 para poder cargar la SUBE

"Te presto y después me devolvés". Así promocionan fintechs como Moni préstamos de un promedio de $ 200 para cargar saldo a la SUBE o recargar el celular prepago.

Por lo general, sus clientes piden el préstamo alrededor del día 20, cuando se quedan sin plata en el bolsillo y en la cuenta bancaria, y lo devuelven a principios del mes siguiente, cuando cobran el sueldo, por lo cual termina siendo un crédito por 10 días.

Al tratarse de un gancho para que sus clientes frecuentes lo usen más, no le cobran ningún tipo de comisión ni tasa por el préstamo.

Tirar unos días

"Cargá tu SUBE hoy y cuando cobrás me pagás" , es el lema que utilizan, que ayuda a mucha gente a salir del paso, al punto que sacan créditos desde $ 60 y hasta $ 300 para poder viajar o recargar el celular prepago, para al menos poder mandar sms y ‘tirar' unos días más.

Al tratarse de un gancho para que sus clientes frecuentes lo usen más, no le cobran ningún tipo de comisión ni tasa por el préstamo.

En lugar de regalarles plata, hacen que el usuario use la plataforma y le subsidian el interés, cuyo costo de fondeo es del 40% anual para la fintech. Por ende, si le prestan $ 200, el costo para la fintech es de apenas $ 6.

MKT y fidelización

De ahí que lo consideran una herramienta de marketing a modo de retención de clientes, ya que es una manera de mantenerlo en contacto con la plataforma y se acuerde de la empresa cuando necesite un crédito.

Sacan créditos desde $ 60 y hasta $ 300 para poder cargar la SUBE o el celular prepago, para al menos poder mandar sms y ‘tirar' unos días más.

En el caso de los clientes recurrentes, que tienen una mora del 7% a los 180 días, les sirve para, ya que los créditos que les dan son de entre $ 5000 y $ 10.000 a corto plazo.

MercadoPago también da $ 200 para la SUBE, pero lo hace a modo de bonificación, en el primer pago de transporte, $ 180 en la primera recarga de celular, $ 350 en el primer pago de servicios, $ 1000 en el primer pago con QR y $ 450 si hace 90 días que no paga con QR. Bonificaciones que son para todas las personas, sin importar si están bancarizadas o no, y que no se debe devolver nada.

Las tasas pueden mostrar una TNA del 350% que se transforma en el 424% al agregar el IVA, que se traduce en una tasa efectiva anual (TEA) del 2064% que lleva a un CFT con IVA del 3200%.

"La expresión del costo financiero total (efectivo anual) responde a una exigencia normativa y su cálculo refleja una operación meramente teórica en la que se capitalizan mensualmente intereses.

Moni en ningún caso capitaliza intereses y utiliza el método del interés simple en todos sus cálculos. Los costos financieros totales informados corresponden al cálculo sobre un período mensual promedio de 30 días", advierten.

Señalan que la tasa se distorsiona cuando se trata de corto plazo y poco monto. Pero que puede igualar a la de un banco si se toma en cuenta lo que cobran por el mantenimiento mensual y la renovación anual de la tarjeta.