Cómo un estudiante ganó u$s 110 millones con la ola de acciones meme

A la edad de 18 años, Jake Freeman se postuló para presidente de Estados Unidos, recolectó firmas, formó un comité de campaña y registró su candidatura ante la Comisión Federal de Elecciones.

"Quería ser el más joven en la boleta", dijo Eray Sabuncu, un amigo que asistió a la misma escuela secundaria suburbana de Nueva Jersey y firmó el formulario para las elecciones de 2020 en calidad de tesorero. "No sabía entonces que iba a ser famoso".

Como era de esperar, la candidatura presidencial no llegó a ninguna parte, pero Freeman, que ahora tiene 20 años, se ha convertido en uno de los inversores más jóvenes en generar una ganancia inesperada de nueve cifras al negociar en el frenesí bursátil de los memes. La semana pasada, Financial Times informó que el estudiante de matemáticas aplicadas y economía, que estudia en la Universidad del Sur de California, había cristalizado una ganancia de u$s 110 millones después de vender acciones del minorista en crisis Bed Bath & Beyond.

El martes, Freeman vendió su participación de más del 6 por ciento en el minorista, que opera tiendas cavernosas llenas de artículos para el hogar y aparatos, por aproximadamente u$s 27 por acción. Lo había acumulado solo unas semanas antes cuando las acciones cotizaban por debajo de $ 5,50.

"Originalmente esperaba que pudiera llegar a u$s 8 o u$s 9 por acción", dijo Freeman al FT el miércoles mientras esperaba el autobús del aeropuerto de Los Ángeles al campus universitario. "Me sorprendió mucho que subiera tan rápido".

Después de aumentar su participación en julio, Freeman escribió una carta a los directores de la compañía sugiriendo que usaran una estrategia financiera compleja que capitalizaría el estatus del minorista como una acción meme para recaudar efectivo y reducir su carga de deuda existente en más de la mitad .

"Puedo aprovechar el lado de las matemáticas para hacer jugadas basadas en estadísticas", dijo.

El informe de FT sobre la ganancia inesperada de Freeman el miércoles desató una tormenta mediática, con medios de todo el mundo retomando la historia mientras los sitios de redes sociales se iluminaban con la noticia. Pero la historia de un estudiante universitario que ganó el premio mayor de acciones de memes también provocó un escepticismo generalizado.

En Twitter y Reddit, abundaron las preguntas, desde si Freeman realmente existió o si actuaba como representante de otra persona hasta cómo un inversionista aficionado joven pudo haber ganado tanto dinero con una apuesta altamente concentrada en tan poco tiempo.

La principal de las preguntas fue cómo había recaudado 27 millones de dólares de capital en primer lugar a través de un vehículo registrado en el pueblo de vaqueros de Sheridan, Wyoming, un estado que se ha convertido en un imán para las personas que establecen sociedades de responsabilidad limitada debido a sus bajos impuestos y estrictas reglas de privacidad.

Freeman no era ajeno a tales dudas. Después de revelar su participación en julio, fue objeto de una campaña de investigación en Reddit, donde los traders intentaron averiguar su identidad. "Había teorías de conspiración que iban desde que en realidad no existo hasta que soy la fachada de un parque de diversiones taiwanés", dijo.

Pero la respuesta a la noticia de que había obtenido una ganancia tan grande fue de una magnitud diferente. En un correo electrónico el viernes, al rechazar más solicitudes de entrevistas, Freeman dijo que se había sentido "abrumado" por el huracán de cobertura de prensa.

En entrevistas con los compañeros de clase, mentores y maestros de Freeman, surge un retrato de un joven adulto precoz, liberado de las presiones normales de su generación, que pasó los veranos de su adolescencia haciendo una pasantía en un fondo de inversión cuantitativo.

Hay pocas dudas de que Freeman es quien dice ser. Antes de publicar su historia, el FT le pidió una copia de su licencia de conducir, que tenía una dirección que coincidía con la de sus archivos de Bed Bath. El registrador de la USC confirmó que Freeman estaba en su último año, lo que significa que se saltó un año y está en camino de terminar su carrera antes de tiempo.

Lo que está menos claro es cómo Freeman reunió tanto capital inicial. Se negó a revelar los nombres de sus inversores, citando acuerdos de confidencialidad, pero dijo que había consultado a amigos, familiares y otras personas en su órbita.

Freeman realizó una pasantía en Volaris Capital Management, con sede en Nueva Jersey, bajo la tutoría de su fundador Vivek Kapoor, quien dijo que no estaba involucrado en el negocio de Bed Bath. La pareja ha publicado dos artículos académicos que examinan teorías complejas sobre incumplimientos de deuda y contratos de opciones. Más recientemente, estudiaron juntos el sánscrito latinizado.

"Él no es del molde típico en el que las escuelas conspiran para transformar a nuestros niños pequeños", dijo Kapoor. "Jake es un tipo inteligente y perspicaz con un denso conjunto de neuronas que puede abordar cualquier problema sin dogmas".

Fue el tío de Freeman, Scott, quien lo introdujo por primera vez en el trading. Un ejecutivo farmacéutico que ayudó a fundar una empresa que cotiza en bolsa centrada en los alucinógenos, comenzó a hacer inversiones con su sobrino cuando Jake tenía 13 años. Su primera apuesta valió $500. Con el tiempo, sus padres le dieron más dinero. Describió su apoyo como "sustancial".

