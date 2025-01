Qué va a hacer Milei con el cepo: las predicciones de Financial Times para 2025

Una característica reciente de las predicciones anuales del Financial Times ha sido que lo que antes se consideraba un ejercicio ligero ha tenido que lidiar cada vez más con cuestiones de guerra y paz. Este año nuestros escritores ofrecen predicciones sobre conflictos en Ucrania, Medio Oriente, Sudán y otro tipo de guerra, la de los aranceles. Los lectores pueden estar en desacuerdo, pero los escenarios apuntan a ser plausibles.

Nuestro comentarista económico jefe, Martin Wolf, hace un pronóstico sobre las tasas de interés en Estados Unidos, y tenemos material más liviano que incluye hacia dónde podrían ir los precios del bitcoin y los agentes de inteligencia artificial. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca significa que el presidente de Estados Unidos cobra gran importancia.

El año pasado, nuestro rendimiento colectivo no estuvo entre los mejores, con cinco respuestas incorrectas. Tras las encuestas de ese momento, descartábamos una reelección de Trump. Las tasas de interés japonesas sí subieron por encima de cero; los inversores no volvieron a invertir en bonos como se esperaba; X no se declaró en quiebra y todavía no se había llegado a un acuerdo para devolver los mármoles del Partenón a Grecia.

¿Empezará Trump una guerra de aranceles?

Sí, en términos generales, pero no es algo seguro. Por 'guerra arancelaria', digamos que se impondrán aranceles de al menos el 10% a alrededor de la mitad de las importaciones estadounidenses para fin de año. Nadie sabe realmente con Trump, pero definitivamente afectará las importaciones de China, alrededor del 15% del total estadounidense. México y Canadá juntos representan alrededor del 30%, y sus líderes Claudia Sheinbaum y Justin Trudeau -o un sucesor- mantendrán su firmeza en materia de inmigración para evitar los aranceles del 25% con los que Trump ha amenazado.

Otros socios comerciales también harán ofertas y prometerán represalias. Con el tiempo, algunos lo lograrán, pero Trump probablemente disfrutará demasiado de su poder como para deshacerse de la mayoría de los aranceles antes de diciembre. Alan Beattie.

¿Habrá un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia?

Sí, pero el presidente estadounidense tendrá que amenazar con sanciones más duras y aumentar el apoyo estadounidense a Kiev para persuadir a Moscú de que participe seriamente en las negociaciones. Los aliados de EE.UU. convencerán a Trump de que no descarte la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN, al menos al principio.

El ucraniano Volodímir Zelensky aceptará el control ruso de facto, pero no de iure, del territorio que ocupa actualmente, con algunos intercambios de territorios, a cambio de garantías de seguridad europeas con el apoyo de EE.UU., mientras que la adhesión de Ucrania a la OTAN queda finalmente congelada. Vladimir Putin calculará que la determinación europea acabará flaqueando. Ben Hall.

¿Bajarán más las tasas de interés en EE.UU.?

No. Tras las previsiones publicadas por la Reserva Federal de Jay Powell tras su reunión de diciembre, los mercados predijeron que la tasa de los fondos federales sería del 3,9% en diciembre de 2025. De ser así, eso sería apenas un recorte de poco más de un cuarto de punto por debajo del rango objetivo de diciembre de 2024 del 4,25%-4,5%.

Incluso eso era demasiado optimista. Los recortes de impuestos, los aranceles y las deportaciones de Trump aumentarán la presión inflacionaria en una economía que muestra una inflación persistente.

La Reserva Federal tendrá que ser cautelosa, y así será, a menos que (como es posible) se derrumben las bolsas. Mientras tanto, el Banco Central Europeo de Christine Lagarde y el Banco de Inglaterra seguirán recortando, lo que creará más divergencias. Martin Wolf.

¿Seguirá Emmanuel Macron como presidente de Francia?

Sí, pero el hecho de que se plantee la pregunta muestra la debilitada posición de un hombre que en su día fue comparado con Júpiter por su estilo de gobierno verticalista. A unos 30 meses de terminar su segundo mandato, Macron está resentido por su decisión de convocar elecciones anticipadas en verano, que su bando perdió.

Las consecuencias de la votación han puesto una diana en la espalda del presidente: un parlamento sin mayoría que ni siquiera puede aprobar un presupuesto, cuatro primeros ministros en un año y sus logros emblemáticos en materia económica erosionándose.

Todo esto ha envalentonado tanto a su antigua antagonista de extrema derecha, Marine Le Pen, como a la extrema izquierda, que ha pedido su dimisión para desbloquear el estancamiento. Jupiter/Macron ha insistido en que nunca lo haría. Leila Abboud.

