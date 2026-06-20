Adiós Estados Unidos, Rusia y China: dos naciones latinoamericanas dominarían la economía global y las relaciones internacionales para siempre. (Fuente: Archivo EC Colombia).

En los próximos años, el equilibrio económico mundial podría cambiar de manera notable, ya que se perfilan nuevos actores que ganan protagonismo. Diversos informes de organismos internacionales y consultoras sugieren que Brasil y México tienen el potencial de posicionarse entre las economías más relevantes del mundo hacia 2030, gracias a su vasta población y crecimiento constante.

Este avance no solo implicaría desplazar a países tradicionalmente líderes, sino que también fortalecería el papel de la región. En este contexto, América Latina podría adquirir una mayor relevancia en decisiones económicas y políticas a nivel global, alterando el equilibrio geopolítico existente.

Economías que liderarán el nuevo orden global

Recientes proyecciones de entidades internacionales y bancos de inversión sugieren que Brasil y México tienen el potencial de avanzar considerablemente, ocupando un lugar entre las diez mayores economías del mundo en un horizonte de cinco años. Este pronóstico, basado en el PIB medido por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), no solo refleja el auténtico tamaño de sus mercados internos, sino que también evidencia un cambio estructural en el peso económico de América Latina, capaz de alterar el liderazgo tradicional de diversas potencias históricas.

En el marco de una competencia continua entre Estados Unidos, China y Rusia por la hegemonía internacional, América Latina empieza a ganar visibilidad estratégica, adquiriendo la capacidad de influir en los debates de gran importancia que determinarán el futuro del orden mundial.

El avance de Brasil y México no se basa exclusivamente en su vasta extensión territorial o en la abundancia de sus recursos, sino que radica en una transformación profunda de sus estructuras productivas y tecnológicas, lo cual los posiciona como actores significativos en una economía global que se fragmenta progresivamente.

El ascenso de Brasil y México cambiará el equilibrio económico global en 2030. (Fuente: Montaje EC)

Nuevo equilibrio del poder global en 2026

Especialistas en geopolítica y economía internacional coinciden en que el avance simultáneo de Brasil y México provocará un reajuste de alianzas políticas y comerciales, con consecuencias directas sobre el comercio internacional, los flujos energéticos y la diplomacia global.

Brasil consolida su protagonismo dentro del bloque BRICS, fortaleciendo la cooperación con China, India y Rusia y ampliando su margen de influencia sobre los países del sur global.

México, mientras tanto, profundiza su vínculo con América del Norte, pero adopta una postura más autónoma, ampliando acuerdos y asociaciones con Europa y Asia para reducir dependencias.

En conjunto, ambos países se posicionan como nodos de conexión entre Oriente y Occidente, un rol estratégico que los convierte en actores centrales del nuevo equilibrio internacional.

Crecimiento del PIB de México y Brasil para 2030

Las cifras son innegables:

Brasil alcanzaría un PIB superior a los USD 4,4 billones , impulsado por el crecimiento del sector energético, la minería verde y la expansión tecnológica.

, impulsado por el crecimiento del sector energético, la minería verde y la expansión tecnológica. México, en tanto, rondaría los USD 3,6 billones, con una economía basada en innovación, manufactura avanzada y energías limpias.

América Latina se fortalece: fin del orden unipolar

El presidente Lula da Silva en Brasil y la mandataria Claudia Sheinbaum en México comparten un mismo objetivo: convertir a sus naciones en polos de atracción global, generando empleo, innovación y estabilidad en un contexto internacional cada vez más incierto.

Con políticas de industrialización sostenible, acuerdos energéticos estratégicos y una población joven en crecimiento, ambos países podrían redefinir la arquitectura económica mundial.

El ascenso económico de Brasil y México refleja una tendencia irreversible hacia la multipolaridad, en la que el poder se reparte entre distintas regiones y no se concentra exclusivamente en los gigantes tradicionales.