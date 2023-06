¿Puede ChatGPT salvar a los Homero Simpsons del mundo?

Imaginemos a una persona cuyo deseo de una vida fácil es más fuerte que su sentido de la ética. Imaginemos que esa persona dispone de una app de última generación capaz de dar respuestas rápidas a preguntas difíciles. Imaginemos que a esa persona le hacen una pregunta difícil. En lugar de responderla él mismo, la escribe en la computadora y se relaja un rato. Por último, entrega la respuesta de la computadora y se atribuye el mérito de muchas horas de trabajo duro, que no hizo.

Esta es una descripción bastante buena de un alumno de 12 años que conozco, que subió la tarea a ChatGPT, jugó con su Xbox toda la tarde y luego entregó el trabajo de la computadora al profesor, que lo elogió. "Esfuerzo excepcional", fue el comentario del profesor, lo cual, si lo pensamos, es cierto.

También es una buena descripción de cómo se comportó al menos un contador en respuesta a uno de los primeros software de hojas de cálculo, alrededor de 1980. Como relató Steven Levy en su artículo de Wired de 1984 A Spreadsheet Way of Knowledge, este contador, cuando recibió "una tarea urgente, se sentó con su hoja de cálculo, la terminó en una o dos horas y la dejó en su mesa durante dos días. Luego lo envió por Fed Ex al cliente y recibió todo tipo de elogios por trabajar horas extras".

ChatGPT no tiene precedentes en cuanto a su capacidad para generar respuestas plausibles a una gran variedad de preguntas . Pero tiene precedentes muy claros en otros aspectos, desde el esquilador mecánico y la navegación por satélite hasta la hoja de cálculo. Estos precedentes nos dan algunas pistas sobre lo que podría ocurrir a continuación.

La primera es que, si la tecnología funciona bien desde el principio, puede adoptarse rápidamente . He escrito muchas veces que el motor eléctrico tardó más de tres décadas en imponerse. Antes de que los propietarios de las fábricas pudieran aprovechar sus ventajas, hubo que replantear, reciclar y reestructurar muchas cosas.

Pero no todas las tecnologías requieren transformaciones tan épicas. La hoja de cálculo digital arrasó el mundo empresarial en unos cinco años. Era demasiado buena y fácil de usar en comparación con las alternativas escritas a mano.

En segundo lugar, las nuevas tecnologías no destruyen necesariamente puestos de trabajo, ni siquiera en los sectores más directamente afectados . El podcast Planet Money calculó que entre 1980 (aproximadamente cuando empezaron a utilizarse comercialmente las hojas de cálculo digitales) y 2015, el sector de contabilidad estadounidense perdió 400.000 puestos de trabajo y ganó 600.000. Los puestos perdidos eran a menudo contadores cuya función consistía en machacar aritmética mediante calculadoras. Los puestos ganados eran -¿me atrevo a decirlo?- de contabilidad creativa.

Pero es la tercera idea la que más me intriga: las distintas tecnologías inclinan el campo de juego en direcciones diferentes . La hoja de cálculo multiplica las habilidades de un usuario experto, pero la navegación por satélite es diferente: es una alternativa a la pericia.

El esquilador mecánico dio un vuelco a la vida de los trabajadores textiles calificados porque puso al alcance de casi cualquiera una tarea difícil y altamente especializada. Su uso fue despreciado por los rebeldes luditas porque, al igual que la navegador por satélite, hacía innecesaria su pericia.

La hoja de cálculo digital es un ejemplo de 'cambio tecnológico basado en la calificación' que ayuda a las personas productivas a ser aún más productivas . Durante aproximadamente medio siglo, el cambio tecnológico basado en la calificación ha sido la norma y una razón importante por la que la desigualdad de ingresos ha aumentado a lo largo de las décadas. Pero como demuestran la navegador por satélite y el esquilador, algunas nuevas tecnologías aumentan la productividad de los trabajadores menos expertos. Esto no reducirá automáticamente la desigualdad: los esquileos pueden haber ayudado un poco a los trabajadores no cualificados, pero sobre todo han beneficiado a los capitalistas.

¿Y qué hay de los sistemas de inteligencia artificial (IA) generativa como ChatGPT y Bard? ¿Multiplican la producción de los trabajadores de élite o proporcionan más ayuda a quienes la necesitan? Es demasiado pronto para estar seguros, pero las primeras pruebas son intrigantes.

Un estudio, realizado por los economistas Erik Brynjolfsson, Danielle Li y Lindsey Raymond, estudió lo que ocurrió cuando se desplegó un asistente conversacional basado en IA en una plantilla de más de 5000 agentes de atención al cliente que trabajaban para una empresa de software. Estos trabajadores solían mantener largas conversaciones de texto con clientes frustrados, intentando resolver problemas técnicos. Mientras tanto, el chatbot escaneaba el chat y sugería posibles respuestas al trabajador de atención al cliente, que podía utilizarlas, ignorarlas o adaptarlas .

Brynjolfsson y sus colegas descubrieron que los chatbots ayudaban: los trabajadores resolvían fácilmente más problemas de sus clientes, y lo hacían un 14% más rápido. Además, los chatbots no dependían de las habilidades: los mejores agentes, los más experimentados, no se beneficiaron del chatbot, mientras que los menos experimentados y calificados resolvieron un 35% más de consultas por hora . Estos trabajadores inexpertos también aprendieron y mejoraron más rápidamente que los que no tenían acceso al chatbot.

En otro estudio, realizado por los economistas Shakked Noy y Whitney Zhang, se asignaron tareas de escritura a varias personas. La mitad tenía acceso a ChatGPT y la otra mitad no. De nuevo, fueron las personas menos calificadas las que disfrutaron de mayores beneficios. Los Homero Simpsons del mundo, marginados durante mucho tiempo por la tecnología, podrían encontrar por fin un invento a su favor.

Aún me inquieta el daño que los nuevos sistemas de IA generativa podrían causar a nuestro ya maltrecho ecosistema de la información y la convulsión que podrían provocar en el mundo del trabajo del conocimiento. Pero también me motiva la esperanza de que puedan mejorar la vida laboral de algunas personas marginadas durante mucho tiempo.

Homero Simpson propuso un brindis: "¡Por el alcohol! La causa y la solución de todos los problemas de la vida". Es posible que pronto los Homeros de todo el mundo sientan lo mismo por ChatGPT.