FMI: récord de préstamos, mientras la economía mundial empeora

Los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) a países con problemas económicos han alcanzado un nivel récord, conforme el prestamista de última instancia del mundo enfrenta crisis simultáneas que han llevado al menos a cinco países al default, y se espera que sigan aún más.

La pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania y un fuerte aumento de las tasas de interés mundiales han obligado a decenas de países a buscar la ayuda del FMI. Un análisis del Financial Times de los datos del FMI muestra que a fines de agosto el volumen de préstamos desembolsados por el Fondo ascendía a u$s 140 mil millones en 44 programas separados .

La cifra, que se espera que crezca aún más en los próximos meses a medida que se disparan los costos de los préstamos, ya es más alta que la cantidad de crédito pendiente a fines de 2020 y 2021, cuando los niveles alcanzaron máximos anuales récord.

Los expertos predicen que los grandes aumentos de tasas adicionales por parte de los principales bancos centrales del mercado aumentarán los costos de los préstamos en todo el mundo y correrán el riesgo de desencadenar una recesión severa. Algunos analistas dicen que la capacidad de préstamo del FMI pronto podría estirarse hasta sus límites, conforme los países pobres que están excluidos del mercado de deuda internacional se ven obligados a recurrir al Fondo en busca de apoyo.

Los compromisos totales del FMI, incluyendo los préstamos acordados pero aún no desembolsados, ya ascienden a más de u$s 268 mil millones.

Kevin Gallagher, del Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston, advirtió que "sólo un número limitado de países" podría recibir apoyo del FMI sin "romper el balance del FMI".

Gallagher es coautor de un informe que advierte que 55 de los países más pobres del mundo enfrentan pagos de deuda de u$s 436 mil millones entre 2022 y 2028, con alrededor de u$s 61 mil millones venciendo este año y en 2023, y casi u$s 70 mil millones en 2024.



El Fondo minimizó las preocupaciones. Sus compromisos totales son "todavía una fracción del casi u$s1 billón que podría estar disponible", dijo Bikas Joshi, jefe de división del departamento de estrategia, política y revisión del FMI. "La cantidad de préstamos está aumentando en proporción con los mayores riesgos que enfrentan los países que recurren a nosotros en busca de apoyo".

El FMI está en negociaciones con varios países sobre paquetes de apoyo que aumentarían aún más sus compromisos totales.

Zambia y Sri Lanka -que defaultearon durante la pandemia junto con Líbano, Rusia y Surinam- están negociando rescates del FMI como parte de los esfuerzos para reestructurar sus deudas. Ghana, Egipto y Túnez están en conversaciones iniciales para obtener un apoyo similar.

El FMI aprobó un rescate de u$s 1,1 mil millones para Pakistán a fines de agosto; Argentina recibirá u$s 3,9 mil millones en las próximas semanas como parte de su programa de u$s 41 mil millones.

Bajo las reglas del FMI, los países miembros generalmente sólo pueden obtener un apoyo equivalente al 145% de su cuota del FMI, o participación accionaria, que está aproximadamente en línea con la participación de cada país en la economía global.

Esto dejaría u$s 370 mil millones disponibles para países de ingresos bajos y medianos de la capacidad crediticia total de aproximadamente u$s 940 mil millones del FMI.

Pero ese límite a menudo se supera. El paquete de apoyo de Argentina -aprobado en marzo como una reestructuración de su rescate récord de u$s 50 mil millones del FMI en 2018- equivale a más de 10 veces su cuota . Los analistas de Goldman Sachs esperan que Egipto obtenga pronto un paquete de u$s 15 mil millones, equivalente a casi seis veces su cuota.

El FMI está haciendo adiciones limitadas a su capacidad de préstamo. Tradicionalmente, presta de dos servicios principales, la llamada Cuenta de Recursos Generales y el Fideicomiso para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza, que presta a tasas de interés más bajas a los países de bajos ingresos.

Recientemente estableció un fideicomiso de resiliencia y sostenibilidad, diseñado para ayudar a los países a enfrentar desafíos sistémicos como el cambio climático, que Joshi dijo que recibió compromisos de financiamiento por valor de u$s 40 mil millones, frente a un objetivo de u$s 45 mil millones.

Es probable que el directorio del FMI apruebe un nuevo programa para abordar crisis alimentarias, para ayudar a los países afectados por el aumento de los costos de los alimentos, antes de sus reuniones anuales el próximo mes.