Por qué la 'fiebre del oro' va a seguir en el corto plazo

Si hay algo que muestra el repunte del precio del oro registrado este año, es que el metal precioso ha dejado de estar estrechamente vinculado al ciclo de tasas de interés. Pero eso no quiere decir que el recorte de tasas no vaya a tener sus efectos: las declaraciones de la semana pasada en el simposio de Jackson Hole, en Wyoming, sobre las inminentes rebajas de tasas darán al oro un brillo adicional.

Tradicionalmente, se ha considerado al oro como una mejor inversión cuando las tasas están bajas y otras clases de activos no suben mucho. Siguiendo esta teoría, el metal debería haber tenido un mal comienzo de 2024, dado el comportamiento inesperadamente sólido de la renta variable estadounidense, la resiliencia de la economía y el retraso en las rebajas de tasas previstas por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, el activo ha subido un 22% este año, superando al S&P 500, y recientemente cruzó la barrera de los u$s2500 la onza troy.

Es evidente que había compradores cuya principal preocupación no era el costo de oportunidad de tener oro. Es aquí donde entran los bancos centrales, que en la primera mitad del año compraron 483 toneladas del metal precioso, según el Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor cantidad desde que el organismo empezó a recopilar datos. Es difícil no atribuir en parte este colosal aluvión de compras a la crisis Rusia-Ucrania, y en particular al congelamiento de los activos del banco central ruso llevada a cabo en 2022. Esto, previsiblemente, motivó el deseo de las grandes economías emergentes de alejarse del dólar.

"La burbuja de todo": la nueva fiebre del oro refleja los temores del mundo

Aunque trimestralmente las compras fluctuarán, y de hecho fueron más bajas en el segundo trimestre en comparación con el primero, esto parece un viento de cola estructural para la demanda de oro que es independiente de todo lo demás que ocurra en el sistema financiero.

A esta tendencia se añade la tradicional rotación de las carteras hacia el oro, que se produce cuando bajan las tasas de interés. Los particulares adinerados y los inversores financieros han llenado sus cajas fuertes. Las entradas en fondos cotizados en Bolsa respaldados por el oro se reanudaron en mayo, y julio fue el tercer mes positivo consecutivo, con entradas de u$s3700 millones.

El oro en precios récord: quiénes son los nuevos inversores que están empujando el rally

Aunque se trata de una tendencia cíclica, más que estructural, no parece que vaya a cambiar pronto. Las convulsiones sufridas por los mercados este verano boreal también deberían contribuir a impulsar el interés por el metal precioso, en la medida en que reaviven la preocupación por la volatilidad de los mercados de renta variable.

Hay, por supuesto, muchos escenarios en los que el oro perdería brillo. Una aceleración del repunte del mercado bursátil, tasas de interés más altas durante más tiempo y un menor riesgo geopolítico podrían conspirar para reducir la demanda del metal. Pero, tal y como están las cosas, los argumentos a favor de todos ellos parecen carecer de fuerza.