¿Caerán los Siete Magníficos?

No, pero tampoco subirán mucho más. El avance de Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla refleja el dinamismo del sector privado estadounidense, el liderazgo de Silicon Valley en tecnología digital y el entusiasmo de los inversores en torno a la inteligencia artificial (IA). Estos factores se mantendrán firmes en 2025; la administración estadounidense entrante es, en esencia, una cuasi toma de control de un mundo político estancado por parte de un sector privado vibrante, liderado por la tecnología.

Pero hay tres grandes advertencias que limitarán una mayor expansión. El gasto de capital se ha disparado hasta un punto en el que puede socavar la rentabilidad; el entusiasmo de los inversores en torno a la IA es tan grande que la decepción parece inevitable. Y las altísimas valoraciones ya están impulsando a algunos inversores a buscar alternativas como empresas tecnológicas más pequeñas.

Ni siquiera la IA puede escapar a la gravedad financiera a largo plazo. Gillian Tett.

¿Caerán aún más los precios de las exportaciones chinas?

Sí. La corriente desinflacionaria que China exporta al mundo se va a profundizar. La competitividad de las empresas chinas, en particular las de alta tecnología, significa que, en términos agregados, los precios de exportación chinos, en renminbi, probablemente caerán aún más abruptamente.

El índice de precios de exportación de China, que cayó un 5,2% interanual en octubre de 2024, podría caer hasta un 10% en algunos meses de 2025.

Eso supondrá un gran shock competitivo para las empresas que rivalizan con grupos chinos, ayudará a Beijing a compensar cualquier aumento de los aranceles estadounidenses y aumentará el riesgo de que los productos chinos baratos desplazados de EE.UU. inunden otros mercados. James Kynge.

¿Se pelearán Elon Musk y Donald Trump?

No. Aunque Trump es conocido por su intolerancia a los egos opuestos, el beneficio que Musk obtiene al seguir estando del lado del presidente es demasiado grande como para desperdiciarlo. Incluso antes de que Trump asumiera el cargo, el patrimonio neto de Musk se había disparado en aproximadamente dos tercios ante la expectativa de que la desregulación impulsaría a Tesla, SpaceX, Neuralink y sus otras empresas.

Se espera que se quede en el cargo al menos hasta el 4 de julio de 2026, el día en que expira el 'Departamento de Eficiencia Gubernamental' que lidera con Vivek Ramaswamy. Edward Luce.

¿Se caerá el mercado de bonos?

No. Puede que cruja, pero no se romperá. Los inversores están en alerta ante cualquier señal de que la postura relajada de Trump respecto al endeudamiento y su insistencia en recortar los impuestos, en una época en la que los niveles de deuda ya son altos, pueda conducir a un momento Liz Truss en el mercado de bonos del gobierno estadounidense.

No es imposible, dada la inflación que probablemente se derive de los aranceles y de la política de inmigración, pero una pérdida desordenada de confianza en los bonos del Tesoro sería tan desastrosa para los mercados estadounidenses, incluidas las acciones, que es poco probable que el presidente ponga a prueba los nervios de los inversores. Katie Martin.

¿Bajarán las emisiones de carbono de China?

No. Las emisiones del mayor contribuyente mundial a los gases de efecto invernadero podrían estar alcanzando su punto máximo antes de 2030, según algunos expertos, pero reducirlas será la parte difícil.

Se espera que los niveles de China en 2024 se mantengan estables o aumenten levemente con respecto a 2023, gracias a una adopción sin precedentes de la energía solar, los vehículos eléctricos y un sector de la construcción deprimido que implicó una menor producción de acero y cemento altamente contaminantes. Pero es probable que las iniciativas de estímulo económico del presidente Xi Jinping en 2025 compensen el gran impulso a la energía solar, los vehículos eléctricos y las baterías a medida que la demanda de energía se recupere. Emiliya Mychasuk.

¿Atacarán Israel y EE.UU. las plantas nucleares de Irán?

No, pero Israel se verá seriamente tentado. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha prometido desde hace tiempo impedir que Teherán desarrolle un arma nuclear. Israel está envalentonado e Irán es vulnerable después de un año de conflicto regional. Sin embargo, Israel probablemente necesitaría el apoyo de EE.UU. -y su luz verde- para destruir las instalaciones nucleares de Irán, y el presidente estadounidense que regresa, por impredecible que sea, se mostrará cauteloso a la hora de provocar la próxima guerra en la región.

