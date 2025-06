Ya no es Europa: Trump busca nuevos aliados para llegar a un acuerdo nuclear con Irán

Los estados del Golfo han eclipsado a Europa como actores centrales en los esfuerzos de Estados Unidos por asegurar un nuevo acuerdo nuclear con Irán, un marcado cambio de roles una década después de haber sido relegados y frustrados por un acuerdo histórico anterior con Teherán.

En parte, este cambio subraya cómo la política " America First " del presidente estadounidense Donald Trump, y la marginalización de los aliados europeos tradicionales, han creado espacio para que potencias medias del Golfo y otras regiones intenten influir en la política exterior de Estados Unidos .

Mientras la administración Obama participó en un proceso multilateral que involucró a Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y China para el acuerdo de 2015, conocido por sus siglas JCPOA, Trump impulsa en la práctica un acuerdo bilateral con la república islámica , buscando un trato rápido y amenazando con acción militar si la diplomacia fracasa.

Pero el cambio también refleja una marcada distensión entre las potencias del Golfo - Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos - e Irán.

Los estados sunnitas , que durante décadas vieron a la república predominantemente chiita como un rival hostil y desestabilizador, han buscado reducir tensiones con Teherán y evitar otro estallido de conflicto en Medio Oriente.

Como consecuencia, Riad y Abu Dhabi pasaron de ser de los mayores apoyos públicos a la decisión de Trump de abandonar el JCPOA en 2018 e imponer la "máxima presión" sobre Irán, a respaldar públicamente los esfuerzos diplomáticos para resolver el enfrentamiento nuclear entre Teherán y Occidente.

Esto significa que los estados del Golfo están aprovechando sus vínculos con Trump para actuar como contrapesos importantes frente al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien presiona por una acción militar.

Ali Vaez, experto en Irán del Crisis Group, afirmó que el apoyo del Golfo fue un "cambio de juego" debido a su influencia en Washington.

" En su primer mandato, Trump tenía a Netanyahu y a MBS [Mohammed bin Salman, príncipe heredero saudí] aconsejándole que no hiciera un acuerdo con Irán ," dijo Vaez. " Ahora tiene a Arabia Saudita instándolo a concretar un acuerdo con Irán, y MBS es más influyente que Netanyahu, así que es muy importante ."

La política "America First" de Trump y la exclusión de los aliados europeos abrieron espacio para que potencias medias del Golfo intenten influir en la política exterior de EE. UU. Foto: EFE.

Las conversaciones indirectas entre la administración Trump e Irán han sido facilitadas por Omán, que mantiene desde hace tiempo buenas relaciones con Teherán y busca posicionarse como una potencia neutral en Medio Oriente. Mascate fue sede de conversaciones secretas entre Estados Unidos e Irán con la administración Obama a principios de 2013, antes de que las negociaciones se hicieran públicas y se trasladaran a Ginebra y Viena .

Esta vez, los esfuerzos de Omán cuentan con el apoyo de Catar, una nación pequeña que alberga la base militar estadounidense más grande en la región y mantiene fuertes lazos con Irán.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reunió con el primer ministro catarí Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani en los días previos al viaje de Trump al Golfo el mes pasado.

Doha, a menudo utilizada como conducto para mensajes entre Washington y Teherán, recibió luego al presidente iraní Masoud Pezeshkian poco después de la partida del presidente estadounidense.

De manera crucial, Arabia Saudita - que restauró relaciones con Irán en 2023 tras una pausa de seis años - sumó su peso al impulso de paz del Golfo.

En abril, el príncipe Mohammed envió a su hermano y ministro de Defensa, el príncipe Khalid bin Salman, a Irán para dialogar con altos funcionarios, incluido el líder supremo Ayatollah Ali Khamenei.

La visita de mayor rango de un miembro de la realeza saudí a la república en décadas tuvo como objetivo subrayar el apoyo de Riad a un acuerdo entre Irán y Estados Unidos.

Un funcionario saudí afirmó que el mensaje para los líderes iraníes fue que el reino quería mantener el diálogo con la república y no formar parte de ninguna acción hostil. Además, instó a Teherán a llegar a un acuerdo con Trump, agregó el funcionario.

El temor en el Golfo es que si la diplomacia fracasa y Estados Unidos e Israel lanzan ataques contra Irán, se desencadene una guerra en la que Teherán podría responder atacando infraestructuras petroleras y otras en la región, ya sea directamente o mediante grupos proxy -como ocurrió en 2019.

" No queremos que un malentendido provoque una guerra entre Irán y Estados Unidos ," dijo el funcionario saudí.

Los Emiratos Árabes Unidos, que Trump eligió como mensajero para enviarle una carta a Khamenei este año, hicieron comentarios similares .

La gestión de Barack Obama durante el acuerdo de 2015 tuvo una postura diferente al segundo mandato de Trump. Foto: Archivo.

Después de que Araghchi se reuniera con su homólogo emiratí Sheikh Abdullah bin Zayed el mes pasado, los Emiratos señalaron que discutieron la importancia de las negociaciones nucleares " para consolidar las bases de la seguridad y estabilidad en la región ".

Esto contrasta marcadamente con la frustración de los líderes saudíes y emiratíes con el expresidente Barack Obama, quien los irritó al no involucrarse más en la negociación del JCPOA ni abordar sus preocupaciones sobre el programa de misiles de Irán y su apoyo a militantes regionales.

Mientras tanto, Irán quiere que los estados del Golfo sean "parte integral del proceso negociador, para asegurar que no sean saboteadores y porque serán los garantes económicos, si no políticos, de este acuerdo, " dijo Sanam Vakil, directora del programa de Medio Oriente en Chatham House.

Los estados del Golfo también podrían tener un rol si las negociaciones prosperan, ya que se contempla la posibilidad de establecer un consorcio que involucre a Estados Unidos y a estados regionales para desarrollar instalaciones de enriquecimiento de uranio a bajo nivel .

La idea se ve como un posible compromiso para cerrar la brecha entre la insistencia de Irán en su derecho a enriquecer uranio y la demanda pública de Trump de que Teherán desmantele su programa.

" El consorcio podría crear una situación donde los países regionales estén vinculados en una empresa conjunta sin precedentes ," dijo Vaez.

Por ejemplo, los Emiratos ya tienen una planta nuclear, pero acordaron con Estados Unidos no enriquecer uranio en el país, mientras que Arabia Saudita quiere desarrollar su propio programa y enriquecer uranio de manera doméstica.

En contraste con los estados del Golfo, los gobiernos europeos involucrados en las negociaciones del JCPOA parecen estar marginados.

Funcionarios europeos han realizado varias rondas de conversaciones a nivel menor con sus pares iraníes desde septiembre, pero diplomáticos de la UE reconocen que su participación en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán es limitada .

Las tensiones también han aumentado en los últimos años entre los estados europeos e Irán.

Teherán culpa a los europeos, que se opusieron a la decisión de Trump de abandonar el acuerdo, de no hacer lo suficiente para que la república recibiera los beneficios económicos del JCPOA tras la salida estadounidense.

Los europeos, por su parte, están cada vez más preocupados por los avances nucleares agresivos de Irán y han amenazado con activar este año un proceso conocido como "snapback" que reimpondría sanciones de la ONU si no se controlan las actividades iraníes.

Un diplomático occidental en Teherán advirtió que si las conversaciones fracasan, Trump podría usarlas como "chivo expiatorio" y presionar para activar el mecanismo de snapback (que permite a cualquiera de los países firmantes restablecer automáticamente las sanciones de las Naciones Unidas contra Irán en caso de que se considere que el país viola sus compromisos nucleares).