La guerra de los chips: Estados Unidos traba las exportaciones a China

China condenó una medida del gobierno de Estados Unidos que amenaza su acceso a procesadores de alta gama de empresas estadounidenses que son fundamentales para el trabajo de inteligencia artificial más exigente, luego de que Washington redobló sus esfuerzos para restringir exportaciones de tecnología de punta a su rival comercial y militar.

Los funcionarios estadounidenses le dijeron al fabricante de chips Nvidia que necesitará licencias especiales para vender a los clientes chinos dos de sus procesadores que se usan ampliamente para acelerar los cálculos de IA, dijo la compañía en un comunicado.

"Se cayó por la ventana": muere el presidente de una petrolera rusa que se opuso a la guerra en Ucrania



El gobierno está imponiendo el requisito a cualquier producto que contenga su A100 y las próximas unidades de procesamiento gráfico H100. Los procesadores se utilizan como "aceleradores" para agilizar las partes más intensivas en datos de los cálculos de aprendizaje automático utilizados en la IA.

AMD, cuyas GPU también se utilizan como aceleradores para los cálculos de IA, dijo que también le habían dicho que tendría que solicitar licencias para vender su acelerador más avanzado, el MI250X, en China.

Nvidia dijo que la represión tenía como objetivo evitar el uso militar de los procesadores. Sin embargo, los potentes chips de IA son una tecnología importante de doble uso que también desempeña un papel central en los centros de datos de las empresas que procesan grandes volúmenes de datos, lo que puede generar efectos económicos más amplios.

Las acciones de la compañía cayeron un 7,7 por ciento en Nueva York en la rueda de ayer.

El funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo que EE.UU. estaba tratando de imponer un "bloqueo tecnológico" a China. Y añadió que la prohibición mostraba que EE.UU. estaba tratando de mantener su "hegemonía tecnológica".

La medida marca la última barrera de EE.UU. para restringir las exportaciones de tecnología a China por temor a que puedan usarse con fines militares. Washington ha impuesto restricciones a la exportación de tecnología a varias empresas chinas y ha apuntado al impulso del país por la autosuficiencia en semiconductores.



El representante del Ministerio de Comercio de China, Shu Jueting, dijo que la medida socava los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas y la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro mundiales.

Nvidia dijo que Washington había indicado que el nuevo requisito de licencia abordaría el riesgo de que los productos puedan usarse o desviarse a usuarios militares en China y Rusia. Agregó que no vendía a clientes en Rusia.

Los analistas del banco de inversión Jefferies dijeron que los mayores usuarios de los conjuntos de chips en China eran los proveedores de servicios en la nube y las grandes empresas de Internet. No había sustitutos locales directos, dijeron, y una alternativa sería usar múltiples procesadores de gama baja de Nvidia que no estuvieran prohibidos. Este intento de replicar la potencia de procesamiento no lograría las mismas velocidades y tendría un costo mucho más alto, agregaron.

Nvidia dijo que la orden también se aplica a las GPU vendidas en Rusia, aunque no vende sus productos en el país. Agregó que alrededor de 400 millones de dólares en ventas potenciales a China este trimestre podrían verse afectados por el nuevo requisito de licencia.