Sin embargo, ese cálculo podría cambiar si Teherán se acerca a la fabricación de una bomba nuclear. El legado de un sombrío 2024 en Medio Oriente es que no se puede descartar nada. Andrew England.

¿Alcanzará el bitcoin los u$s200.000?

Sí. El bitcoin superó los u$s100.000 en diciembre, por lo que duplicarlo aún más podría parecer una exageración, pero ¿por qué no? La entusiasta aceptación de las criptomonedas por parte del equipo de Trump, con defensores de los activos digitales nombrados para los principales puestos de Washington, ya las ha impulsado tras las elecciones a máximos históricos.

Bajo un liderazgo más amigable, se espera que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) ponga fin a sus demandas agresivas contra las empresas de criptomonedas y cree reglas para que los bancos de Wall Street y los administradores de activos se sientan más cómodos para comerciar y mantener criptomonedas. Una afluencia de dinero institucional, sin temor a demandas, solo hará subir el precio del bitcoin. Nikou Asgari.

¿Superará India a Japón?

No. Esto sucederá pronto (y ya es cierto en términos de paridad de poder adquisitivo), pero es más probable que ocurra en 2026 que en 2025. Japón terminará el próximo año con una economía un 4,7% más grande, según el FMI, y con la desaceleración del crecimiento de India en los últimos trimestres, se necesitarán más de 12 meses para un sorpasso.

Los tipos de cambio podrían marcar la diferencia, pero el yen ya está débil y la rupia fuerte, por lo que las probabilidades están en su contra. Robin Harding.

¿Representarán los vehículos eléctricos más de una cuarta parte de las ventas mundiales de automóviles?

No. Si la tendencia de los últimos años continúa, es posible que así sea, pero la cifra real puede ser de poco más del 22%. 2025 será otro año difícil para la industria automotriz debido al decreciente entusiasmo de los consumidores, fuera de China, por los vehículos eléctricos. Pero para cumplir con las normas de emisiones más estrictas en Europa y los objetivos de ventas de vehículos eléctricos en el Reino Unido, los fabricantes de automóviles lanzarán docenas de nuevos autos eléctricos y seguirán gastando miles de millones de dólares en descuentos para hacerlos más asequibles.

China seguirá impulsando el crecimiento del mercado a medida que los vehículos eléctricos alcancen la paridad de precios con los vehículos a nafta. La mayor incertidumbre es EE.UU., donde las medidas de la administración entrante podrían frenar la transición a los vehículos eléctricos. Kana Inagaki.

¿Levantará el cepo Javier Milei?

Sí. Temeroso de provocar un aumento de la inflación y preocupado por las bajas reservas, el presidente libertario hasta ahora se ha resistido a eliminar los estrictos límites a la cantidad de moneda extranjera que los individuos y las empresas argentinas pueden comprar.

Pero en 2025, Milei dará el paso. La necesidad de estimular la inversión extranjera y hacer realidad sus instintos de Estado pequeño ocuparán un lugar preponderante en su pensamiento a la hora de evaluar el momento de lo que seguirá siendo una decisión arriesgada. Michael Stott.

¿Tendremos agentes de IA que podamos utilizar?

Sí. La expresión 'agente de IA' o 'agente inteligente' se perfila como la más comentada del próximo año, tanto por las grandes empresas tecnológicas como por las empresas emergentes de IA y corporaciones. Un 'agente de IA' es un software que reside en su teléfono o navegador web y puede realizar tareas digitales en su nombre, desde completar formularios en línea hasta preparar su cesta de la compra, enviar correos electrónicos o transcribir sus llamadas.

El año que viene veremos ofertas de empresas como Google, OpenAI, Anthropic, Microsoft y otras. En última instancia, el agente que se adhiera podría convertirse en nuestro principal conducto hacia el universo digital. Madhumita Murgia.

¿Habrá otro gran acuerdo con un estudio de Hollywood?

Sí. En 2024, Paramount se convirtió en el primer estudio de Hollywood en ceder ante la nueva economía del streaming, cuando la familia Redstone vendió sus derechos al multimillonario tecnológico Larry Ellison y a su hijo productor de películas, David.

El próximo es Warner Bros Discovery. Al igual que Paramount, Warner tiene que hacer frente a la decadencia de su negocio de televisión por cable. El consejero delegado David Zaslav prácticamente puso un cartel de ‘se vende' a los canales por cable en diciembre, al separarlos en una unidad separada y contratar a tres bancos de inversión como asesores. Parece que está en camino una venta a un rival, posiblemente la próxima escisión del negocio de televisión por cable de Comcast, o a una firma de capital privado. Christopher Grimes.