Criado en Summit, Nueva Jersey, un suburbio rico poblado por viajeros de la ciudad de Nueva York, Freeman es descrito por antiguos compañeros de secundaria como inteligente y maduro para su edad. "Siempre fue muy inteligente y ambicioso, incluso en la escuela secundaria", dijo Sabuncu, el amigo que firmó los documentos presidenciales.

La pareja formaba parte de un equipo que ganó una competencia empresarial en 2020 por un proyecto que usaba enzimas vegetales para descomponer los plásticos en los desechos domésticos. Freeman también estaba en un club de robótica local que fue al campeonato mundial.

"Lo que recuerdo de Jake es que era totalmente optimista, muy confiado y dispuesto a seguir su propio camino", dijo Jeremy Morman, profesor de física de la escuela secundaria de Freeman. Después de sus exámenes de último año, Freeman tomó una clase adicional de física con Morman sobre relatividad. "Solo quería aprender tanto como fuera posible de todos".

Morman recuerda que otros estudiantes acribillaron a Freeman con preguntas sobre inversiones. "Si le preguntabas qué es comprar con margen, cómo funciona esto o qué significa eso, siempre estaba muy abierto y feliz de hablar", dijo.

Freeman comenzó a armar la transacción que lo haría famoso este verano a raíz de una caída del mercado que había golpeado las acciones de memes que alguna vez se dispararon como AMC, GameStop y Bed Bath . El valor de estas acciones se ha disparado en ocasiones gracias a los inversores minoristas, muchos de los cuales frecuentan los foros de mensajes en Reddit, a pesar de que las empresas han tenido problemas financieros.

Al ofrecer las acciones al alza, estos traders diarios han logrado diseñar "apretones cortos" sobre los fondos de cobertura que apostaron a que los precios de las acciones caerían. Se deleitaron con el dolor que sentían los inversores profesionales y lo que percibieron como una rara victoria de Main Street sobre Wall Street.

Freeman creía que la volatilidad de estas acciones, que era evidente en el precio de las opciones sobre las acciones, podría usarse como un mecanismo de supervivencia.

Empezó a buscar un minorista en crisis en el que invertir, donde el mercado había subestimado gravemente sus probabilidades de supervivencia. En junio, Freeman compró deudas en la cadena de farmacias Rite Aid, pero la oportunidad se evaporó cuando la compañía anunció una oferta pública que disparó sus bonos y acciones.

Freeman luego centró su atención en Bed Bath, una de las acciones favoritas de los memes cuyo valor se había desplomado en medio de una caída de ventas y una crisis de efectivo que amenazaba su supervivencia como negocio en marcha. "Me di cuenta de que con el tipo correcto de realineamiento de su deuda, realmente podían reducir su tesis de bancarrota", dijo Freeman.

La novedosa solución que propuso para Bed Bath consistía en utilizar la alta volatilidad del precio de sus acciones para ofrecer a los tenedores de bonos un trato que aligeraría su carga de deuda senior de 1200 millones de dólares a 500 millones de dólares. El plan dependía de que la empresa ofreciera certificados de acciones y pagarés convertibles a los tenedores de deuda a cambio de reducir el apalancamiento de la empresa. Si la empresa reparara su balance y el precio de las acciones se recuperara, las garantías aumentarían de valor.

La sugerencia poco convencional fue similar a una estrategia que intentó la agencia de alquiler de autos Hertz en 2020, que intentó emitir nuevas acciones después de declararse en bancarrota, un plan que se frustró cuando la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. bloqueó la maniobra.

El 20 de julio, Freeman reveló su inversión en Bed Bath en una presentación de valores, a la que se adjuntaba una carta de nueve páginas en la que recomendaba que la empresa prosiguiera con urgencia el canje de deuda propuesto. Sin tal acción, creía que Bed Bath pronto quebraría.

Freeman luego comenzó a discutir su inversión en Twitter, Reddit y un sitio llamado GMEdd.com. "Quería articular su plan a los inversores minoristas", dijo Rod Alzmann, cofundador del sitio.

En agosto, las acciones de Bed Bath comenzaron a dispararse luego de un impulso renovado en Reddit, donde los moderadores del canal WallStreetBets levantaron la prohibición de hablar sobre las acciones. Catalizó un repunte furioso en las acciones de Bed Bath que, según Freeman, lo tomó por sorpresa. "[La gente] realmente estaba entusiasmada con WallStreetBets, lo que solo generó más y más miedo de perderse algo", dijo.

A principios de la semana pasada, las acciones subieron aún más después de que Ryan Cohen, presidente de GameStop y testaferro de acciones de memes, presentara documentos ante la SEC el lunes que detallan una compra anterior en febrero y marzo de una gran cantidad de opciones de compra en Bed. Bath: derivados que pueden generar ganancias inesperadas si una acción aumenta de valor.

Freeman decidió que el repunte había empujado las acciones de Bed Bath mucho más allá de su valor intrínseco y liquidó toda su participación. Su momento fue afortunado. Al día siguiente, Cohen reveló planes para vender también su participación de aproximadamente el 12 por ciento, y las acciones se desplomaron. Al final de la semana, valían solo u$s 11. Freeman dice que nunca ha hablado con Cohen, aunque una vez le envió un correo electrónico que no recibió respuesta. Cohen se negó a comentar.

La salida de Freeman del registro de accionistas de Bed Bath significa que su compleja pieza de ingeniería financiera no se probará. Ganó el premio gordo de las acciones de memes no por su idea inteligente, sino siguiendo una máxima de inversión mucho más simple: compre barato, venda caro. "Pensé que esto iba a ser una jugada de más de seis meses", le dijo al FT la semana pasada, y agregó que el intercambio "había funcionado bien para mí y para las personas que confiaron en mí".