La cárcel china del Covid: la liberación

Cualquier incomodidad era secundaria frente al impacto psicológico de la incertidumbre. Aunque al llegar me dijeron que mi estancia sería de siete días, en realidad serían diez . El servicio de atención al cliente, en varias y largas discusiones, me dijo que la "lista de nombres" de los que iban a ser enviados a casa se publicaba diariamente y no estaba disponible con antelación. Al cabo de un tiempo, el resto de mis problemas desaparecieron y sólo pensaba en salir.

Aunque se suponía que debíamos permanecer dentro de nuestros cubículos, a veces surgía la posibilidad de deambular brevemente fuera y, antes de que la cámara diera la alarma, intercambiar información y ocasionalmente bienes con otros residentes. Cuanto más observaba, más insensible me volvía a la experiencia.

La cárcel china del Covid: cómo se pasan los días en un centro de detención secreto (Parte I)

La cárcel china del Covid: la cuarentena (Parte II)



Las instalaciones estaban rodeadas de altos árboles y, a última hora de la tarde, cuando el sol se ponía a través de ellos, se podía abrir la puerta y dejar que la luz entrara. Un día entablé una conversación con tres empleadas que se reunían a menudo para charlar a poca distancia de mi lugar. Su percepción del lugar en el que estábamos presos, y en el que trabajaban largas horas, era radicalmente diferente a la mía. Estaba bien, decían. Tienen su propia computadora.

Mi conversación con las tres mujeres continuó. Su sensación de que lo que ocurría era normal era extrañamente persuasiva. Era como si la burocracia, y no el virus, fuera el fenómeno natural. Tal vez juzgué mal todo desde el principio. Esto no se parecía en nada a la cárcel.

Es más fácil subir al cielo que discernir el funcionamiento interno de las listas de nombres. Para que tu nombre aparezca en la que te permite salir, tienes que estar un día antes en la llamada lista de doble test. Si lo estás, las enfermeras te toman una muestra de la nariz y la boca y luego hacen lo mismo con la otra fosa nasal. Insistí mucho para estar en esta lista, pero no se pudo confirmar nada hasta el mismo día de la prueba.

Cuando vinieron las enfermeras, también analizaron el suelo, mi bolso, mi teléfono móvil y el mando a distancia del aparato de aire acondicionado. Todos los test, al igual que la docena de pruebas que me habían hecho en las dos semanas anteriores, dieron negativo. Por fin mi código cambió a verde.

Cuando se acercaba mi salida, me puse los zapatos por primera vez en mucho tiempo. En las noticias locales, se informaba de que se estaban construyendo otras instalaciones cerca de Shanghái, esta vez para personas que realmente tenían Covid. En las noticias internacionales, se decía que el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, que comenzó después de mi llegada, estaba a punto de concluir.

Libertad

Antes de subir al bus, me entregaron un certificado. Era como si yo, Tnomab William Hale, acabara de completar un examen o, al menos, de recibir otra formación. El autobús estaba lleno. No había radio; todo el mundo ponía música a todo volumen en su teléfono, que pronto se vio ahogada por el torrente de aire de las ventanas abiertas. Pensé que el viaje terminaría con una espectacular vista de los rascacielos de la ciudad. Pero me quedé dormido y, cuando me desperté, apenas me fijé en ellos.

De vuelta en mi hotel, el agua caliente estaba caliente y el colchón blando. La báscula del baño marcaba un número más bajo. Era el momento adecuado para una comida de celebración. Pero cualquier restaurante me exigiría escanear mi código QR, arriesgándome a repetir todo el proceso.

Pasé un rato deambulando por la calle, intentando decidir qué hacer. Mientras me cruzaba con multitud de personas en bares y restaurantes, se me ocurrió que había que estar loco para arriesgar la libertad tan a la ligera. Vivían en un mundo paralelo.

Me acerqué a un restaurante de carne y pregunté si tenía que pasar el código para pedir comida para llevar. Cuando me dijeron que no, sentí un gran alivio. Entonces me vi a mí mismo: un hombre -lo llamaré Tnomab- de 1,80 de altura, con el pelo entre rubio y grisáceo, con bigote y barba de 10 días. Mientras agarraba su teléfono, su movimiento era a la vez apresurado y cansado, como si fuera a pagar cualquier precio.