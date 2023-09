El petróleo aumenta por arriba de los u$s 90 por primera vez en el año

Los precios del petróleo subieron este martes por arriba de los u$s 90 el barril por primera vez en 2023 , después de que Arabia Saudita y Rusia dijeran que ampliarían sus recortes voluntarios de producción y exportación hasta fines de año.

Arabia Saudita, que lidera junto con Rusia el cártel ampliado de la OPEP+, ha recortado un millón de barriles diarios adicionales del mercado mundial desde julio, en lo que en un principio se había considerado una medida temporal.

Sin embargo, tras haber prorrogado el recorte hasta finales de septiembre , los medios de comunicación estatales saudíes informaron que el reino mantendría su reducción de 1 millón de barriles diarios hasta finales de diciembre, citando al Ministerio de Energía.

Putin y Kim Jong-un planean reunirse para avanzar con la venta de armas a Rusia, advierte EE.UU.

Este martes, el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, anunció que su reducción de 300.000 b/d se mantendría hasta fines de año.

La medida, que amenaza con reavivar la preocupación por la inflación en todo el mundo, es el último esfuerzo de dos de los mayores productores mundiales de petróleo por impulsar los precios, a pesar de que gran parte del mundo está enfrentando costos energéticos más altos.

Es probable que aumente las tensiones con la Casa Blanca, que ha criticado al reino por colaborar estrechamente con Rusia, a pesar de la invasión de Ucrania por parte de Moscú y su utilización del suministro de gas natural a Europa como un arma.

El Gobierno de Biden quiere mantener bajo control los precios de la nafta de cara a las elecciones presidenciales del año que viene; la inflación y los costos de los combustibles ya se han convertido en áreas de ataque para el partido republicano.

Tras el anuncio de Arabia Saudita, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, declaró que el presidente Joe Biden estaba centrado en hacer "todo dentro de su caja de herramientas para poder conseguir precios más bajos para los consumidores en los surtidores de Estados Unidos".

Pero dijo que no había planes para una reunión bilateral con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en la cumbre del G20 de este fin de semana en Nueva Delhi y que el anuncio de este martes no cambiaría eso.

Caída del precio del petróleo y miedo a la recesión frenan el rally del sector energético

Bob McNally, presidente de Rapidan Energy y exasesor energético de la Casa Blanca, dijo que los recortes parecían diseñados para demostrar la "unidad" de Arabia Saudita y Rusia en política petrolera y para limitar el riesgo de que una desaceleración del crecimiento económico mundial pesara sobre el precio del crudo.

"Salvo que se produzca una brusca desaceleración económica, estos recortes de la oferta provocarán profundos déficits en los balances petroleros mundiales y deberían impulsar los precios del crudo muy por encima de los u$s 90 por barril", añadió McNally.

El crudo Brent, de referencia internacional, subió el martes un 1,2%, a u$s 90,04, superando los u$s 90 por barril por primera vez desde noviembre. El West Texas Intermediate se situó en u$s 86,69, con una suba similar.

Petróleo: por qué la OPEP recorta la producción justo ahora y cómo impacta en el precio

Personas del sector temen que el presidente ruso, Vladimir Putin, intente utilizar el suministro de petróleo para influir en las elecciones estadounidenses, ya que posibles candidatos, como el expresidente Donald Trump, han sugerido que intentarán que Ucrania negocie con Moscú.

Arabia Saudita también mantenía una estrecha relación con Trump, que realizó al reino su primera visita al extranjero en 2017 antes de desechar el acuerdo nuclear con Irán. El príncipe heredero, líder de facto del reino, también quiere un precio del petróleo más alto para ayudar a financiar su programa de reformas económicas.

Su hermanastro, el príncipe Abdulaziz bin Salman, es el ministro de Energía de Arabia Saudita y ha puesto la política petrolera del reino en una posición más firme, a pesar de la presión de EE.UU. para aumentar la producción para ayudar a enfriar la inflación.

OPEP recortó su producción de petróleo: cuánto subirá el precio en los próximos meses y cómo impacta en el mercado

Dan Pickering, director de inversiones de Pickering Energy Partners, dijo que Arabia Saudita estaba claramente "comprometida" con un precio más alto y quería asegurarse de que el crudo no retrocediera . El Brent ha subido cerca de un 15% desde que comenzaron a aplicarse los recortes a principios de agosto.

"Para mí, la prórroga de este recorte demuestra que Arabia Saudita va en serio", afirmó Pickering. "El precio mínimo del crudo está subiendo".

Los medios de comunicación estatales de Arabia Saudita dijeron que la decisión seguiría revisándose mensualmente, pero subrayaron que la producción podría revisarse al alza o a la baja, lo que indica que el reino no ha descartado nuevos recortes.

Su producción se ha reducido de unos 10,5 millones de b/d en abril a unos 9 millones de b/d, mediante una combinación de los objetivos de producción obligatorios de la OPEP+ y sus recortes voluntarios.

El último anuncio significa que la producción de petróleo de Arabia Saudita se mantendrá probablemente en 9 millones de b/d hasta fines de diciembre, un 25% por debajo de su capacidad máxima de 12 millones de b/d.